在近日采访中，布莱恩告诉外媒，他曾经在拒绝阿汤哥提出的执导续集要求时告诉过对方，《碟中谍》电影一部就够了。
“一部一部拍续集就是为了赚钱，在我拍完第一部《碟中谍》之后，汤姆想让我着手运作第二部。我说，‘你是开玩笑呢么？一部就够了，为什么还有人想要再拍第二部呢？’当然了，他们想要拍下去的理由是金钱，我从来都不是为了赚钱拍片的导演，为了赚钱而拍片对于好莱坞来说是大问题，这是好莱坞的腐败之所在。”
布莱恩虽然对拍《碟中谍》续集不感兴趣，但是后面已经公映的《碟中谍》2、3、4、5、6这五部影片，对于阿汤哥和派拉蒙来说，可是摇钱树中的摇钱树。最新上映的一部是2018年克里斯托夫·迈考利
执导的《碟中谍6：全面瓦解》
，全球票房获得了7.91亿美元，创下系列最高。
聊起自己执导的首部《碟中谍》，布莱恩还是成就满满，“我50多岁的时候，先后拍了《情枭的黎明》
和《碟中谍》，这对于导演来说再好不过了，你拥有可以拥有的一切权利和资源。当好莱坞系统都为你工作的时候，你真的可以创造了不起的作品
。”
“但当你的电影逐渐没那么成功了，你没法再有那么大权力了，就要开始妥协了。有的时候你可能都意识不到你在妥协，然而我是很实际的。如果有那么几十年的最好时光，这就是最好的。”
布莱恩与阿汤哥在《碟中谍》片场
布莱恩也补充说，他没有很喜欢当下的好莱坞电影，“让我抓狂的是这些电影看上去的样子，这些电影都是用数码拍摄的，根本看不清楚。我受不了黑暗的银幕和反射光，看上去全都一样。”
“我相信电影的美，我有天在重看《乱世佳人》
，简直被那部电影的美震惊到了。《乱世佳人》的片场，费雯·丽
身上的打光，非常极品。如果你看现在平台上放的那些电影，那都是垃圾
，视觉效果早就被人们遗忘了。”