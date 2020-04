每部短片的长度需在10分钟以内,并且需要导演在家中用手机拍摄,并在家中完成制作。











短片集将以“限制”为主题。整体创意来源于法国作家乔治·佩雷克所著书籍《Species Of Spaces And Other Pieces》。受疫情影响,目前世界上三分之一的人口活动都受到了不同程度的限制。







除贾樟柯外,《肉与灵》导演伊尔蒂科·茵叶蒂、《喝彩!》导演拉杜·裘德、《鬼镇事件簿》导演德尼·科泰、《上帝存在,她叫佩特鲁尼娅》导演缇奥娜·斯特鲁加·米泰夫斯卡、约翰·卡洛·林奇、娜诺克·利奥波德、马特奥·本迪斯基、瑞秋·利·琼斯等导演也已经确定参与该项目。 据悉,每部短片的长度需在10分钟以内,并且需要导演在家中用手机拍摄,在家中完成制作。

