今年的第77届威尼斯电影节目前依然定于9月2-12日举办，且暂定不可能改成线上电影节。







时光网讯 疫情当下，定于今年9月2-12日举办的威尼斯电影节，筹备工作依然在默默进行当中，并且目前不可能改成线上电影节，“威尼斯电影节不会被线上活动所取代，”电影节的一位发言人昨日告诉外媒Variety。









而此前，多伦多电影节的负责人们则表示，他们“线上和线下的选择都在考虑，因为不确定九月份的时候，还会不会有群体聚集的情况”。每年多伦多和威尼斯的举办时间都略有重叠，今年多伦多电影节将于9月10-20日之间举办。“多伦多和戛纳威尼斯那种电影节不一样，”巴巴拉认为，“我们和往年的工作模式是一样的，但我们无法对具体的未来提供更多细节”。











意大利目前正在封国中，目前全国死亡人数已超过1万5千人，也成为世界上因疫情死亡人数最多的国家。威尼斯电影节是威尼斯双年展的一部分，上个月，主办方宣布，建筑双年展开幕日期由5月23日延迟到了8月29日。



