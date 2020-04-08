早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 蔡明亮回应新片《日子》样片遭泄露















01. 锤哥与罗素兄弟合作《极限营救》发预告





02. 狼叔新片《不良教育》发新海报











03. “雪宝”衍生短剧第二集上线！





大众居家隔离期间，迪士尼发福利，宣布推出《冰雪奇缘》衍生短剧集《和雪宝一起宅家》（At Home With Olaf）。该片由《冰雪奇缘》动画总监Hyrum Osmond创作，“雪宝”配音乔什·盖德献声，二人都是完全在家完成该作品。迪斯尼今日发了第二弹《独自在林中》（Alone in the Forest），雪宝跳的冰上芭蕾是《胡桃夹子》。

04. 环球两部新片延档











05. 迪士尼有些新片将直接上Disney+















01. 新流媒体平台Quibi用户数30万











根据早期数据调查显示，自本周一正式上线后，新的流媒体平台Quibi目前在全美苹果与安卓手机上的安装用户数达到30万。去年11月，Disney+刚上线时，订阅用户为4百万。Quibi目前在全美苹果店的免费app中排名第4，在加拿大排名第7。现在Quibi有90天的免费试用期，还不确定多少用户会待够909天，以后选择使用4.99/7.99（无广告）美元的付费版app。