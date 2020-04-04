首部《碟中谍》的导演布莱恩·德·帕尔马表示，当年阿汤哥希望他继续拍系列续集，但被他拒绝了，“《碟中谍》一部就够了，拍那么多续集就是为了赚钱，我不是这种人。”











在近日采访中，布莱恩告诉外媒，他曾经在拒绝阿汤哥提出的执导续集要求时告诉过对方，《碟中谍》电影一部就够了。





“一部一部拍续集就是为了赚钱，在我拍完第一部《碟中谍》之后，汤姆想让我着手运作第二部。我说，‘你是开玩笑呢么？一部就够了，为什么还有人想要再拍第二部呢？’当然了，他们想要拍下去的理由是金钱，我从来都不是为了赚钱拍片的导演，为了赚钱而拍片对于好莱坞来说是大问题，这是好莱坞的腐败之所在。”

















“但当你的电影逐渐没那么成功了，你没法再有那么大权力了，就要开始妥协了。有的时候你可能都意识不到你在妥协，然而我是很实际的。如果有那么几十年的最好时光，这就是最好的。”







布莱恩与阿汤哥在《碟中谍》片场





布莱恩也补充说，他没有很喜欢当下的好莱坞电影，“让我抓狂的是这些电影看上去的样子，这些电影都是用数码拍摄的，根本看不清楚。我受不了黑暗的银幕和反射光，看上去全都一样。”



