戛纳电影节艺术总监蒂耶里·福茂表示，绝不会线上举办。















自3月初开始，关于今年戛纳电影节何去何从，就有了大大的问号。经过几周观察，3月19日组织者们决定，将原定5月份举办的电影节延迟到6月底或7月初，具体时间待定。









“电影导演们希望自己的作品在大银幕上放映，希望与观众们在电影节这样的场合分享，不希望最终在一个iPhone上播放”，福茂表示。“如果所有电影节都被取消了，我们也得想出来放电影的方式，避免浪费一年，随随便便凑合着弄的戛纳/威尼斯电影节替代品，可不是解决方案。”









法国已经封国3周，福茂坚称在继续选片的同时，也在关注疫情的进展，影片的提交截止日期已经被延期了1个半月。法国已有超过8900例死亡病例，根据当地报道，法国下周时应该会迎来一个疫情高峰。



