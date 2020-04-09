在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. 导演唐季礼：《急先锋》不会网络播出
受疫情影响，春节档以来，几乎再无新片在国内上映。以目前的形势来看，影院复工仍然遥遥无期，《囧妈》《肥龙过江》《大赢家》
等电影纷纷选择在网络播出。日前，导演唐季礼
接受采访时表态：电影《急先锋》
是适合在影院看的电影，不会选择在网络播出。唐季礼表示，有些电影在影院看和在网络看差别不大，但《急先锋》这种拥有众多大场面的电影，还是需要在影院看。
02. 国务院建议影院暂不开业
国务院联防联控机制印发通知，强调结合当前疫情防控形势，落实分区分级防控要求，推进生产生活秩序逐步恢复。其中，建议包括影院在内的密闭式娱乐、休闲场所均暂不开业，具体要求由各地依据本地疫情形势研究确定。开放式活动场所方面，建议低风险地区逐步恢复正常营业；中、高风险地区在做好环境清洁消毒、人员健康监测的前提下正常营业，并采取措施限制人员数量，减少人群聚集。
01. 史蒂夫·卡瑞尔新情景喜剧发剧照
2018年美国总统特朗普宣布组建新的“”太空军”，好莱坞对此反应迅速，史蒂夫·卡瑞尔
和美剧《办公室》
制作人克雷格·丹尼尔斯
联手推出情景喜剧《太空部队》
，今日公布了大量新剧照。史蒂夫扮演的四星上将马克·奈德天生多疑，但工作很投入。他和全家都搬到科罗拉多州的太空部队总部，率领着一群多族裔的科学家们为美国再次登月奋斗，目标就是让美国在太空建立统治性的优势。
02. 妮可·基德曼《小岛惊魂》将被翻拍
据外媒报道，妮可·基德曼
主演的经典恐怖片《小岛惊魂》
将被翻拍，Sentient Entertainment拿下了翻拍权。明年，这部不可被剧透的影片就将迎来北美公映20周年，据悉，新版计划对原故事进行改造和现代化。原版《小岛惊魂》讲述二战结束后，女主角在一座孤岛上独自抚养一对儿女，因为孩子有怕光的怪病，所以家里窗帘常年拉得严严实实，各种“闹鬼”怪事逐渐发生。
03. 《青春期少女的养成方法》发预告片
比妮·费尔德斯坦
主演的新片《青春期少女的养成方法》
有趣又迷人，片方IFC Films今日发布了预告片，本片改编自英国记者凯特琳·莫兰的同名小说。这部青少年成长的电影，故事设置在上世纪90年代初期的英格兰北部。预告片中，16岁的女主角想要告别无聊生活，进入音乐媒体行业，但面临困难重重。她后来改头换面，染了亮红头发，换了新衣服，开启了自己身为摇滚乐评人的职业生涯。
04. 加奈儿·梦奈《归途》第二季中失忆
亚马逊为旗下美剧《归途》
的第二季，发布了首支先导预告片，本剧定于5月22日回归播出。上一季朱莉娅·罗伯茨
饰演角色的故事告一段落后，第二季加奈儿·梦奈
成为了新任女主角。预告片中，梦奈的角色从湖中心的小船中醒来，她在哪儿、为什么上船、她是谁，这些她统统都不知道，完全失忆。斯蒂芬·詹姆斯
将回归出演
Walter Cruz一角，他试图在战争的创伤中建立新生活。
05. Disney+全球付费用户超5000万
迪斯尼公司周三披露，继去年11月12日推出流媒体服务Disney+后，全球付费用户数已突破5000万。Disney+推出近5个月后，全球用户增长迅速。3月24日，该服务进入英国、法国、德国、意大利、西班牙和其他欧洲国家。 Disney+还于上周五在印度上线。据悉，迪士尼计划今年晚些时候在西欧、日本和整个拉丁美洲推广Disney+服务。
01. 艾梅伯·希尔德可能因伪造证据入狱
约翰尼·德普
和艾梅柏·希尔德
的家暴官司日前又出现“神反转”，艾梅伯有可能因伪造证据而入狱。艾梅伯声称，2015年参加詹姆斯·柯登
的《深夜秀》前夜，双眼眶被德普打到淤黑。但她的造型师萨曼莎·麦克米伦说：“整个2015年12月16日，我都能清楚地看到艾梅伯的脸部或身体任何其他部位都没有明显的痕迹，瘀伤、割伤或受伤。”艾梅伯被指是用化妆手段伪造了伤痕。
02. 刘亦菲新杂志写真化身仙女
刘亦菲
登上《嘉人》杂志中国版5月刊封面，由摄影师陈漫拍摄的一组“繁花”写真曝光，置身万花丛中的刘亦菲活脱脱是一个高贵冷艳的仙女。刘亦菲主演的迪士尼真人版《花木兰》原定于3月27日北美和欧洲上映，受到疫情影响，刚刚开启欧洲宣传之旅的剧组被紧急叫停，随后影片全球撤档。期待《花木兰》
重新归来！