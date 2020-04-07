“闪电侠”埃兹拉·米勒狠掐女性粉丝脖子的视频在网上引发争议。





从仅有的几秒视频来看，一名女性像是唱RAP一样挥舞着手臂，面带笑容走向米勒。身穿红色大衣、粉色围巾（蜜汁搭配）的米勒则攻击性十足，大喊：“你是谁！你想打架吗？！这就是你想要的嘛？！”





说着便一手掐住女生的脖子，一手将其搬倒。女生虚弱地叫出声，旁边的人吓得赶紧上去劝“大哥大哥….”





经外媒确认，事件发生于4月1号下午6点左右冰岛一家酒吧。据目击者透露，当时米勒遇到了一群“非常强势”的粉丝，双方发生冲突，后来酒吧工作人员护送米勒离开了酒吧。























还有人开玩笑地表示，在当下的疫情期间，“这可不是社交隔离的好榜样”。还有人表示“我猜他的演员生涯也在’闪电般的瞬间’终结了”。





前段时间，埃兹拉·米勒刚出现在美剧《绿箭侠》中，和美剧版“闪电侠”饰演者格兰特·古斯汀同框。而其主演的DC独立电影《闪电侠》仍在开发中，定档2022年7月1日在北美上映。



