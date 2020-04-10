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时光早报：金城武周冬雨"喜欢你"拍剧集版

迪士尼员工强制休假 伍思薇同性新作曝预告

2020-04-10 07:40:52 来源：Mtime时光网

早上好~在你睡觉的时候，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.伍思薇Netflix新片《真心半解》曝预告



《真心半解》中字预告片

　　女同片《爱·面子》导演伍思薇时隔16年执导新片《真心半解》(The Half of It)首曝中字预告，依然是LGBTQ题材。

　　故事讲述经常收钱帮同学办事的华裔女学生艾莉，被可爱但不善言辞的运动系男生保罗请求，帮他赢得一个广受喜爱的女孩的好感。当艾莉发觉自己也喜欢上这个女孩后，她和保罗之间的友谊开始变得复杂。影片将于5月1日上线Netflix。
02.迪士尼旗下公司员工被强制休假



　　外媒报道，受到疫情影响，从周四开始，漫威、卢卡斯影业、皮克斯、探照灯等迪士尼旗下公司的员工收到通知，将被强制休假。受影响的主要是因疫情在此期间无法正常工作的员工。

　　一位内部人士表示，营销和发行部门都受到了影响，因为全国各地电影院的大规模关闭打乱了迪士尼的电影发行日程。休假与裁员的不同之处在于，员工可以保留医疗等福利。目前尚不清楚休假的具体时间。

　　在电影行业迪士尼并非个例。3月底，狮门影业就精简了影院发行部门。好莱坞的经纪公司也受到了很大的影响，削减工资，解雇了不必要的员工。
03.女导演伊丽莎白·乔姆科新作曝光



　　《他们有什么》导演伊丽莎白·乔姆科第二部长片作品曝光，改编回忆录小说《除了我，没有人会告诉你这件事》，编剧将由小说原著作者Bess Kalb自己担当，讲述家庭中孙女和祖母的故事。

　　伊丽莎白·乔姆科的长片处女作《他们有什么》2018年亮相圣丹斯电影节，由希拉里·斯万克、迈克尔·珊农等主演。

01.《喜欢你》将拍摄剧集版



　　据广电总局电视剧备案公示，蓝白色创作的小说《终于等到你》将拍摄同名电视剧，共24集，制作周期四个月。这部小说也就是金城武、周冬雨主演电影《喜欢你》的原著小说。

　　剧版《终于等到你》故事梗概同时曝光，与电影剧集大同小异：顾胜男是紫荆酒店的主厨助手，和同酒店的餐厅主厨钟睿保持着秘密的地下恋情，全心全意付出感情的顾胜男却被男友“劈腿”。顾胜男情场失意，事业上也遭受重创，面临自己工作多年的酒店欲被收购、自己即将失业的危险。顾胜男因替好友出头，错划了前来收购酒店的商业奇才路晋的车，两人因此结下了梁子，本来岌岌可危的酒店，更是被路晋判了“死刑”。

　　然而，一次厨房的意外事件，使得“以美食为天”的路晋被顾胜男的厨艺折服。顾胜男以食物化“敌”为友，征服了路晋的心和胃。路晋也不断激发顾胜男的做菜天分，两个人从“以食会友”逐渐擦出了爱的火花，成为了更好的彼此。

01.杏遭母亲索赔12亿日元



　　日本女演员最近不仅为与出轨丈夫东出昌大离婚而烦恼，现在还要被亲生母亲起诉，索要12亿日元的赔偿金。

　　据日媒《周刊新潮》报道，当年因为杏的父亲渡边谦接二连三外遇，母亲由美子积欠巨额债务，而引发了父母离婚。杏当模特赚钱为家里还债，在2008年加入了经纪公司TOP COAT。次年杏的母亲由美子为了节税，创立了“T公司”，并签下了杏，之后一直都是TOP COAT先将杏的报酬汇到T公司，杏再从T公司领工资。

　　通过出演《多谢款待》等多部作品，杏迅速打响知名度，2013年的年收入达1.8亿日元，当时母亲由美子的年收入也有超过2千万日元。不过，杏在2014年夏天找到律师希望离开T公司，与TOP COAT直接签约。2015年，母女通过东京法院申请调解，最终未达成共识。2017年，由美子就提起诉讼。

　　现在她除了主张杏是T公司的员工之外，还计算出杏赔偿公司“20年来应得收益约12亿日元”。杏方面表示，自己想要离开的原因是母亲被“通灵者”洗脑，还会说“这次的工作定下了是托神的福”。结果，每年都要从T公司支付高额的咨询费，而且还要考虑增加数额。

　　在接受《周刊新潮》的采访中，杏所属事务所回应，“确实听说关于诉讼的事是事实”。而母亲由美子方面暂无回应。
02.《半泽直树》第二季曝正式预告




　　第二季改编自池井户润小说“半泽直树”系列的第三部《迷失一代的逆袭》和第四部《银翼的伊卡洛斯》，讲述被贬到东京中央证券的半泽直树，卷入了接二连三发生的纠纷中。本季原定4月19日正式开播，因疫情影响拍摄进度而推迟播出，新的播出日期会在近日确定后公布。

01. Hulu回击观众对《寄生虫》的辱骂



　　从4月8日开始，创造奥斯卡历史的韩国电影《寄生虫》开始独家上线流媒体平台Hulu，针对一些用户对该片的辱骂行为，Hulu罕见地进行了回击。

　　一位用户抱怨说“没人想看一部他们必须通过阅读才能理解剧情的电影。”Hulu的官方推特账号回应称“如果你不想看字幕，你可以一直学习韩语！”

　　另一位用户称“《寄生虫》是一部可悲的电影”,Hulu回复称“它拿下了…四座奥斯卡…”

   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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