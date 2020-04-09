自从今年初艾梅伯亲口承认打德普的音频被曝光后，事情往越来越不利于艾梅伯的方向发展。

















艾梅伯声称，2015年参加詹姆斯·科登的《深夜秀》前夜，双眼眶被德普打到淤黑。但她的造型师萨曼莎·麦克米伦（Samantha McMillen）说：“整个2015年12月16日，我都能清楚地看到艾梅伯的脸部或身体任何其他部位都没有明显的痕迹，瘀伤、割伤或受伤。”





艾梅伯被指是用化妆手段伪造了伤痕。根据当地法律，修改证据以使某人被指控犯罪是违法的，最高可被判3年牢狱。











2016年，艾梅伯·希尔德提出了离婚申请，理由是约翰尼·德普对她进行家暴。约翰尼·德普当时就反对这一指控，但后来二人达成了庭外和解。





本来已经基本落定的事情，在2018年底再起波澜。当时#Metoo运动正在高潮，艾梅柏·希尔德在《华盛顿邮报》上实名发表文章，公开德普家暴事件后自己遭到公众讨伐的辛酸史，并号召女性团结起来，共同改变男女权力不平等的局面。





这一举动彻底惹怒德普。次年3月，德普正式起诉前妻艾梅柏·希尔德，索赔高达5000万美金，理由是长期受到来自于前妻的名誉损害。













双方都各有各的说法。争议前期，双方在舆论支持方面不相上下，艾梅伯略占上风。然而局势在今年初发生根本性逆转，一段二人对话的音频被媒体曝光，音频中艾梅伯亲口承认自己扇德普巴掌。





之后，越来越多不利于艾梅伯的证据曝光，德普前女友薇诺娜·瑞德也出来为德普辩护。不再相信艾梅伯的网友们在网上发起请愿，请求华纳DC将艾梅伯开除《海王2》。