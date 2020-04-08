01.迪士尼乐园重开后或学习中国，进行体温检测















另外，艾格尔还表示，迪斯尼正在“仔细研究中国为了恢复常态一直在努力做的事情”，“如果你不测体温，你不能乘坐公共汽车或地铁或火车，或进入任何一个高层建筑。而且我相信当中国的学校重开后，他们还会这么做。”













03.外媒:华纳可能换掉"闪电侠"埃兹拉米勒













埃兹拉米勒掐粉丝脖子 当然了，这一消息的传出与推特上曝光的一段争议视频有关，视频中他掐住一名女性粉丝的脖子，将对方按到地上。





华纳有想要换掉埃兹拉的想法，这段视频并不是唯一的理由，华纳本来也想重新规划一下DCEU，有意向让“沃利·韦斯特”这一版闪电侠，取代埃兹拉饰演的“巴里·艾伦”这一版，不过现在这一切的一切都还只是传言。

04.《窃听大阴谋》演员染新冠病毒去世







