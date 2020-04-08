过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 蔡明亮回应新片《日子》样片遭泄露
蔡明亮
今年2月曾带新片《日子》
，在柏林电影节进行首映，影片获得泰迪熊奖评审团奖。近日影片的样片片源遭到泄露，他在豆瓣与微博表达失望，并斥责泄露者，称自己的制片因应部分媒体及片商要求，把样片寄给某些人士，结果这份信任被辜负了。他不清楚泄露者是谁，但呼吁影迷，“如果你是电影爱好者，求你不要那样伤害一部作品，认真拒绝在这种情况下看《日子》。”
01. 锤哥与罗素兄弟合作《极限营救》发预告
02. 狼叔新片《不良教育》发新海报
休·杰克曼
在告别金刚狼后，放飞自我，开始挑战不同的角色，前年在《领先者》
中扮演闹出婚内出轨的总统候选人，今年则在《不良教育》
中扮演贪腐的“校长”。近日该片发了一款新海报，并将于4月25日在HBO播出。《不良教育》改编自真实事件，狼叔扮演美国纽约州长岛公立学校总监弗兰克·塔索纳，非法挪用大量公款用来个人消费，涉及金额超过1120万美元。
03. “雪宝”衍生短剧第二集上线！
大众居家隔离期间，迪士尼发福利，宣布推出《冰雪奇缘》衍生短剧集《和雪宝一起宅家》（At Home With Olaf）。该片由《冰雪奇缘》动画总监Hyrum Osmond创作，“雪宝”配音乔什·盖德献声，二人都是完全在家完成该作品。迪斯尼今日发了第二弹《独自在林中》（Alone in the Forest），雪宝跳的冰上芭蕾是《胡桃夹子》。
04. 环球两部新片延档
05. 迪士尼有些新片将直接上Disney+
01. 新流媒体平台Quibi用户数30万
根据早期数据调查显示，自本周一正式上线后，新的流媒体平台Quibi目前在全美苹果与安卓手机上的安装用户数达到30万。去年11月，Disney+刚上线时，订阅用户为4百万。Quibi目前在全美苹果店的免费app中排名第4，在加拿大排名第7。现在Quibi有90天的免费试用期，还不确定多少用户会待够909天，以后选择使用4.99/7.99（无广告）美元的付费版app。