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第77届威尼斯电影节目前9月照常举办

不会被线上电影节取代 但可能借助科技帮忙

2020-04-07 14:56:43 来源：Mtime时光网

今年的第77届威尼斯电影节目前依然定于9月2-12日举办，且暂定不可能改成线上电影节。


　　时光网讯　疫情当下，定于今年9月2-12日举办的威尼斯电影节，筹备工作依然在默默进行当中，并且目前不可能改成线上电影节，“威尼斯电影节不会被线上活动所取代，”电影节的一位发言人昨日告诉外媒Variety。

　　他补充说，“我们是有可能在有些方面借助科技的力量，但现在做决定还为时尚早”。刚刚过去的这个周末，威尼斯电影节艺术总监阿尔伯托·巴巴拉也告诉意大利媒体，不会考虑线上放映的选择。

　　而此前，多伦多电影节的负责人们则表示，他们“线上和线下的选择都在考虑，因为不确定九月份的时候，还会不会有群体聚集的情况”。每年多伦多和威尼斯的举办时间都略有重叠，今年多伦多电影节将于9月10-20日之间举办。“多伦多和戛纳威尼斯那种电影节不一样，”巴巴拉认为，“我们和往年的工作模式是一样的，但我们无法对具体的未来提供更多细节”。



　　意大利目前正在封国中，目前全国死亡人数已超过1万5千人，也成为世界上因疫情死亡人数最多的国家。威尼斯电影节是威尼斯双年展的一部分，上个月，主办方宣布，建筑双年展开幕日期由5月23日延迟到了8月29日。

　　威尼斯电影节是世界上历史最悠久的电影节，今年举办的第77届，将由凯特·布兰切特担任评审团主席。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 威尼斯电影节 阿尔伯托·巴巴拉
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Alberto Barbera

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