时光网讯
2016年曾火爆韩国的韩剧《信号》
第二季真的要拍了，近日编剧金恩熙
接受韩国媒体采访透露，自己最近要完成的两个项目就是《王国》第三季和《信号》第二季的剧本。几个月前，主演李帝勋
也说过，《信号》
肯定有第二季，但还没确定什么时候拍。
金恩熙
以《死因》《幽灵》和《三日》三部曲奠定在韩国编剧中独特的悬疑风路线的编剧金恩熙
，投入了极大的心血，并且以挑战自我的心态完成了《信号》的剧本，并携手打造了《未生》《成均馆绯闻》
等作品，擅长不同风格的金元锡
导演一起，打造了这部了不起的韩剧！或者你叫它神剧，也不算太过誉。
和编剧以往的作品相比，《信号》
有着三个不同以往的特点：首先，剧中所有的案件原型，全部来源于韩国社会的真实案件，其中不乏目前仍未结案的世纪悬案，无形中增加了剧情的冲击力。
第二，故事加入了奇幻元素，通过一部老式对讲机连通了不同时空的两个孤独的追寻正义的警察，从而令悬案得以破解；
第三，故事的结尾耐人寻味，编剧并没有在最后给出虚妄的“正义大胜利”，却把希望的种子种在了每个观众的心中。
尽管爱情题材依旧是韩剧的大主流，但《信号》
却在播放当时获得了韩国观众的一致好评，在TVN的收视率仅次于《请回答1988》
。甚至剧中的各种真实案件也再次引发了社会关注，要求制作第二季的呼声也极高。
虽然第一季故事结尾相对开放性，这个故事里要表达的东西都已经表达到位了：对于未结案件受害者家属的安慰；对于造成未结案件的社会及公务体系的反思；对于正义的呼唤和对世界上可能极少数的但依旧会存在的真相主义者的致敬；以及对于世界一定会变得更美好的坚定信念。