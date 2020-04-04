剧集创作人瑞恩·墨菲有过想要把费雯·丽的人生改编成电影的想法，他心目中合适的女主角人选是妮可·基德曼。











在《好莱坞》中饰演费雯·丽的凯蒂·麦吉尼斯，没找到剧照，但写真照中绿色眼睛还是很像的









在聊到自己对费雯·丽的迷恋时，瑞恩说，“我对她很着迷，是因为她有精神疾病（双相情感障碍），她经历了太多苦难，但依然挣扎着做演员，永远觉得自己还不够好。”身材娇小的费雯·丽，总觉得自己的手太大，经常把手藏在手套里面，对于这个故事，瑞恩表示，“我还记得我给我奶奶读过这个故事，跟她说‘你能相信这个也许是世界上最美的女人，竟然觉得她自己不够好看么？’”









如果要拍关于费雯·丽的电影，瑞恩说对于她职业生涯中第二个标志性角色之后的生活更感兴趣——第一个肯定是《乱世佳人》中的郝思嘉，第二个就是1951年《欲望号街车》中的布兰奇·杜波依斯，这两个角色分别让她获得了两座奥斯卡影后的小金人。











《红磨坊》





瑞恩最后总结说，他和妮可目前正在寻找一起合作的项目，而费雯·丽的这部电影只是他们经常谈论的想法之一，希望有朝一日可以成真。