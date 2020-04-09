最近受到关注的《饥饿站台》让我们将眼光再一次投向西班牙语电影上。近年来，以西班牙为核心的西语片世界生产出不少悬疑佳片——这些电影往往拥有绝妙的设定和概念，能靠一句话简介就勾起观众的好奇心；剧情的走向出人意料，反转不断，又令你回味无穷。

并且，这些电影都并非单纯的猎奇，而是透过故事，展现人性的复杂，歌颂亲情和爱情的伟大，或是隐喻抨击社会现实。

下面给你推荐15部概念绝佳的西语悬疑电影。每一部都适合一口气看完。