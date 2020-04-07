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时光晚报:贾樟柯将用手机在家拍短片

"闪电侠"掐女生脖子撂倒 苏志燮登记结婚

2020-04-07 19:29:58 来源：Mtime时光网

清明节假期之后的第一个工作日，今天的重点电影新闻都在这里~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 贾樟柯将在家中用手机拍摄短片



　　日前，塞萨洛尼基国际电影节邀请多位国际导演拍摄主题短片集，呼应当下的国际疫情，中国导演贾樟柯受邀参加。短片集将以“限制”为主题。整体创意来源于法国作家乔治·佩雷克所著书籍《太空物种与其它》。受疫情影响，目前世界上三分之一的人口活动都受到了不同程度的限制。据悉，每部短片的长度需在10分钟以内，并且需要导演在家中用手机拍摄，在家中完成制作。

01. Netflix脑洞动画《午夜福音》发预告

　　日前，由《探险活宝》主创彭德尔顿·沃德联合Duncan Trussell，打造的Netflix动画《午夜福音》发布正式预告，画风奇异，脑洞大开！该剧故事讲述时空穿梭者Clancy，通过多元宇宙模拟器，探访生活在多个世界中的生物，剧集将于4月20日上线Netflix——这个首播日子是主创们精心设定的，具体这一天是个什么日子，写出来会被404掉。
02. “尼根”新片《出走的乔》发预告



　　在《行尸走肉》中饰演已经洗白“尼根”的杰弗里·迪恩·摩根，出演的新片《出走的乔》今日发布了预告片与海报。我们熟悉的杰弗里一般都挥着棒球棒，而在本片中，他改成了打台球。影片讲述的是一位寻找父亲的年轻男孩，与想要逃避过去的“独狼”家，不可思议的友谊。大卫·斯特雷泽恩朱利安·费德也均出演本片，暂未定档。
03. “007“”导演凯瑞福永：延档后无需再剪



　　最新一部邦德电影《007：无暇赴死》原定本周五上映，但由于冠状病毒疫情，改档为11月25日。影片导演凯瑞·福永近日表示，不会运用这段延迟上映的时间，对本片进行重新剪辑，他认为“无暇赴死”本身已经很好了。凯瑞还表示，就算他想多做点儿后期，这也不在影片的预算中，毕竟后期还是挺花钱的，“尽管007是鸿篇巨制，我们还是得考虑投入与产出。”
04. 第77届威尼斯电影节目前9月照常举办


　　疫情当下，定于今年9月2-12日举办的威尼斯电影节，筹备工作依然在进行当中，并且目前不可能改成线上电影节。“我们有可能在有些方面借助科技的力量，但现在做决定还为时尚早”，电影节一位发言人昨日告诉外媒。上月主办方宣布，建筑双年展开幕日期由5月23日延迟到了8月29日。威尼斯电影节是世界上历史最悠久的电影节，今年举办的第77届，将由凯特·布兰切特担任评审团主席。

01. 韩剧男神苏志燮和播音员女友登记结婚


　　苏志燮所属的经纪公司称，他与小17岁的前播音员赵恩静已完成婚姻登记，结为合法夫妻。两人考虑到目前情况，选择安静地举行婚礼，并向弱势阶层儿童捐献5000万韩元，供他们购买平板电脑等智能设备。2018年3月，苏志燮曾为宣传电影录制了SBS综艺节目，与当时担任节目记者的赵恩情初次见面。之后两人通过熟人的聚会再次相见并逐渐发展为恋人关系。
02. “闪电侠”埃兹拉·米勒掐女生脖子撂倒

　　DCEU“闪电侠”埃兹拉·米勒的视频在海外社交网络上引发争议，他掐住一名女性粉丝的脖子，将对方按到地上。从仅有的几秒视频来看，一名女性像是唱rap一样挥舞着手臂，面带笑容走向米勒。身穿红色大衣、粉色围巾的米勒大喊：“你是谁！你想打架吗？！这就是你想要的嘛？！”说着便一手掐住女生的脖子，一手将其搬倒。女生虚弱地叫出声，旁边的人吓得赶紧上去劝“大哥大哥….”
03. 《西部世界》女主埃文蕾切尔伍德写真





　　日前，美剧《西部世界》女主角埃文·蕾切尔·伍德曝光一组写真。在《西部世界》中，埃文饰演女主角多萝西·艾本纳西，目前该剧第三季正在播出。在全美开始实施自我隔离措施后，电影、电视剧的在线点播量大增，HBO旗下的流媒体服务平台HBO Now在过去的一个月用户数增长了40%。《西部世界》仍是HBO最受欢迎的美剧。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光晚报 午夜福音 007：无暇赴死 威尼斯电影节 贾樟柯 苏志燮
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