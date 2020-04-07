虽然台湾、香港和澳门的疫情控制得相对好，但好莱坞电影供应断档，加上民众进影院意愿低，影院的日子一样不好过。





澳门的影院恢复营业较早





本文来源：微信公众号“电影票房”





这次新型冠状病毒仍在全球肆虐，而电影行业受到的影响和打击可谓史无前例，无论是电影院放映和拍摄制作都接近完全停摆。原定在鼠年大年初一上映的几部国产巨制接连宣布撤档，我国内地市场的春节档首次被迫取消，市场何时复工目前仍是未知数。





而在同样拥有春节档的我国港澳台市场，虽然有的地区勉强熬过了春节档，但疫情的影响也是“虽迟但到”。

因应疫情持续扩散的严峻趋势，香港特区政府宣布自3月28日（周六）起，全港电影院停业十四天，这也意味着当地影市第一季度正式收官。受疫情的冲击，香港电影院仿佛进入寒冬一般。疫情之下，观众入场意欲普遍较低，而各发行商又纷纷将电影延期，影院还不得不加强防疫措施（隔行隔座、缩短营业时间等），影院票房收入同比也呈现断崖式下滑。





据统计，3月份全港影院票房仅收3000万港元左右，较去年同期的1.45亿港元暴跌近八成，环比2月份也大跌40%以上。

在全港50多家影院中，只有六家影院全月票房突破百万港元，这对于租金、人工成本都较高的香港市场来说，显得尤为惨淡。而厅数较小的影院遭受的影响更加严重，全月有六家收入不到10万港元，收入最低的戏院全月票房甚至不足1万港元，基本可以说是门可罗雀，全面停业对他们来讲也何尝不是一种解脱。





4月中下旬会在香港上映的部分新片





在两个月前疫情还不算严峻的时刻，澳门特区政府便在2月5日强制关闭境内的赌场、剧院、酒吧等娱乐场所，而影院事实上在官方发布禁令前十天就已开始自主停业，大部分影院都主动放弃春节档。





在内地疫情受控之时，澳门本地病例清零后，澳门影院宣布在3月2日复工，复工之后的影院配合政府要求进行隔行售票，并要求观众测量体温及在填写网上健康申报表。历史悠久的永乐戏院在3月3日抢先恢复开门，《乜代宗师》《我的100分男友》以及《家有喜事2020》三部在香港春节档表现不错的港产片，晚一个月在澳门形成三足鼎立的景象。









恋爱电影馆和旅游塔戏院也分别在3月6日和12日开门，放映的作品则是《飞翔吧！琦玉》《别告诉她》等老片为主。而较为令人困惑的是，全澳门影厅最多的热门影院UA银河戏院迟迟未正式复工，而伴随着香港UA院线的停业，想必该影院在这半个月内还将继续停摆。

本次香港影院停业基本未波及澳门影院，不过由于香港这边的发行商将大部分电影延期上映，导致澳门影院当下也只能播映旧片。如果香港疫情不能尽早受控制，澳门影院未来可能面临无片可映的窘况。

在中国台湾，当地影院至今仍保持正常营业，不过全台票房也较去年显著跳水，当地电影业显然也无法独善其身。据统计，3月全台票房仅报2.38亿新台币，比去年同期的7.82亿相去甚远，跌幅高达七成。





在疫情的阴霾笼罩下，观众入场的意愿同样较低，而好莱坞电影也因为欧美市场的停摆而纷纷撤档，影院在片源方面也严重不足，即便当局并未强制要求影业，台湾电影院也是在苦撑而已。





《我的间谍》台湾海报





虽然有清明连休节假的助力，但是全台周末三天大盘数字只有惨淡的1470万新台币（约合345万人民币），而台北地区的周末两天冠军票房甚至低至49万新台币，两项数字均创造有统计以来的最低纪录。

《魔发精灵2》台湾海报





日前，台湾岛内的四大连锁影城已经向当地政府部门求助，请求当局勒令电影院停业两个月，以应对观影人数持续下跌，影院营运入不敷出的惨况。截止目前，彰化县已有两家影院在官方网站贴出“整修公告”，表示因美国疫情而导致的片源短缺，将从5月1日先行暂停营业，会视疫情的状况决定重新营业的时间。对于中国台湾这种本土片占有率较低的市场，在全球疫情的大环境下，影院从业者似乎也没有第二个选择。



