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时光晚报：迪士尼乐园重开或效仿中国测体温

"摩登家庭"迎来大结局 韩剧"信号"推第二季

2020-04-08 20:31:01 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01.迪士尼乐园重开后或学习中国，进行体温检测



　　迪士尼执行主席鲍勃·艾格尔近日接受外媒采访时表示，迪士尼重新开园后，可能会加入体温检测的流程。他表示，这会让冒险外出的人们感到安全一些。

　　另外，艾格尔还表示，迪斯尼正在“仔细研究中国为了恢复常态一直在努力做的事情”，“如果你不测体温，你不能乘坐公共汽车或地铁或火车，或进入任何一个高层建筑。而且我相信当中国的学校重开后，他们还会这么做。”
02.曲终人散！《摩登家庭》曝大结局幕后照




　　日前，美剧《摩登家庭》曝光大结局幕后照。《摩登家庭》最终集将于美国当地时间4月8日播出。11季、250集、22座艾美奖(包括5次最佳喜剧)，终于还是迎来告别，主创们也十分不舍。幕后照记录下了不少珍贵的瞬间。
03.外媒:华纳可能换掉"闪电侠"埃兹拉米勒


　　根据外媒WeGotThisCovered报道，华纳正在考虑将埃兹拉·米勒出演的“闪电侠”换人。

埃兹拉米勒掐粉丝脖子

　　当然了，这一消息的传出与推特上曝光的一段争议视频有关，视频中他掐住一名女性粉丝的脖子，将对方按到地上。

　　华纳有想要换掉埃兹拉的想法，这段视频并不是唯一的理由，华纳本来也想重新规划一下DCEU，有意向让“沃利·韦斯特”这一版闪电侠，取代埃兹拉饰演的“巴里·艾伦”这一版，不过现在这一切的一切都还只是传言。
04.《窃听大阴谋》演员染新冠病毒去世


　　美国男演员艾伦·加菲尔德因感染新冠去世，享年80岁。加菲尔德合作过科波拉、波兰斯基等众多大导演，并经常在作品中扮演神经质的角色。

　　他出演的电影包括弗朗西斯·福特·科波拉的《窃听大阴谋》《棉花俱乐部》，罗曼·波兰斯基的《第九道门》，伍迪·艾伦的《香蕉》，罗伯特·奥特曼的《纳什维尔》，维姆·文德斯的《事物的状态》《直到世界尽头》等。

01.高口碑韩剧《信号》真的要拍第二季


　　2016年曾火爆韩国的韩剧《信号》第二季真的要拍了，近日编剧金恩熙接受韩国媒体采访透露，自己最近要完成的两个项目就是《王国》第三季和《信号》第二季的剧本。几个月前，主演李帝勋也说过，《信号》肯定有第二季，但还没确定什么时候拍。 ​​​
02.剧场版动画《命运之夜—天之杯3：春之歌》再延档



　　剧场版动画《命运之夜——天之杯3：春之歌》宣布再度延期，具体上映日期待定。此前，影片已经宣布过一次延档——从原定的3月28日改为4月25日上映。

　　该片是剧场版《命运之夜——天之杯》系列最终章，系列前两部都曾在内地上映。

   编辑：SaSa

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关键词： 时光晚报
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