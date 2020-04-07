漫威电影宇宙受到新冠肺炎疫情冲击——具体情况将如何变动，目前还未完全确定。



《黑寡妇》





时光网洛杉矶讯 新型冠状病毒COVID-19的传播和爆发，不仅仅是影响了整个时代的重大公共卫生危机，而且还逐渐渗透，影响到了大众和个人生活的方方面面。





所有电影、电视剧制作几乎都已经停摆，这样的状况将会对全世界造成影响，比如在一段时间内，会导致整个娱乐行业的供应链产生“连带危机”——许多公司都陆陆续续调整了旗下作品的上映日期，最终不可避免会面临耗尽已经完成的拍摄工作，进入后期流程作品的状况，这样就会产生一个空窗期。





当好莱坞开始与充满不确定性的未来博弈时，比较大的问题之一是，新冠肺炎将会对漫威电影宇宙造成怎样的影响——这是一个以漫画原著为依托而建立的、不断延伸的电影产业。







《美队3》



















《复联3》













































“我不知道最终的答案会是什么，但我觉得在当下如此疯狂的情况下，解决方案可能是综合性的。”一个在漫威后期部门工作的员工这样告诉我们。他只是私下说说，因为公司并没有允许他公开地谈论这些计划和战略。





“《黑寡妇》其实跟更宏大MCU的时间线绑得没有那么紧，不像《永恒族》那样，但我认为《黑寡妇》还是打开了一个新局面，它已经完成得差不多了。但在《永恒族》《尚气》这些电影之后，你可能会发现一些跟现在计划不同的改变。”





此外，另一位在创意部门工作的漫威员工，也匿名向时光网记者透露了一些信息，他觉得电影的上映顺序全都取决于高层——由费奇和他的漫威智囊团决定。“明确与已经上映MCU电影情节相关的电视剧，其实是最好改的，比较容易重写或者调整。”她说，“它们更有可塑性。”





“漫威没打算在其他网络平台制作剧集——因为迪士尼作为母公司兼合作伙伴，会给漫威足够时间和资源，让他们可以在创意层面有所发挥。”根据这位员工，对于前面提到过的那些剧集，采取分季甚至缩减集数的方式，肯定在内部有所讨论，可能是一种替代方案，为的就是让围绕着漫威电影里核心人物及事件的《猎鹰与冬兵》《旺达·幻视》《洛基》通过修改或者重新架构，依然可以上线。







《洛基》片场照





几乎所有消息来源都表明，现在单纯地继续推进，按照完成的先后顺序安排漫威电影的上映恐怕是不可行的。









对于费奇而言，幸运的是，尽管现在的世界还充满着各种不确定性，但有一件事是可以肯定的，也是被世界电影市场所证实的，那就是——很多粉丝都非常喜爱漫威电影宇宙，而且已经迫不及待想要跟漫威一起进入第四阶段了，不论何时，不论这些电影将以何种方式呈现。







《旺达·幻视》





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