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时光早报："邦女郎"霍纳尔布莱克曼去世

"冰雪奇缘"推衍生短剧 罗琳新冠症状后康复

2020-04-07 07:27:42 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. “邦女郎“霍纳尔·布莱克曼去世享年94



　　曾在第三部007电影《007之金手指》中饰演邦女郎霍纳尔·布莱克曼在英国家中去世，享年94岁。她的家人澄清死因和新冠病毒无关。

　　早年，布莱克曼曾在《冰海沉船》中饰演一个不想活下去的女人——该片被认为是詹姆斯·卡梅隆《泰坦尼克号》的前身。1962年，布莱克曼加盟英剧《复仇者》第二季，饰演一个人类学家和柔道高手，当该剧收视飙升的时候，布莱克曼选择退出，加盟《007之金手指》饰演邦女郎普茜·格劳尔。



　　出演邦女郎时，布莱克曼已经37岁，比饰演007的肖恩·康纳利还大3岁，堪称“最老”邦女郎。电影中，她和007上演了这一段经典开场白——

邦德：你是谁？
普茜：我的名字叫普茜·格劳尔。
邦德：我一定是在做梦。

　　除此之外，布莱克曼还曾出演《BJ单身日记》《杰逊王子战群妖》《劫匪与僵尸》等片。
02.迪士尼《冰雪奇缘》衍生短剧发预告



《冰雪奇缘》衍生短剧预告

　　大众居家隔离期间，迪士尼发福利，宣布推出《冰雪奇缘》衍生短剧集《和雪宝一起宅家）（At Home With Olaf）。该片由《冰雪奇缘》动画总监Hyrum Osmond创作，“雪宝”配音乔什·盖德献声，二人都是完全在家完成该作品。

　　日前迪斯尼发布了预告片，聚焦雪宝在隔离期间是如何自娱自乐的。这部短剧将于Disney+上线。
03.美国电影艺术与科学学院捐赠600万美元帮助从业者

　　美国电影艺术与科学学院(AMPAS)捐赠600万美元，来帮助受新冠疫情影响而面临严重经济困难的电影从业者们及其家庭，以及对致力于支持电影创作者的机构提供援助。

　　学院表示，捐赠的400万美元将平均分配给演员基金和电影电视基金，以支持幕前幕后的影视工作者们。学院还向已成立的学院基金会捐款200万美元，以支持其资助计划。


01.日本影人发起“SAVE THE CINEMA”运动支持独立影院


　　受到新冠肺炎的影响，日本影视产业受到重创，其中受冲击最严重的当属中小规模独立影院。日本电影人发起“SAVE THE CINEMA”运动，向政府要求紧急支援的请愿书已经完成，目前在Change.org网站上发起署名运动，号召更多人加入。

　　该运动由井浦新、柄本明、渡边真起子等演员牵头，是枝裕和、诹访敦彦、冢本晋也、滨口龙介等知名导演已加盟。
02.京阿尼动画新作再度延期



　　京都动画官宣：原定4月24日于日本上映的《紫罗兰永恒花园 剧场版》撤档，具体上映日期待定。影片最初定于今年1月上映，因去年发生“7·18京都动画纵火案”而推迟了档期，现在受日本疫情影响再度延期。

　　京阿尼在发表的声明中对本次撤档致以歉意，并表示“这是全体工作人员怀着非同寻常的心情完成的作品”。这部剧场版延续TV版的主线剧情，将涉及基尔伯特少佐的下落。

01. JK罗琳出现新冠症状后康复



　　《哈利·波特》系列小说作者J·K·罗琳在社交媒体上透露，自己在过去的两周里出现了所有感染新冠的症状(虽然没有接受过检测)，并且按照医生丈夫的建议去缓解呼吸系统症状，现已完全康复。 ​​​​

02.英国首相鲍里斯·约翰逊新冠病情恶化入院治疗



　　据外媒报道，英国首相鲍里斯·约翰逊感染新冠病毒住院一天后病情恶化，周一（4月6日）晚转入重症病室。首相府发言人说， 约翰逊已经请外交大臣多米尼克·拉布临时接替首相主持政府事务。

   编辑：飒飒

关键词： 时光早报
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