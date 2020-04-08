网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

多力特的奇幻冒险:堪称一场灾难

重拍重剪推迟一年上映 感觉还是半成品

2020-04-08 15:02:35 来源：Mtime时光网

唐尼新片《多力特的奇幻冒险》，剧情让人一头雾水，动物模拟人物表情还是很怪。


　　时光网洛杉矶特稿　2020年环球影业出品的《多力特的奇幻冒险》，故事改编自作家休·洛夫廷的《怪医杜立德》儿童书籍系列，由《泰坦尼克号》最佳编剧斯蒂芬·加汉执导，讲述了一场拯救英国女王性命的冒险故事，可惜呈现出的电影成果堪称一场灾难

　　多力特医师这个角色，是作家休·洛夫廷为了娱乐家中的儿子，在一战战争前线寄回家的信中所创造的角色。多力特医师一角曾两次搬上大银幕，1976年由雷克斯·哈里森主演，以及1998年艾迪·墨菲主演。

　　2020年的多力特冒险电影由小罗伯特·唐尼主演，历经重拍重剪的波折终于上映。片头以动画的方式介绍约翰·多力特的背景故事：多力特是一位英国维多利亚女王时代的动物医师，具有说各种动物语言的天赋，和冒险家老婆共同经营动物医院，也环游世界拯救落难的动物，逐渐与动物们组成家庭。


哈里·科莱特

　　爱妻命丧于一场冒险后，多力特关起动物世界的大门，隔绝与人类世界的任何交流。直到一天，爱动物的男孩汤姆（哈里·科莱特饰演）抱着被他射伤的松鼠闯入多力特的家，同时英国女王派来的女侍罗丝（卡梅尔·拉尼亚多饰演）带来女王得怪病的消息，召多力特到白金汉宫诊治。

　　多力特打造的“动物庄园”土地所有权归女王所有，若是女王过世，那片土地将充公所有，因此多力特七年来第一次踏入人类社会。更为了救女王性命，收了汤姆做学童，和动物家族踏上一场冒险，寻找救命的解药。

　　《多力特的奇幻冒险》有广受观众欢迎的唐尼饰演多力特医师，还有各种毛茸茸又个性鲜明的动物，重金邀请各大明星替动物配音，拉米·马雷克替胆小的大猩猩配音，艾玛·汤普森替极具母性的鹦鹉配音，约翰·塞纳饰演怕冷的北极熊，配音演员还有奥克塔维亚·斯宾瑟汤姆·赫兰德赛琳娜·戈麦斯等，这样的组合似乎不会有差错。


卡梅尔·拉尼亚多

　　原定2019年春季上映的《多力特的奇幻冒险》，试映反应不佳又经过几次重拍和后期制作，推迟一年上映的成品感觉还是半成品。电影采用故事书的叙事方式，束缚对角色的动机探讨和角色发展，唐尼压低说话的音调（还有真心听不太懂的口音）更增加距离感。

　　片中华丽精致的场景不少，但剧情都在预料之中，没有太多新意，段落之间的转乘交代不清楚，一头雾水就跳到下一段。

　　就如去年“真狮”版《狮子王》证明的，让超拟真动物模拟人物表情还是怪，《多力特的奇幻冒险》还有CGI动物和人类互动场景，要做到可信真实，挑战性还是很高。《多力特的奇幻冒险》部分电脑特效制作的动物，和特效场景的精致与可信度，都有再进步空间。


安东尼奥·班德拉斯

　　《多力特的奇幻冒险》故事里有不少寓教时刻，似父子的师徒关系挺温馨，各种可爱的动物应会大受孩子欢迎，也就是一部爆米花娱乐电影。

   编辑：迪通拿

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 多力特的奇幻冒险 影评 小罗伯特·唐尼 环球 StephanieWu
关注时光网微信

相关电影/影人

多力特的奇幻冒险

多力特的奇幻冒险 (2020)

5.8

导演：斯蒂芬·加汉

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

小罗伯特·唐尼

小罗伯特·唐尼

Robert Downey Jr.

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

他可能是日本电影史最伟大的男演员

“最后的武士”三船敏郎诞辰100周年

25
国际的黑泽，世界的三船！
2

怀念哥哥！张国荣逝世十七周年

21岁出道开启传奇生涯 唐鹤德发文缅怀

29
哥哥离开已经十七年。
3

大片！"釜山行"续集《半岛》首曝预告

丧尸失控危机升级 场景&动作元素更多元

《釜山行》续集《半岛》首曝（中字）预告，丧尸失控，..
4

张艺谋导演迎来70岁生日

你最爱老谋子的哪部电影？

10
可能很少有中国影迷能够完全避开张艺谋的电影，你最爱他..
5

《西部世界》女主埃文蕾切尔伍德写真

第三季已开播 仍是HBO的头牌剧集

11
在《西部世界》中，埃文·蕾切尔·伍德饰演女主角多萝西..

查看更多