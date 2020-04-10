故事讲述经常收钱帮同学办事的华裔女学生艾莉，被可爱但不善言辞的运动系男生保罗请求，帮他赢得一个广受喜爱的女孩的好感。当艾莉发觉自己也喜欢上这个女孩后，她和保罗之间的友谊开始变得复杂。影片将于5月1日上线Netflix。

02.迪士尼旗下公司员工被强制休假

外媒报道，受到疫情影响，从周四开始，漫威、卢卡斯影业、皮克斯、探照灯等迪士尼旗下公司的员工收到通知，将被强制休假。受影响的主要是因疫情在此期间无法正常工作的员工。





一位内部人士表示，营销和发行部门都受到了影响，因为全国各地电影院的大规模关闭打乱了迪士尼的电影发行日程。休假与裁员的不同之处在于，员工可以保留医疗等福利。目前尚不清楚休假的具体时间。





在电影行业迪士尼并非个例。3月底，狮门影业就精简了影院发行部门。好莱坞的经纪公司也受到了很大的影响，削减工资，解雇了不必要的员工。