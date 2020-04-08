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时光早报:蔡明亮回应"日子"片源遭泄露

锤哥新片发预告 迪士尼会有新片上Disney+

2020-04-08 08:43:55 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 蔡明亮回应新片《日子》样片遭泄露



　　蔡明亮今年2月曾带新片《日子》，在柏林电影节进行首映，影片获得泰迪熊奖评审团奖。近日影片的样片片源遭到泄露，他在豆瓣与微博表达失望，并斥责泄露者，称自己的制片因应部分媒体及片商要求，把样片寄给某些人士，结果这份信任被辜负了。他不清楚泄露者是谁，但呼吁影迷，“如果你是电影爱好者，求你不要那样伤害一部作品，认真拒绝在这种情况下看《日子》。”

01. 锤哥与罗素兄弟合作《极限营救》发预告

　　“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯主演的新动作惊悚片《极限营救》，将于4月24日上线，今日Netflix放出了首支中字预告片。本片是MCU中“美队”克里斯·埃文斯动作替身萨姆·哈格里夫的导演处女作，由《复联3》导演罗素兄弟编剧和监制。锤哥饰演一位饱经风霜的雇佣兵，被送到孟加拉国，拯救国际犯罪团伙老大被绑架的儿子。本片原来是以孟加拉国的首都“达卡”命名，后来改叫《极限营救》
02. 狼叔新片《不良教育》发新海报



　　休·杰克曼在告别金刚狼后，放飞自我，开始挑战不同的角色，前年在《领先者》中扮演闹出婚内出轨的总统候选人，今年则在《不良教育》中扮演贪腐的“校长”。近日该片发了一款新海报，并将于4月25日在HBO播出。《不良教育》改编自真实事件，狼叔扮演美国纽约州长岛公立学校总监弗兰克·塔索纳，非法挪用大量公款用来个人消费，涉及金额超过1120万美元。
03. “雪宝”衍生短剧第二集上线！

　　大众居家隔离期间，迪士尼发福利，宣布推出《冰雪奇缘》衍生短剧集《和雪宝一起宅家》（At Home With Olaf）。该片由《冰雪奇缘》动画总监Hyrum Osmond创作，“雪宝”配音乔什·盖德献声，二人都是完全在家完成该作品。迪斯尼今日发了第二弹《独自在林中》（Alone in the Forest），雪宝跳的冰上芭蕾是《胡桃夹子》。
04. 环球两部新片延档



　　环球影业将“风骚律师”鲍勃·奥登科克康妮·尼尔森共同主演的动作惊悚新片《无所依靠》，从今年8月14日延档至明年2月26日，8.14现在是华纳《神奇女侠1984》与迪士尼《独一无二的伊万》这两部片儿的新上映日期。而M·奈特·沙马兰的未定名新惊悚片，原定明年2.26，现在为《无所依靠》让位，目前还未定下新档期。本片正在前期筹备中，暂时无法开拍。
05. 迪士尼有些新片将直接上Disney+



　　迪士尼董事会执行主席鲍勃·艾格尔在与外媒近日的访谈中称，在5月29日公映的《阿特米斯的奇幻历险》之后，会有几部电影直接上线Disney+，“但是对于迪士尼的支柱影片来说，我们还会等院线的档期，我们已经宣布了一些影片（包括《花木兰》《黑寡妇》）的延档，还会有更多。”现在传言最多的是《X战警：新变种人》可能会不上院线，直接上线Hulu。

01. 新流媒体平台Quibi用户数30万



　　根据早期数据调查显示，自本周一正式上线后，新的流媒体平台Quibi目前在全美苹果与安卓手机上的安装用户数达到30万。去年11月，Disney+刚上线时，订阅用户为4百万。Quibi目前在全美苹果店的免费app中排名第4，在加拿大排名第7。现在Quibi有90天的免费试用期，还不确定多少用户会待够909天，以后选择使用4.99/7.99（无广告）美元的付费版app。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 极限营救 不良教育 雪宝 沙马兰 迪士尼 Quibi
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