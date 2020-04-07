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疫情后 MCU电影与美剧时间线如何配合?

每个项目进度不同 美剧可分季或缩减集数

2020-04-07 15:13:59 来源：Mtime时光网

漫威电影宇宙受到新冠肺炎疫情冲击——具体情况将如何变动，目前还未完全确定。

《黑寡妇》

　　时光网洛杉矶讯　新型冠状病毒COVID-19的传播和爆发，不仅仅是影响了整个时代的重大公共卫生危机，而且还逐渐渗透，影响到了大众和个人生活的方方面面。

　　所有电影、电视剧制作几乎都已经停摆，这样的状况将会对全世界造成影响，比如在一段时间内，会导致整个娱乐行业的供应链产生“连带危机”——许多公司都陆陆续续调整了旗下作品的上映日期，最终不可避免会面临耗尽已经完成的拍摄工作，进入后期流程作品的状况，这样就会产生一个空窗期。

　　当好莱坞开始与充满不确定性的未来博弈时，比较大的问题之一是，新冠肺炎将会对漫威电影宇宙造成怎样的影响——这是一个以漫画原著为依托而建立的、不断延伸的电影产业。


《美队3》

　　除了偶尔会有一些类似于2004年《异形大战铁血战士》这样的东西以外，这整个电影宇宙通过持续、密集交错的故事，传播并推广了当代思想。漫威这些电影里有相同的情节元素，人物互相勾连，可以延伸很多年，也可以持续衍生出很多新的作品。

　　MCU非常非常受欢迎，凭借23部电影收获了225多亿美元的票房收入。去年上映的《复仇者联盟4：终局之战》《蜘蛛侠：英雄远征》，标志着漫威“无限传奇”阶段的终结，而漫威对下一个阶段的征程还充满了野心，他们原本计划在5月1日上映《黑寡妇》，以此来开启新的篇章。

　　《黑寡妇》的主角是依然由斯嘉丽·约翰逊饰演的娜塔莎·罗曼诺夫，她是一个训练有素的前克格勃杀手，也曾在神盾局做过特工，还是复联的核心成员之一。


《复联3》

　　MCU的粉丝们和看过《复联》的观众们，都知道黑寡妇最终的结局是怎样的，但这部电影的故事发生在2016年的《美国队长3》和2018年的《复仇者联盟3：无限战争》情节之间，而且还会引入新的角色和事件，让他们在漫威的第四阶段宏图中持续吸引观众。

　　现在的大问题是，在疫情结束之后，漫威要如何保证如此紧密交织的叙事体系有序展开，如何恢复大制作电影的院线上映，以及如何安排小荧幕产品的产出。因为跟此前漫威出品的电视剧，例如《卢克·凯奇》《杰茜卡·琼斯》，还有《捍卫者联盟》不一样，这一次，漫威有三部将在“Disney+”播出的流媒体新剧，不仅有院线电影卡司参与出演，漫威CEO凯文·费奇还会直接参与制作，掌控全局。


《猎鹰与冬兵》

　　原本的计划是，初夏时节，《黑寡妇》上映，接着在八月份的时候《猎鹰与冬兵》在Disney+上线，紧随其后的是11月6日上映的《永恒族》电影，12月在Disney+上线《旺达·幻视》

　　《尚气》会在2021年2月12日上映，而《奇异博士2》也会在2021年5月初上映。第三部Disney+剧集《洛基》虽然还没有具体的日期，但原本也是计划在2021年年初上线的。还有一部未定名的《蜘蛛侠》续集电影，原本预计在2021年7月上映，《雷神4》本来是定在2021年11月上映的。

　　上周外媒报道，随着《黑寡妇》延期到11月6日公映，《永恒族》《尚气》《奇异博士2》《雷神4》这几部MCU电影，全部按顺序延迟。大银幕上的电影顺序没变，整体后移，那小荧幕上的美剧该如何随之而配合呢？


大卫·哈伯，《黑寡妇》

　　《黑寡妇》的主演之一大卫·哈伯，曾经为了尽早让粉丝们看到这部作品而做出过努力——支持这部电影在Disney+播出。但从战略上看，漫威的母公司似乎不会放弃院线票房这块场地（以及丰厚的回报）。那么，所有计划都延期，重新安排，是否只是为了在全球娱乐产业复苏后可以让这些电影、剧集按照原定顺序陆续上映上线？

　　在时光网记者私下与漫威几位员工和内部人员聊过天之后，可以看出事情并不是那么简单。实际上，一个更加复杂的情况出现了。最大的原因是什么呢？就是各个项目拍摄时间不同，每个项目的进度不一样《永恒族》已经完成了主要拍摄，但密集的CGI后期制作和剪辑工作现在已经停滞，一旦复工，这些工作会与其他电影项目重叠，因为特效公司已经跟其他电影签约了。

《永恒族》片场照

　　而与此同时，所有准备在Disney+上线的剧集，《猎鹰与冬兵》《旺达·幻视》《洛基》在非常前期的拍摄阶段就已经被迫中止了。因为这个原因，再加上剧集的长度相对更长，而且其中的人物也相对独立，所以延后这些项目可能还相对容易一些。但根据备案材料和稍稍看到的几页剧本，我们已经知道，《旺达·幻视》中的一些事件在《奇异博士2》的故事线中会起到重要作用。

　　“我不知道最终的答案会是什么，但我觉得在当下如此疯狂的情况下，解决方案可能是综合性的。”一个在漫威后期部门工作的员工这样告诉我们。他只是私下说说，因为公司并没有允许他公开地谈论这些计划和战略。

　　“《黑寡妇》其实跟更宏大MCU的时间线绑得没有那么紧，不像《永恒族》那样，但我认为《黑寡妇》还是打开了一个新局面，它已经完成得差不多了。但在《永恒族》《尚气》这些电影之后，你可能会发现一些跟现在计划不同的改变。”

　　此外，另一位在创意部门工作的漫威员工，也匿名向时光网记者透露了一些信息，他觉得电影的上映顺序全都取决于高层——由费奇和他的漫威智囊团决定。“明确与已经上映MCU电影情节相关的电视剧，其实是最好改的，比较容易重写或者调整。”她说，“它们更有可塑性。”

　　“漫威没打算在其他网络平台制作剧集——因为迪士尼作为母公司兼合作伙伴，会给漫威足够时间和资源，让他们可以在创意层面有所发挥。”根据这位员工，对于前面提到过的那些剧集，采取分季甚至缩减集数的方式，肯定在内部有所讨论，可能是一种替代方案，为的就是让围绕着漫威电影里核心人物及事件的《猎鹰与冬兵》《旺达·幻视》《洛基》通过修改或者重新架构，依然可以上线。


《洛基》片场照

　　几乎所有消息来源都表明，现在单纯地继续推进，按照完成的先后顺序安排漫威电影的上映恐怕是不可行的。

　　毕竟，如果没有《美国队长3》的铺垫，《黑豹》里的刺激性事件——父亲的死亡促使特查拉（查德维克·博斯曼 饰）决定登上王位，但同时也将他的力量禁锢于怀疑和个人悲伤当中，这个事件看起来很可能会有些突兀，或者不自然。但如果将这些内容分别铺在不同的电影里，则会让人产生更多的感情和共鸣。

　　对于费奇而言，幸运的是，尽管现在的世界还充满着各种不确定性，但有一件事是可以肯定的，也是被世界电影市场所证实的，那就是——很多粉丝都非常喜爱漫威电影宇宙，而且已经迫不及待想要跟漫威一起进入第四阶段了，不论何时，不论这些电影将以何种方式呈现。


《旺达·幻视》

　　注：即将出现在观众面前的这几部漫威作品，哪个最让你感兴趣？请持续关注我们，获取关于MCU的更多独家消息和劲爆内幕。请在评论区发表你的看法！

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

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关键词： 漫威 MCU 黑寡妇 永恒族 旺达·幻视 BrentSimon
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