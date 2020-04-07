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惹争议！"小闪"埃兹拉掐女生脖子撂倒

小闪粉丝表示很失望 呼吁"闪电侠"换人演

2020-04-07 10:35:11 来源：Mtime时光网

“闪电侠”埃兹拉·米勒狠掐女性粉丝脖子的视频在网上引发争议。

埃兹拉米勒掐粉丝脖子

　　时光网讯 DCEU“闪电侠”埃兹拉·米勒的病毒视频在海外社交网络上传播，引发争议。视频中，他掐住一名女性粉丝的脖子，将对方按到地上。

　　从仅有的几秒视频来看，一名女性像是唱RAP一样挥舞着手臂，面带笑容走向米勒。身穿红色大衣、粉色围巾（蜜汁搭配）的米勒则攻击性十足，大喊：“你是谁！你想打架吗？！这就是你想要的嘛？！”

　　说着便一手掐住女生的脖子，一手将其搬倒。女生虚弱地叫出声，旁边的人吓得赶紧上去劝“大哥大哥….”

　　经外媒确认，事件发生于4月1号下午6点左右冰岛一家酒吧。据目击者透露，当时米勒遇到了一群“非常强势”的粉丝，双方发生冲突，后来酒吧工作人员护送米勒离开了酒吧。



　　不少米勒的粉丝发表了评论，有人直接大骂“这是什么鬼”，有人表示“不可宽恕”；有人呼吁米勒在DCEU中闪电侠，和《神奇动物在哪里》中饰演的克雷登斯·拜尔本角色都应该被开除，找别人代替。



　　还有人开玩笑地表示，在当下的疫情期间，“这可不是社交隔离的好榜样”。还有人表示“我猜他的演员生涯也在’闪电般的瞬间’终结了”。

　　前段时间，埃兹拉·米勒刚出现在美剧《绿箭侠》中，和美剧版“闪电侠”饰演者格兰特·古斯汀同框。而其主演的DC独立电影《闪电侠》仍在开发中，定档2022年7月1日在北美上映。


（图片来自网友）

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 埃兹拉米勒 闪电侠 争议 粉丝
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埃兹拉·米勒

埃兹拉·米勒

Ezra Miller

职业：演员

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