平台：AMC/BBC

集数：8

开播：4.12

好消息！《杀死伊芙》第三季已决定从4.26提档至4.12开播啦！要说这两年火爆荧幕的女性剧，一定少不了《杀死伊芙》的姓名。

一场“猫捉老鼠”的警匪好戏，把两个女性间的“相爱相杀”，拍得如此紧张、刺激、不低俗。你既能看到顶级杀手的“快准狠”，也能看到军情处助理敏锐的案件分析，而且全员智商在线，探究人性的复杂与深幽。





该剧在颁奖季，也获得不少好评，捧出了艾美视后朱迪·科默，和第一位亚裔金球视后吴珊卓。









