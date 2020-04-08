全文如下：

新冠肺炎病毒的全球爆发使得影院行业承受着巨大的经济损失，全世界有成千上万家影院被迫关闭，许许多多影院的员工因此失去工作或者暂时停岗，他们正在经历着个体的艰难时刻。





正是这成千上万的影院员工才让我们身处的行业如此特别，他们是为周边的社区带来大银幕体验的核心所在，所以他们必须成为我们最关注的问题。因此，我们非常欢迎许多国家的政府为他们以及其他与之状况相似的一线工作人员提供及时又高效的相应支持。这一系列的措施十分令人鼓舞，其中包括延缓营业税、提供薪资支持、失业补偿、贷款以及贷款担保、租金支持以及通行的救助方案，以此帮助解决固定成本问题、放宽国家援助规则。





病毒不分国界。不同地区经历的疫情严重程度各有不同，最重要的是，各个国家需尽其所能采用一切手段对我们面临的这场空前危机予以最有效的回应。





但与此同时，也需要通过集体合作来应对。





在未来数周、数月之内，全球影院联盟将致力于和各个国家以及国际机构组织、合作伙伴合作，以确保影院能在这场考验当中生存下来，并且再次成为一直以来那个充满活力的文化与社区的家园。





此刻我们同舟共济。至关重要的是，整个行业需要团结一致应对对我们集体福祉造成的威胁，为了我们的观众、我们的员工——他们正是这个行业的命脉——我们需要迎难而上，解决危机。





当然，这也延伸到我们在整个电影生态圈内的合作伙伴。我们万分感激在过去几周里，展示了他们对影院放映充满信心的电影制作公司、导演以及所有电影产业的相关人员。他们的宝贵支持绝对不会被忽视。





这些反响恰恰印证着影院观影体验的特别之处：通过大银幕观赏电影，这种集体、共享体验正是社区精神的缩影——在眼下的时刻，我们必须牢记这一点。





通过当下彼此的相互支持，当我们的影院再次敞开大门，迎回千千万万和我们一样想念大银幕的忠实影迷的时候，我们将比以往更加强大。









全球影院联盟





全球影院联盟是一个由全球影院运营商与行业机构结成的组织，旨在代表影院行业进行宣导、教育与推广。它致力于和来自全世界的监管机构、行业合作伙伴共同合作，以提升影院地位，促进商业机遇，应对诸如电影盗窃、技术标准、交易规则、放映操作等全球性的行业挑战。全球影院联盟于2017年由十一家行业领军的影院运营商及两大国际性行业组织——美国影院院主协会（NATO）与欧洲国际影院联盟（UNIC）共同创立。