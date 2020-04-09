过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.美国影视娱乐业巨头们成立专项基金帮助受疫情影响的员工
疫情之下，美国影视娱乐业遭到惨重打击，其中的普通从业人员更是日子不好过。迄今为止，Netflix、索尼、华纳传媒已经各自宣布拿出1亿美金，帮助受疫情影响的员工。
该片改编自书籍《古驰家族：一个关于谋杀、疯狂、魅力和贪婪的耸人听闻的故事》，讲述发生在古驰家族内的一桩真实谋杀案，Gaga饰演古驰家族第三代传人Maurizio Gucci的前妻，她在发现丈夫外遇后雇凶谋杀他，之后被判入狱。
03.布拉德皮特制片公司和华纳兄弟签订优先合作协议
布拉德·皮特
制片公司Plan B和华纳兄弟影业签订优先合作协议，未来将看到二者之间更多的合作。
《冰雪奇缘》
衍生短剧《和雪宝一起宅家》推出第3集《钓鱼》，十分有爱。
这个系列短剧由《冰雪奇缘》
动画总监Hyrum Osmond创作，“雪宝”配音乔什·盖德
献声，二人都是在家完成。
01.韩国首位确诊艺人转为重症
韩国男团超新星（SUPERNOVA）队长郑允鹤是首位感染新冠肺炎的韩娱艺人，染病后还一度传出出入声色场所，与确诊的酒家女有关。原本公司表示他目前状况良好，但最新消息是他被分为“重症患者”在医院接受治疗，病况急转直下让粉丝十分担忧。
01. 保罗沃克女儿分享父亲生前视频
保罗·沃克
的女儿Meadow Walker分享父亲生前的视频：女儿突然出现为他庆祝生日，被吓到的保罗露出了熟悉的爽朗笑容，“你吓坏我啦，干啥呢这是？”并给了她一个大大的熊抱。
Meadow写道：“我从没想过会分享这个，但这么做感觉是对的。”并叮嘱大家注意健康平安。
美国路易斯安那州克罗利的警察在对当地居民发布宵禁信号时，误用了恐怖片系列《人类清除计划》
中的警报，收到大量投诉——该片中这骇人的声音响起，是宣布开始实施“人类清除计划”：每年有一天，美国政府允许人民自由屠杀。
近日因为新冠疫情，克罗利的警察需要在晚上开车巡逻并拉响信号声，告诉居民从晚9点至凌晨6点实行新冠时期的宵禁。
此后，克罗利警察局长Jimmy Broussard发布声明表示道歉，称不知道这个声音是《人类清除计划》
的警报，未来不会再用。