2016年曾火爆韩国的韩剧《信号》第二季真的要拍了。

















第二，故事加入了奇幻元素，通过一部老式对讲机连通了不同时空的两个孤独的追寻正义的警察，从而令悬案得以破解；











第三，故事的结尾耐人寻味，编剧并没有在最后给出虚妄的“正义大胜利”，却把希望的种子种在了每个观众的心中。















虽然第一季故事结尾相对开放性，这个故事里要表达的东西都已经表达到位了：对于未结案件受害者家属的安慰；对于造成未结案件的社会及公务体系的反思；对于正义的呼唤和对世界上可能极少数的但依旧会存在的真相主义者的致敬；以及对于世界一定会变得更美好的坚定信念。