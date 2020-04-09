今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01. 导演唐季礼：《急先锋》不会网络播出









02. 国务院建议影院暂不开业









国务院联防联控机制印发通知，强调结合当前疫情防控形势，落实分区分级防控要求，推进生产生活秩序逐步恢复。其中，建议包括影院在内的密闭式娱乐、休闲场所均暂不开业，具体要求由各地依据本地疫情形势研究确定。开放式活动场所方面，建议低风险地区逐步恢复正常营业；中、高风险地区在做好环境清洁消毒、人员健康监测的前提下正常营业，并采取措施限制人员数量，减少人群聚集。





01. 史蒂夫·卡瑞尔新情景喜剧发剧照



















02. 妮可·基德曼《小岛惊魂》将被翻拍









03. 《青春期少女的养成方法》发预告片





04. 加奈儿·梦奈《归途》第二季中失忆





Walter Cruz一角，他试图在战争的创伤中建立新生活。

05. Disney+全球付费用户超5000万









迪斯尼公司周三披露，继去年11月12日推出流媒体服务Disney+后，全球付费用户数已突破5000万。Disney+推出近5个月后，全球用户增长迅速。3月24日，该服务进入英国、法国、德国、意大利、西班牙和其他欧洲国家。 Disney+还于上周五在印度上线。据悉，迪士尼计划今年晚些时候在西欧、日本和整个拉丁美洲推广Disney+服务。





01. 艾梅伯·希尔德可能因伪造证据入狱









02. 刘亦菲新杂志写真化身仙女















