网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

戛纳电影节总监:绝不会线上举办

"韦斯安德森的电影难道要在电脑上看?"

2020-04-08 17:28:29 来源：Mtime时光网

戛纳电影节艺术总监蒂耶里·福茂表示，绝不会线上举办。


　　时光网讯　面对冠状病毒疫情，戛纳电影节艺术总监蒂耶里·福茂确认，电影节如果无法线下举办，也绝不会走线上举办的路线，“对于戛纳来说，它的灵魂，它的历史，它的效率，线下是办不成的。线上电影节是什么？线上竞赛是什么？”福茂告诉外媒《综艺》。

　　“韦斯·安德森或者保罗·范霍文的电影难道要在电脑上看？《壮志凌云：独行侠》或者《心灵奇旅》（皮克斯新动画）不在电影院里看？这些电影都延档了，就是为了在大银幕上放映，我们为什么想要在此之前放映，在电子设备上放呢？”

　　自3月初开始，关于今年戛纳电影节何去何从，就有了大大的问号。经过几周观察，3月19日组织者们决定，将原定5月份举办的电影节延迟到6月底或7月初，具体时间待定。


《布达佩斯大饭店》

　　“电影导演们希望自己的作品在大银幕上放映，希望与观众们在电影节这样的场合分享，不希望最终在一个iPhone上播放”，福茂表示。“如果所有电影节都被取消了，我们也得想出来放电影的方式，避免浪费一年，随随便便凑合着弄的戛纳/威尼斯电影节替代品，可不是解决方案。”

　　威尼斯电影节艺术总监阿尔伯托·巴巴拉近日也告诉意大利媒体，不会考虑线上放映的选择。由于多伦多电影节的负责人们此前曾表示，线上线下的选择都在考虑，巴巴拉称，“多伦多和戛纳威尼斯那种电影节不一样”。

　　法国已经封国3周，福茂坚称在继续选片的同时，也在关注疫情的进展，影片的提交截止日期已经被延期了1个半月。法国已有超过8900例死亡病例，根据当地报道，法国下周时应该会迎来一个疫情高峰。


《本能》

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 戛纳电影节 蒂耶里·福茂
关注时光网微信

相关电影/影人

蒂耶里·福茂

蒂耶里·福茂

Thierry Fremaux

职业：演员

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

他可能是日本电影史最伟大的男演员

“最后的武士”三船敏郎诞辰100周年

25
国际的黑泽，世界的三船！
2

怀念哥哥！张国荣逝世十七周年

21岁出道开启传奇生涯 唐鹤德发文缅怀

29
哥哥离开已经十七年。
3

大片！"釜山行"续集《半岛》首曝预告

丧尸失控危机升级 场景&动作元素更多元

《釜山行》续集《半岛》首曝（中字）预告，丧尸失控，..
4

张艺谋导演迎来70岁生日

你最爱老谋子的哪部电影？

10
可能很少有中国影迷能够完全避开张艺谋的电影，你最爱他..
5

《西部世界》女主埃文蕾切尔伍德写真

第三季已开播 仍是HBO的头牌剧集

11
在《西部世界》中，埃文·蕾切尔·伍德饰演女主角多萝西..

查看更多