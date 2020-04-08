在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01.迪士尼乐园重开后或学习中国，进行体温检测
迪士尼执行主席鲍勃·艾格尔
近日接受外媒采访时表示，迪士尼重新开园后，可能会加入体温检测的流程。他表示，这会让冒险外出的人们感到安全一些。
另外，艾格尔还表示，迪斯尼正在“仔细研究中国为了恢复常态一直在努力做的事情”，“如果你不测体温，你不能乘坐公共汽车或地铁或火车，或进入任何一个高层建筑。而且我相信当中国的学校重开后，他们还会这么做。”
日前，美剧《摩登家庭》
曝光大结局幕后照。《摩登家庭》
最终集将于美国当地时间4月8日播出。11季、250集、22座艾美奖(包括5次最佳喜剧)，终于还是迎来告别，主创们也十分不舍。幕后照记录下了不少珍贵的瞬间。
03.外媒:华纳可能换掉"闪电侠"埃兹拉米勒
根据外媒WeGotThisCovered报道，华纳正在考虑将埃兹拉·米勒
出演的“闪电侠”换人。
当然了，这一消息的传出与推特上曝光的一段争议视频有关，视频中他掐住一名女性粉丝的脖子，将对方按到地上。
华纳有想要换掉埃兹拉的想法，这段视频并不是唯一的理由，华纳本来也想重新规划一下DCEU，有意向让“沃利·韦斯特”这一版闪电侠，取代埃兹拉饰演的“巴里·艾伦”这一版，不过现在这一切的一切都还只是传言。
04.《窃听大阴谋》演员染新冠病毒去世
美国男演员艾伦·加菲尔德
因感染新冠去世，享年80岁。加菲尔德合作过科波拉、波兰斯基等众多大导演，并经常在作品中扮演神经质的角色。
2016年曾火爆韩国的韩剧《信号》
第二季真的要拍了，近日编剧金恩熙
接受韩国媒体采访透露，自己最近要完成的两个项目就是《王国》第三季和《信号》第二季的剧本。几个月前，主演李帝勋也说过，《信号》肯定有第二季，但还没确定什么时候拍。
02.剧场版动画《命运之夜—天之杯3：春之歌》再延档
该片是剧场版《命运之夜——天之杯》系列最终章，系列前两部都曾在内地上映。