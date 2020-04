大众居家隔离期间,迪士尼发福利,宣布推出《冰雪奇缘》衍生短剧集《和雪宝一起宅家》(At Home With Olaf)。该片由《冰雪奇缘》动画总监Hyrum Osmond创作,“雪宝”配音乔什·盖德献声,二人都是完全在家完成该作品。迪斯尼今日发了第二弹《独自在林中》(Alone in the Forest),雪宝跳的冰上芭蕾是《胡桃夹子》。