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01. “邦女郎“霍纳尔·布莱克曼去世享年94

















出演邦女郎时，布莱克曼已经37岁，比饰演007的肖恩·康纳利还大3岁，堪称“最老”邦女郎。电影中，她和007上演了这一段经典开场白——





邦德：你是谁？

普茜：我的名字叫普茜·格劳尔。

邦德：我一定是在做梦。



