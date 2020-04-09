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时光早报：保罗沃克女儿分享父亲生前视频

好莱坞巨头设疫情基金 韩确诊艺人转为重症

2020-04-09 07:30:41 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.美国影视娱乐业巨头们成立专项基金帮助受疫情影响的员工



　　疫情之下，美国影视娱乐业遭到惨重打击，其中的普通从业人员更是日子不好过。迄今为止，Netflix、索尼、华纳传媒已经各自宣布拿出1亿美金，帮助受疫情影响的员工。
02.米高梅买下雷德利·斯科特新片《古驰》




　　外媒报道，米高梅打败Netflix等巨头，拿下雷德利·斯科特执导新片《古驰》(Gucci)的版权，并商谈由Lady Gaga主演。影片还定档2021年11月24日北美上映。

　　该片改编自书籍《古驰家族：一个关于谋杀、疯狂、魅力和贪婪的耸人听闻的故事》，讲述发生在古驰家族内的一桩真实谋杀案，Gaga饰演古驰家族第三代传人Maurizio Gucci的前妻，她在发现丈夫外遇后雇凶谋杀他，之后被判入狱。
03.布拉德皮特制片公司和华纳兄弟签订优先合作协议



　　布拉德·皮特制片公司Plan B和华纳兄弟影业签订优先合作协议，未来将看到二者之间更多的合作。

　　此前Plan B和安纳普尔纳影业签有合作协议，双方共同推出了《副总统》《假若比尔街能说话》等冲奥佳片，2019年安纳普尔纳影业因经营不善，宣告破产。
04.《冰雪奇缘》衍生短剧推出第三集



《冰雪奇缘》衍生短剧预告3

　　《冰雪奇缘》衍生短剧《和雪宝一起宅家》推出第3集《钓鱼》，十分有爱。

　　这个系列短剧由《冰雪奇缘》动画总监Hyrum Osmond创作，“雪宝”配音乔什·盖德献声，二人都是在家完成。


01.韩国首位确诊艺人转为重症



　　韩国男团超新星（SUPERNOVA）队长郑允鹤是首位感染新冠肺炎的韩娱艺人，染病后还一度传出出入声色场所，与确诊的酒家女有关。原本公司表示他目前状况良好，但最新消息是他被分为“重症患者”在医院接受治疗，病况急转直下让粉丝十分担忧。

01. 保罗沃克女儿分享父亲生前视频



保罗沃克女儿分享父亲生前视频

　　保罗·沃克的女儿Meadow Walker分享父亲生前的视频：女儿突然出现为他庆祝生日，被吓到的保罗露出了熟悉的爽朗笑容，“你吓坏我啦，干啥呢这是？”并给了她一个大大的熊抱。

　　Meadow写道：“我从没想过会分享这个，但这么做感觉是对的。”并叮嘱大家注意健康平安。
02.美国警方误用《人类清除计划》警报



美国警方误用“人类清除计划”警报

　　美国路易斯安那州克罗利的警察在对当地居民发布宵禁信号时，误用了恐怖片系列《人类清除计划》中的警报，收到大量投诉——该片中这骇人的声音响起，是宣布开始实施“人类清除计划”：每年有一天，美国政府允许人民自由屠杀。

　　近日因为新冠疫情，克罗利的警察需要在晚上开车巡逻并拉响信号声，告诉居民从晚9点至凌晨6点实行新冠时期的宵禁。

　　此后，克罗利警察局长Jimmy Broussard发布声明表示道歉，称不知道这个声音是《人类清除计划》的警报，未来不会再用。

   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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