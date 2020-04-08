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神仙打架，4月这15部新剧要炸

《杀死伊芙》回归 “美队”也出新作！

2020-04-08 08:49:16 来源：Mtime时光网

你最想看哪一部？
　　时光网特稿　之前还在传，部分电影院要陆续恢复营业，结果一声令下，又把门关上了。疫情尚未结束，不能掉以轻心，幸好宅在家里的我们，还有不少新剧可看。

　　4月依然还有不少重磅剧开播，老剧方面，大热的《杀死伊芙》《傲骨之战》《公关危机》《纸钞屋》将展开最新一季的故事。



　　新剧方面，不少电影咖的小荧幕之作将同期开战，颁奖季的种子选手已就位。

　　“大魔王”凯特·布兰切特将在《美国夫人》中，再现20世纪70年代一场文化战争的攻坚战；“美队”克里斯·埃文斯紧随其后，在《捍卫雅各布》中化身检察官，处理一宗棘手的青少年谋杀案；现象级篮球巨星迈克尔·乔丹的故事，也将以纪录剧集的形式，在《最后之舞》中与观众们见面。



　　此外，几部新晋惊悚剧，也来头不小。《惊悚50州》星光璀璨，云集瑞秋·布罗斯纳安阿沙·巴特菲尔德泰莎·法梅加温明娜，每集一个鬼故事；高分英剧《低俗怪谈》推出衍生剧《低俗怪谈：天使之城》，演绎全新的灵异传说；继《罪梦者》后，网飞另一部华语悬疑惊悚剧《谁是被害者》也将在月底上线，聚焦骇人听闻的城市溶尸案。

　　具体介绍，继续往下看（排名不分先后）。
1.《杀死伊芙》第三季



平台：AMC/BBC
集数：8
开播：4.12

　　好消息！《杀死伊芙》第三季已决定从4.26提档至4.12开播啦！要说这两年火爆荧幕的女性剧，一定少不了《杀死伊芙》的姓名。



　　一场“猫捉老鼠”的警匪好戏，把两个女性间的“相爱相杀”，拍得如此紧张、刺激、不低俗。你既能看到顶级杀手的“快准狠”，也能看到军情处助理敏锐的案件分析，而且全员智商在线，探究人性的复杂与深幽。

　　该剧在颁奖季，也获得不少好评，捧出了艾美视后朱迪·科默，和第一位亚裔金球视后吴珊卓。



　　第三季的剧情，将顺延第二季展开。上一季末尾，维拉内拉（朱迪·科默饰）以为伊芙（吴珊卓饰）死了，事实上对方隐姓埋名继续着平静生活。显然这个秘密被维拉内拉知道，两人的爱恨纠缠还没结束。
2.《傲骨之战》第四季



平台：CBS
集数：10
开播：4.9

　　《傲骨之战》有着两个响当当的标签：CBS炸裂之作，《傲骨贤妻》高分衍生剧。该剧最大的特点，莫过于看女性精英律师们如何弹劾总统、挖掘移民政策漏洞、斥责性侵犯案件，把大量最热敏感话题放在白日之下理性剖析。在第三季中，“正能量”律师们，就上演了一出集中精力“怼川普”的剧情。

　　其实剧情不比现实更荒诞，这部职业剧典范想做的，只是向观众解释：正直之人如何在魔幻的现实环境中保持理智。



　　第四季中，Reddick Boseman&Lockhart 律师所，失去了大客户Chumhum。戴安一伙律师，不仅面临公司被收购，并且还丧失了职业自主权。据编剧此前透露，第四季将不会继续死咬着“特朗普”不放，更多聚焦当下政治环境对司法体系的影响。

　　虽然内容依然跟特朗普有关，但大部分内容都在讲在整个大环境下，因指导失误带来的行业影响（有被内涵到）。
3.《美国夫人》



主演：凯特·布兰切特、萝丝·拜恩莎拉·保罗森
平台：FX on hulu（FX与hulu的新合作，前者剧目会上线后者平台）
集数：9
开播：4.15

　　“大魔王”凯特·布兰切特也进军电视圈了。《美国夫人》《广告狂人》制作人Dahvi Waller打造，剧情以美国平权运动的多位标志性人物视角展开，讲述美国推进《平等权利宪法修正案》的背景。

　　“大魔王”这次下了步险棋。她饰演的菲莉丝·施拉夫利，是一位致力于反对男女平权、反对同性恋、反对堕胎合法化等议题的保守派活动家。由她带领的“反女权主义”力量，将与妇女解放的号召者，展开激烈对抗。从预告来看，大魔王时而笑靥如花（职业假笑）。



　　时而冷峻如冰。



　　嗯，是个狠角色。

　　该剧筹备之时，便有外网网友发声，该剧价值观可能存在风险，并质疑大魔王要接这个“不讨好”的角色？我们也静待，开播后的《美国夫人》会迎来怎样的评价。
4.《捍卫雅各布》



主演：克里斯·埃文斯、米歇尔·道克瑞杰登·马泰尔
平台：Apple+
集数：8
开播：4.24

　　克里斯·埃文斯自从告别“美队”后，银幕形象越来越多元了。无论是《红海潜水俱乐部》中的以色列特工，还是《利刃出鞘》中心怀不轨的兰森，都让人看到了不一样的克里斯·埃文斯。

　　在悬疑题材的《捍卫雅各布》中，克里斯·埃文斯又挑战了一个复杂角色。


剧中的一家三口

　　他是一名检察官，负责调查一件棘手的青少年谋杀案；他又是一名父亲，随着谋杀案的深入调查，他发现凶手很可能是自己的儿子。在《小丑回魂》中，有出色表现的杰登·马泰尔 ，饰演克里斯·埃文斯的儿子。

　　这剧情，很虐了！
5.《纸钞屋》第四季



平台：Netflix
集数：8
开播：4.3

　　一部其貌不扬，但又符合真香定律的西班牙剧。去年，该剧第三季上线一个月，在线观看人数就达4000多万，登上Netflix十大热门剧集TOP3。连“恐怖大师”斯蒂芬·金都忍不住发推询问，第四季什么时候回归？



　　剧情脑洞大开。一名代号“教授”的人，召集了电脑天才、士兵、盗窃犯等人，抢劫印钞厂！

　　如果你以为，他们只是要抢钱，那就错了。他们的目的，是抢印钞机，自己印钞票。



　　同样疯狂的剧情，还有抢劫团队与警察的对峙，竟然还被反将一军。这里面到底有什么玄机？这里不过多透露，只能说，它让你惊叹高智商犯罪的智谋，又书写了现实的残酷与人性的悲凉。

　　而第四季的抢劫计划，将比上述文字更加癫狂。
6.《惊悚50州》



主演：瑞秋·布罗斯纳安、阿沙·巴特菲尔德、泰莎·法梅加、温明娜
平台：Quibi
集数：9
开播：4.30

　　想不到，4月有一部阵容如此豪华的恐怖剧。光导演就有4位：山姆·雷米《鬼玩人》导演）、史考特·贝克《寂静之地》编剧/导演） 、丹尼尔·歌德哈伯《禁入直播》导演）、李·克罗宁《地面之洞》导演）。

　　主演更是星光熠熠：瑞秋·布罗斯纳安（《了不起的麦瑟尔夫人》）、阿沙·巴特菲尔德（《性爱自修室》）、泰莎·法梅加（《鬼修女》《美国恐怖故事》）、温明娜（《神盾局特工》）。



　　该剧共9集，每集片长10分钟，都是独立的鬼故事。

　　故事灵感来自科罗拉多州、佛罗里达州、爱荷华州、堪萨斯州、密歇根州等美国50个州的民间恐怖传说。


《金臂》剧照

　　据外媒透露的信息来看，山姆·雷米将执导第一集《金臂》，讲述一名拥有纯金手臂的女性（瑞秋·布罗斯纳安饰），死后复仇的故事。克里斯蒂娜·里奇将出演《红色朗姆酒》，风格致敬《闪灵》

　　这么华丽的阵容，喜欢恐怖题材的小伙伴，值得一看！
7.《天黑请回家》


平台：Apple+
集数：10
开播：4.3

　　Apple+2020重磅剧，还未开播就续订第二季。初看海报，以为是普通的青春惊悚剧。再看剧情简介，发现是部酷girl侦破惊天悬案的硬核剧。



　　《天黑请回家》由真实事件改编，讲述了一个女孩跟父亲搬到老家后，突然发现一起众人都不愿提起的谋杀案。她决定创办自己的报纸，并独自寻找真相。

　　导演是执导《摘金奇缘》的美籍华裔影人朱浩伟，女主角由曾出演《佛罗里达乐园》的布鲁克琳·普林斯担任。
8.《环形物语》



平台：Amazon
集数：8
开播：4.3

　　美剧，怎么少得了科幻题材呢？！3月的《惊异传奇》《开发者》还意犹未尽，4月又来一部《环形物语》



　　该剧灵感来自瑞典画家西蒙·斯塔伦海格创作的作品，“环形”一种用来解锁和探究宇宙奥秘的机器，它能使存在于科幻小说中的事，在平行世界中成为可能。在一个奇幻、神秘的小镇里，人类将与“环形”产生复杂又充满悬念的联系。概念不错，但能不能讲好，确实需要点功力。

9.《公关危机》第二季



平台：WChannel
集数：6
开播：4.13

　　揭露丑闻潜规则的高分剧回归，还记得第一季中，那些教科书级别的公关案例么？足球俱乐部球员纵欲丑闻、17岁黑人歌手解约、英国家庭主妇偶像出轨......件件让人瞠目结舌。



　　《公关危机》不仅是部呈现“公关”行业的职场剧，更揭开了上流人士“拿钱摆平一切”的台下交易，撕开了人性的贪婪与阴暗，

　　此前，有传该剧被砍，但第二季依然还会在英国开播，更多明星丑闻即将被掀开。
10.《逃》



平台：HBO
集数：8
开播：4.12

　　HBO4月强推的爱情喜剧，《使女的故事》导演凯特·丹尼斯《伦敦生活》编剧维姬·琼斯携手打造。一位生活乏味的女性，突然收到前男友短信，竟不顾一切来纽约找他，只为完成17年前的约定。在横穿全美的火车之旅中，二人试图抵抗依然存在的火花，还要挖出对方的秘密。



　　看HBO的官方简介，以为是小清新类型。看完预告片，被内涵的对白、手持镜头的摇晃感，以及人物似是而非的表情吸引了。

　　感觉是部更加尖锐、神秘感的《伦敦生活》。
11.《低俗怪谈：天使之城》



平台：Showtime
集数：8
开播：4.26

　　2014年问世的《低俗怪谈》，将女巫、狼人、吸血鬼齐聚一堂，诞生了不少经典场面，尤其是爱娃·格林被附身的那一幕。



　　以及交响乐团“腥风血雨”的镜头，令人久久难忘。



　　6年后，“小玫瑰”娜塔莉·多默拿下接力棒，出演该系列第一部衍生剧《低俗怪谈：天使之城》，导演是曾执导《美国众神》《沉默的天使》《血族》帕科·卡比萨斯



　　这部衍生剧，不仅主演大换血，故事焕然一新，主题聚焦“是否该相信人性”。新剧背景设置在1938年，讲述了一则在坊间流传的墨西哥传说。娜塔莉·多默饰演超自然恶魔，她将与代表善良、正义的灵魂摆渡者“死亡圣神”，展开激烈的较量。

　　从预告看，这剧还挺带劲的，有暴乱。



　　黑魔法。



　　还有诡异的宗教仪式。



　　喜欢的恐怖题材的乃们，不容错过。
12.《The King：永远的君主》



平台：Netflix
集数：16
开播：4.17

　　李敏镐也回来了，继《蓝色大海的传说》后，他与《太阳的后裔》导演白尚勋合作，演了部穿越剧。



　　剧情有点绕：上帝打开了平行世界之门，把恶魔释放到人间。人类面临一种诱惑：是否要与平行世界，那个活得更好的自己，互换生活？在这样的背景下，平行世界中的君王李坤和现实世界的韩国刑警郑泰乙，通过跨世界互助的方式，产生了联系。

　　看了眼预告，感觉还是一部披着“穿越”外衣的浪漫爱情剧，看看这奇幻的穿越场景。



　　粉粉嫩嫩的滤镜。



　　霸道总裁般的拥抱。



　　你心动了么？
13.《谁是被害者》



平台：Netflix
集数：8
开播：4.30

　　近几年，Netflix明显加快了进军华语市场的步伐，继《彼岸之嫁》《罪梦者》《极道千金》后，又拍了部自制悬疑剧《谁是被害者》。主创阵容十分华丽，导演是来自《红衣小女孩》班底的庄绚维，主演有张孝全、许玮甯、王识贤、黄河、郑人硕、林心如。



　　剧情主打悬疑风，聚焦城市连环溶尸案。在抓到凶手前，因嫌疑犯误导死者身份，媒体故意压制舆论，真相逐渐被掩盖。就当人们快忘了这件凶案时，嫌疑犯却开始对第四名受害者下手。

　　这剧尺度挺大的。首先，新闻立场与警方利益搅在一起，警察与记者明码标价：“这新闻不能报”，“那我有什么好处？”



　　其次，普通百姓或成替罪羊。绝望的家庭主妇接连逼问：“为什么你们逼得我老公去自杀？”

　　第三，谁是真凶？谁是帮凶？两个道貌岸然的人在夜晚对峙：“我是真心为你们好，上去对大家都没好处。”



　　一切迹象，似乎表明《谁是被害者》要揭露的社会真相，并不简单。
14.《最后之舞》



平台：Netflix/ESPN
集数：10
开播：4.19

　　这部美剧和前面的都不太一样，是一部纪录片剧集，男主角就是超级巨星中的超级巨星迈克尔·乔丹。本剧讲述了乔丹带领芝加哥公牛队在1998年，获得8年之内第六次NBA总冠军时的故事。《最后之舞》不仅如实记录了乔丹与上世纪90年代的公牛队，还有此前从未公开过的1997-98赛季录像，首次在剧集中曝光。



　　1997年秋天，乔丹、公牛老板杰里·雷斯多夫和总教练菲尔·杰克逊同意让NBA娱乐组在整个赛季，对球队进行拍摄，而这些珍贵的资料在超过20年之后的今天，终于有机会与观众们见面，呈现出这样一位篮球巨星，还有一支杰出的队伍。

　　剧集中，观众们除了再次经历1997-98那个特别的赛季，还可以看到乔丹的童年，他来到公牛之前球队的窘况，1984年被征召入队之后队伍一点点的建立过程，以及公牛队最终获得首个总冠军的盛况。斯科蒂·皮蓬、丹尼斯·罗德曼、史蒂夫·科尔与菲尔·杰克逊等人，都在纪录剧集中大量现身，采访无数。
15.《半泽直树》第二季



平台：TBS
集数：10
开播：原定4.19，现已无限期延迟

　　他来了，那个“以牙还牙，加倍奉还”的男人，回来了！本剧原定4月19日回归，可惜由于冠状病毒疫情“感染扩大导致拍摄延迟”，海报都做好了，临时通知本剧延期播出，新档期待定。

　　7年前，日剧《半泽直树》拆穿了那些职场中道貌岸然、派系争斗、同事关系的潜规则。面对职场不公，男主角那句“以牙还牙，加倍奉还”，说出了无数人的心声。在日本，该剧引起一股“本泽直树”风的潮流。在中国，16万观众打出9.2高分，口碑逆天。



　　第二季中，堺雅人饰演的半泽直树，将与新兴IT企业SPIRAL（螺旋）有所交集。在新岗位上，他将如何处理对手的百般刁难？又如何再次加倍奉还？紧张的职场戏，想想就刺激！

　　目前该剧曝光了58秒的预告，预感一场大戏，蓄势待发。好剧不怕等，7年都等过来了，还差这几个月么？

作者：良小凉   编辑：甄甏甏

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关键词： 美剧 日剧 杀死伊芙 傲骨之战 美国夫人 捍卫雅各布 纸钞屋
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