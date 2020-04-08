网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

高口碑韩剧《信号》真的要拍第二季？

编剧金恩熙：我正忙着写剧本

2020-04-08 14:18:48 来源：Mtime时光网

2016年曾火爆韩国的韩剧《信号》第二季真的要拍了。
主演李帝勋、金惠秀赵震雄

　　时光网讯 2016年曾火爆韩国的韩剧《信号》第二季真的要拍了，近日编剧金恩熙接受韩国媒体采访透露，自己最近要完成的两个项目就是《王国》第三季和《信号》第二季的剧本。几个月前，主演李帝勋也说过，《信号》肯定有第二季，但还没确定什么时候拍。 ​​​

　　

预告片

金恩熙以《死因》《幽灵》和《三日》三部曲奠定在韩国编剧中独特的悬疑风路线的编剧金恩熙，投入了极大的心血，并且以挑战自我的心态完成了《信号》的剧本，并携手打造了《未生》《成均馆绯闻》等作品，擅长不同风格的金元锡导演一起，打造了这部了不起的韩剧！或者你叫它神剧，也不算太过誉。

　　和编剧以往的作品相比，《信号》有着三个不同以往的特点：首先，剧中所有的案件原型，全部来源于韩国社会的真实案件，其中不乏目前仍未结案的世纪悬案，无形中增加了剧情的冲击力。

      第二，故事加入了奇幻元素，通过一部老式对讲机连通了不同时空的两个孤独的追寻正义的警察，从而令悬案得以破解；



      第三，故事的结尾耐人寻味，编剧并没有在最后给出虚妄的“正义大胜利”，却把希望的种子种在了每个观众的心中。

　　尽管爱情题材依旧是韩剧的大主流，但《信号》却在播放当时获得了韩国观众的一致好评，在TVN的收视率仅次于《请回答1988》。甚至剧中的各种真实案件也再次引发了社会关注，要求制作第二季的呼声也极高。



　　虽然第一季故事结尾相对开放性，这个故事里要表达的东西都已经表达到位了：对于未结案件受害者家属的安慰；对于造成未结案件的社会及公务体系的反思；对于正义的呼唤和对世界上可能极少数的但依旧会存在的真相主义者的致敬；以及对于世界一定会变得更美好的坚定信念。

作者：木星   编辑：小火纸

关键词： 信号 韩剧 李材韩 赵震雄
关注时光网微信

相关电影/影人

信号

信号 (2016)

8.6

导演：金元锡

主演：李帝勋 赵震雄

在线播放

金惠秀

金惠秀

Hye-su Kim

职业：演员

查看影人作品  >

赵震雄

赵震雄

Jin-ung Jo

职业：演员

查看影人作品  >

金恩熙

金恩熙

职业：编剧

查看影人作品  >

李帝勋

李帝勋

Je-hoon Lee

职业：演员

查看影人作品  >

金元锡

金元锡

Won-seok Kim

职业：导演

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

他可能是日本电影史最伟大的男演员

“最后的武士”三船敏郎诞辰100周年

25
国际的黑泽，世界的三船！
2

怀念哥哥！张国荣逝世十七周年

21岁出道开启传奇生涯 唐鹤德发文缅怀

29
哥哥离开已经十七年。
3

大片！"釜山行"续集《半岛》首曝预告

丧尸失控危机升级 场景&动作元素更多元

《釜山行》续集《半岛》首曝（中字）预告，丧尸失控，..
4

张艺谋导演迎来70岁生日

你最爱老谋子的哪部电影？

10
可能很少有中国影迷能够完全避开张艺谋的电影，你最爱他..
5

《西部世界》女主埃文蕾切尔伍德写真

第三季已开播 仍是HBO的头牌剧集

11
在《西部世界》中，埃文·蕾切尔·伍德饰演女主角多萝西..

查看更多