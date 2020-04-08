多力特医师这个角色，是作家休·洛夫廷为了娱乐家中的儿子，在一战战争前线寄回家的信中所创造的角色。多力特医师一角曾两次搬上大银幕，1976年由雷克斯·哈里森
主演，以及1998年艾迪·墨菲
主演。
2020年的多力特冒险电影由小罗伯特·唐尼
主演，历经重拍重剪的波折终于上映。片头以动画的方式介绍约翰·多力特的背景故事：多力特是一位英国维多利亚女王时代的动物医师，具有说各种动物语言的天赋，和冒险家老婆共同经营动物医院，也环游世界拯救落难的动物，逐渐与动物们组成家庭。
爱妻命丧于一场冒险后，多力特关起动物世界的大门，隔绝与人类世界的任何交流。直到一天，爱动物的男孩汤姆（哈里·科莱特
饰演）抱着被他射伤的松鼠闯入多力特的家，同时英国女王派来的女侍罗丝（卡梅尔·拉尼亚多
饰演）带来女王得怪病的消息，召多力特到白金汉宫诊治。
多力特打造的“动物庄园”土地所有权归女王所有，若是女王过世，那片土地将充公所有，因此多力特七年来第一次踏入人类社会。更为了救女王性命，收了汤姆做学童，和动物家族踏上一场冒险，寻找救命的解药。
原定2019年春季上映的《多力特的奇幻冒险》，试映反应不佳又经过几次重拍和后期制作，推迟一年上映的成品感觉还是半成品。电影采用故事书的叙事方式，束缚对角色的动机探讨和角色发展，唐尼压低说话的音调（还有真心听不太懂的口音）更增加距离感。
片中华丽精致的场景不少，但剧情都在预料之中，没有太多新意，段落之间的转乘交代不清楚，一头雾水就跳到下一段。
就如去年“真狮”版《狮子王》证明的，让超拟真动物模拟人物表情还是怪，《多力特的奇幻冒险》还有CGI动物和人类互动场景，要做到可信真实，挑战性还是很高。《多力特的奇幻冒险》部分电脑特效制作的动物，和特效场景的精致与可信度，都有再进步空间。
安东尼奥·班德拉斯
《多力特的奇幻冒险》故事里有不少寓教时刻，似父子的师徒关系挺温馨，各种可爱的动物应会大受孩子欢迎，也就是一部爆米花娱乐电影。