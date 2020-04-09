早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01.美国影视娱乐业巨头们成立专项基金帮助受疫情影响的员工











疫情之下，美国影视娱乐业遭到惨重打击，其中的普通从业人员更是日子不好过。迄今为止，Netflix、索尼、华纳传媒已经各自宣布拿出1亿美金，帮助受疫情影响的员工。

















01.韩国首位确诊艺人转为重症





韩国男团超新星（SUPERNOVA）队长郑允鹤是首位感染新冠肺炎的韩娱艺人，染病后还一度传出出入声色场所，与确诊的酒家女有关。原本公司表示他目前状况良好，但最新消息是他被分为“重症患者”在医院接受治疗，病况急转直下让粉丝十分担忧。





01. 保罗沃克女儿分享父亲生前视频



