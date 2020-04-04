时光网讯
在瑞恩·墨菲
的Netflix新剧《好莱坞》
中，时光倒转回上世纪40年代的好莱坞，主创们在剧中致敬了那个流光溢彩的黄金年代，由凯蒂·麦吉尼斯
饰演的费雯·丽也出现在其中一场戏的晚宴上。在与外媒《名利场》的访谈中，瑞恩谈到如果有可能，他希望把费雯·丽
的人生改编成长片电影，并且和自己心中适合这一传奇角色的女演员聊了聊：妮可·基德曼
。
“我最爱的旧时好莱坞女明星就是费雯丽，”瑞恩说，“妮可·基德曼和我曾经聊过拍摄关于她的电影，我们也许依然会这么干。”瑞恩接下来要与妮可合作根据获得托尼奖的百老汇音乐剧，改编的Netflix新剧《舞会》
，但在此之前，他们已经当了很久的朋友。
在《好莱坞》中饰演费雯·丽的凯蒂·麦吉尼斯，没找到剧照，但写真照中绿色眼睛还是很像的
瑞恩和妮可都非常喜欢费雯·丽，妮可在拍巴兹·鲁曼
的《红磨坊》
时，为了达到费雯·丽在拍摄《乱世佳人》时的著名“18英寸腰围”（45厘米），妮可在穿束胸衣时，弄断了一根肋骨。她在近年来的各种访谈中也谈到，费雯·丽是自己的灵感来源，“每个演员都应该学习费雯·丽，我是她的粉丝，我觉得她非常出色。”
在聊到自己对费雯·丽的迷恋时，瑞恩说，“我对她很着迷，是因为她有精神疾病（双相情感障碍），她经历了太多苦难，但依然挣扎着做演员，永远觉得自己还不够好。”身材娇小的费雯·丽，总觉得自己的手太大，经常把手藏在手套里面，对于这个故事，瑞恩表示，“我还记得我给我奶奶读过这个故事，跟她说‘你能相信这个也许是世界上最美的女人，竟然觉得她自己不够好看么？’”
如果要拍关于费雯·丽的电影，瑞恩说对于她职业生涯中第二个标志性角色之后的生活更感兴趣——第一个肯定是《乱世佳人》中的郝思嘉，第二个就是1951年《欲望号街车》中的布兰奇·杜波依斯，这两个角色分别让她获得了两座奥斯卡影后的小金人。
“她当时一度真的觉得自己就是片中的布兰奇，妮可和我聊过那个阶段的费雯·丽，就是《乱世佳人》上映20周年那会儿（1959年），她去参加卡司重聚，结果病情发作。”（1960年，当时的丈夫劳伦斯·奥利弗
离开了她，跟别人好了。）
《红磨坊》
瑞恩最后总结说，他和妮可目前正在寻找一起合作的项目，而费雯·丽的这部电影只是他们经常谈论的想法之一，希望有朝一日可以成真。