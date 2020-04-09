居然想出这么妙的设定！
适合一口气看完的西语悬疑片
开局就高潮！一口气看到底。→
2020-04-09 06:28:19 来源：Mtime时光网
-
导语
最近受到关注的《饥饿站台》让我们将眼光再一次投向西班牙语电影上。近年来，以西班牙为核心的西语片世界生产出不少悬疑佳片——这些电影往往拥有绝妙的设定和概念，能靠一句话简介就勾起观众的好奇心；剧情的走向出人意料，反转不断，又令你回味无穷。
并且，这些电影都并非单纯的猎奇，而是透过故事，展现人性的复杂，歌颂亲情和爱情的伟大，或是隐喻抨击社会现实。
下面给你推荐15部概念绝佳的西语悬疑电影。每一部都适合一口气看完。
-
《饥饿站台》（2019）
《饥饿站台》（2019）
一个垂直的监狱坑，每层一个楼房，2人一间。一个载有食物的平台每天会来到房间，但只停留2分钟。楼下的人只能吃楼上人剩下的，从1层一直降落到上百层，楼层越靠下的越吃不饱。犯人每隔一段时间就要更换楼层，无尽的噩梦……
难以想象这部设置新奇的反乌托邦佳片是一部处女作，导演是46岁的西班牙影人加尔德·加兹特鲁·乌鲁蒂亚。它十分重口，像爆头、人吃人、穿肠破肚的画面，血淋淋摆在眼前。它非常大胆，把密室逃脱+弱肉强食的设定玩出花，每秒都出乎意料的生猛。它以崭新的视角，讽刺阶级壁垒、直击人性之恶。
-
《女尸谜案》（2012）
《女尸谜案》（2012）
停尸房一具女尸神秘失踪。守卫被吓到魂飞魄散，逃到马路上被车撞晕了过去，昏迷不醒。一位名叫赫梅的警察负责调查这起案件。失踪的女尸名叫玛卡，她曾经是一名成功的事业女性；她的丈夫阿莱克斯是一名大学教授，他看起来似乎对妻子突发心脏病死去并不震惊，这引起了赫梅和其他警官的疑心……
该片是《看不见的客人》导演奥里奥尔·保罗的长片处女作，玩法也十分相似：开场抛出诡异谜题，之后环环相扣，数度反转，不看到最后无法获知事件真相。这个故事本质上，也是一出用私人手段精心布局、完成复仇的大戏。如果你喜欢《看不见的客人》，一定也要看看这部。
-
《看不见的客人》（2017）
《看不见的客人》（2017）
艾德里安·多利亚是一名高科技公司的老板，事业如日中天之时，被卷入一场谋杀案中。一间完全密闭的酒店房间中，情人被杀害，多利亚被警方认定为嫌疑人。这天，擅长法庭陈述的律师古德曼过来给他梳理辩护词，以期达到完美无缺，打赢这场官司……
该片2017年引进内地，拿下1.73亿元票房，创造了小语种批片的小爆款。影片的构思非常巧妙，以两人对话牵扯出一个最终完整的故事。而心怀鬼胎的两人，对话内容真相和谎言交织，虚虚实实，暗潮涌动。另外影片的不断反转也令人瞠目结舌，有网友统计，本片剧情反转多达43次。
-
《海市蜃楼》（2019）
《海市蜃楼》（2019）
25年前一个风暴将至的夜晚，小男孩尼克目睹了邻居杀妻的全过程，被凶手发现的他在逃跑途中被车撞死。尼克死去25年后，幸福的已婚妇女维拉搬进了尼克住过的这所房子。一场和25年前一样的风暴让两段时空交错，惊醒的维拉发现自己竟能与电视机里的尼克跨时空对话……
《看不见的客人》导演新作，依旧悬念重重，反转不断，这次更加上了平行宇宙和时空穿越的概念。也正如导演一贯的风格，这个故事的核心仍是人之情感。之前两部讲的是亲情，这一部则是动人的爱情。
-
《茱莉娅的眼睛》（2010）
《茱莉娅的眼睛》（2010）
朱莉娅是一个正在遭受视力退化症折磨的女人，她发现自己眼盲的双胞胎姐妹莎拉吊死在自家的地下室中。朱莉娅并不认为这是一起自杀事件，她决定独自展开调查。她深入黑暗的世界，发现或许有一位神秘的人物隐藏在背后……
《看不见的客人》导演奥里奥尔·保罗是这部电影的编剧之一，那时候他还未推出自己的导演长片处女作。这部电影也曾于2012年在内地公映，保罗真的是和中国有很深的缘分。影片以“盲女”寻找亲妹妹被杀真相为线索，在“隐形人”杀手上大做文章，将人生中最重要的亲情、爱情完美融合，惊悚之余感动、浪漫也成为影片的重要元素。
-
《死亡录像》（2011）
《死亡录像》（2011）
两个记者跟随一个小镇的火警队录制节目时，火警队接到一位老妇人打来的电话，说她的家正被大火吞噬，而且她没有办法逃出她的房间。当记者们到达现场后，听到了撕心裂肺的惨叫声，录制出来的录像也是完全没有预料到的……
从故事来看，这是一部密闭空间的丧尸电影，然而它的最大亮点在于剑走偏锋的形式——披着伪纪录片的外壳，整部电影由故事中记者的肩扛摄像机“无意间”拍摄完成。第一视角的身临其境之感，以及有限视角制造的悬疑空间，带来了意想不到的新奇效果。最后7分钟左右的夜视镜头场景，致敬恐怖片经典《沉默的羔羊》，也将全片的恐怖气氛推向高潮。
-
《当你熟睡》（2011）
《当你熟睡》（2011）
人过中年的塞萨尔是某幢公寓的管理员，上班兢兢业业，认真处理所有事务，然而看似老实内向的塞萨尔，却有着不可为人道的秘密。每天晚上，他都偷偷潜入青春靓丽的女住户克拉拉的房间，用药物令其陷入深深的熟睡之中。然而这一切似乎并非出于疯狂的迷恋，他的行为背后隐藏着更深的企图……
该片由《死亡录像》导演之一豪梅·巴拿盖鲁执导，与前作不同，该片用一种平实得近乎是生活片的节奏来讲述一个看似平淡无奇的故事，却把惊魂效果发挥得同样彻底。这部电影中，恐怖的不是丧尸和血浆，而是变态的人性。
-
《黑暗面》（2011）
《黑暗面》（2011）
故事发生在哥伦比亚波哥大一栋神秘的公寓。交响乐团指挥家亚德里安的女友贝伦忽然“不辞而别”。没有多久，亚德里安就有了新的恋人法比安娜，两人开始同居。敏感的法比安娜常常感到房子里面不对劲，总有奇怪的声音传来。一天，在卧室更衣的法比安娜拾到一把古怪的钥匙，似乎接近了一个天大的秘密……
影片前半部分没有丝毫血腥场面，却惊悚诡异，仿佛是一部灵异恐怖片。后半部分笔锋一转，抖出一个让人意想不到却又在情理之中的故事，直指人性的阴暗面。《阴暗面》获得成功后，导演安德雷斯·拜兹进军好莱坞，担任了热剧《毒枭》的制片人和导演。
-
《酒吧》（2017）
《酒吧》（2017）
普通的一个白天，11个普通人被困在一个简陋的酒吧里。里面有老板厨子，有熟客，有偶然进去寻找充电器的陌生人。但是突然之间，大家发现出去的人就要被杀死，而酒吧内部也渐渐危机四伏……
社会不同阶层角色置于封闭空间内，再通过事件冲突暴力撕开人性面具的电影已经形成一种固定模式。这部电影角色性格鲜明，情节紧凑流畅，而且拥有这类电影少见的喜剧色彩；遗憾的是剧本为了烘托悬疑气氛，多少牺牲了故事逻辑性。
-
《隧道尽头》（2016）
《隧道尽头》（2016）
一对奇怪的母女来到男主人公家租房，瘫痪且坐在轮椅上的他接纳了母女。男主人公无意中偷听到隔壁房子有人在挖隧道，似乎和抢劫银行有关，他想一探究竟，事情却往不可预料的方向发展……
身份神秘的母女，双腿瘫痪的电脑工程师，以及凶恶的银行劫匪，被置于同一个空间之中。经历无数伏笔和反转，在狭小隧道内上演黑吃黑的惊险游戏后，最终以温馨的喜剧收场。《看不见的客人》和《海市蜃楼》获得成功后，这部2016年的西班牙反转电影又被翻出来，于去年在中国上映，可惜没有获得太多关注。
-
《极限空间》（2007）
《极限空间》（2007）
四位互不认识的数学家收到一位神秘主人的邀请去参加一个聚会——为解决一道最了不起的谜题。然而结果他们发现自己所来到的这个房间会逐渐被压缩，除非他们能在限定的时间内解决每道题目并找到他们四人之间的联系……
在有限的时间和空间内，数学家们不仅要发挥智慧做题、和时间赛跑，同时还要面对身份谜团，寻找彼此的复杂关系。这里面有人诚心忏悔赎罪，有人一直心事重重，有人名利欲望斗争激烈，也有人一直被蒙在鼓里。杀人游戏的刺激和人性的复杂交织在一起。该片也曾于2010年在中国上映。
-
《孤堡惊情》（2007）
《孤堡惊情》（2007）
劳拉童年时在一所建立于海岸边上的孤儿院中度过了相当快乐的时光，30年后，她和丈夫还有7岁的小儿子再次回到了这里，想要为了孩子们再次重建这所荒弃了很长时间的孤儿院。但是自从到了这里，劳拉的小儿子西蒙交了一个假象的朋友，并开始逐渐变得不对劲起来……
该片是2007年西班牙的本土电影冠军，也是后来进军好莱坞的《海啸奇迹》《侏罗纪世界2》导演胡安·安东尼奥·巴亚纳的长片处女作。影片曾于2010年引进内地，号称“我国引进的首部限制级惊悚片”，不过内地公映版本删去了一些较为恐怖的镜头。
-
《时空罪恶》（2007）
《时空罪恶》（2007）
中年男子海克特和妻子搬到郊外一幢别墅居住，他用望远镜观察四周的景物，却意外看到一个正脱去衣衫的妙龄女子。海克特心感疑惑，决定前往女子出现的灌木丛中查看一番，结果遭全身缠满绷带的男子的追杀。海克特仓皇之中逃入一所空旷的实验室内，并在其中的大水槽内躲了起来。次日，当海克尔回到家时，看到另一个自己正和妻子搬家具，他不知不觉穿越时空来到了一天前……
主人公不断地与24小时之前的“自己”相遇，并想方设法消灭掉过去的“自己”，从而让他能够代替过去的“自己”，重新回到现实生活中。总被拿来和《恐怖游轮》做比较，不过该片比后者早两年就出现了。
-
《吾栖之肤》（2011）
《吾栖之肤》（2011）
妻子因一次交通意外活活烧死，罗伯特·莱杰德医生开始废寝忘餐，花了12年时间研究刀枪不入的精制人皮。女儿长期活在母亲的死亡阴影下，好不容易才走出阴霾，谁知不幸遇上色魔险遭蹂躏。这位年轻色魔最终落入罗拔列格特医生手中，他，将会亲身感受到切肤之痛……
该片来自于西班牙大导佩德罗·阿莫多瓦，入围过戛纳电影节主竞赛单元。男人将仇人变性改造成自己的情人——光听这一句话就足以勾起猎奇之心，而在观影过程中，这种突破日常道德认知的惊异感更为强烈。披着科幻和惊悚的外衣，其内核却是导演始终热衷的话题，人的欲望、暴力、背叛以及两性的争斗与挣扎。
-
《荒蛮故事》（2014）
《荒蛮故事》（2014）
六个互相独立的小故事，讲述了不同人物情绪失控、采取暴力复仇行径的前因后果，充满黑色幽默。
影片是一次对于人类失控行径的颠覆性创作，通过怪异的幽默感、独特的画面和大胆的配乐，展现一个披着文明外衣的荒蛮世界。外表荒诞又夸张，但六个小故事的内核无一不是紧紧地与现代社会的各种现实连接在一起，表达了导演对于腐败成风、不平等泛滥的社会现实的尖锐抨击。