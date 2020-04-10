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奇葩家人！杏遭生母索赔12亿日元

丈夫东出昌大出轨 父亲渡边谦桃色新闻不断

2020-04-10 09:28:17 来源：Mtime时光网

这个星二代日子过得好辛苦。


　　时光网讯 日本女演员最近不仅为与出轨丈夫东出昌大离婚而烦恼，现在还要被亲生母亲起诉，索要12亿日元的赔偿金。

渡边谦和第二任妻子南果步。因受不了渡边谦出轨，二人已离婚

　　据日媒《周刊新潮》报道，当年因为杏的父亲渡边谦接二连三外遇，母亲由美子积欠巨额债务，而引发了父母离婚。杏当模特赚钱为家里还债，在2008年加入了经纪公司TOP COAT。次年杏的母亲由美子为了节税，创立了“T公司”，并签下了杏，之后一直都是TOP COAT先将杏的报酬汇到T公司，杏再从T公司领工资。

　　通过出演《多谢款待》等多部作品，杏迅速打响知名度，2013年的年收入达1.8亿日元，当时母亲由美子的年收入也有超过2千万日元。不过，杏在2014年夏天找到律师希望离开T公司，与TOP COAT直接签约。2015年，母女通过东京法院申请调解，最终未达成共识。2017年，由美子就提起诉讼。

　　现在她除了主张杏是T公司的员工之外，还计算出杏赔偿公司“20年来应得收益约12亿日元”。杏方面表示，自己想要离开的原因是母亲被“通灵者”洗脑，一直在被骗取大量金钱，并且钱的来源全是T社买单。

　　在接受《周刊新潮》的采访中，杏所属事务所回应，“确实听说关于诉讼的事是事实”。而母亲由美子方面暂无回应。


　　因丈夫出轨风波，本月初，杏表示已经决意与东出昌大离婚，二人共同育有3个孩子。今年1月，东出昌大与渡边杏被曝已经分居，原因是东出曾在杏孕期出轨年轻女演员唐田英里佳


　　东出昌大和唐田英里佳因2017年合作演出电影《夜以继日》结缘，当时唐田年龄19岁（日本20岁才算成年人），两人发生不伦恋情的时候，渡边杏正怀上第三胎。 

　　3月，东出昌大出席记者会，被问到更喜欢杏还是唐田时，沉默了12秒，随后称：“我现在把心中所想在这里说出来的话会伤害到妻子，所以恕难回答。”

　　杏的父亲渡边谦2002年和杏的生母离婚，后来再婚演员南果步，然而近年来渡边谦桃色新闻缠身，曾被曝同时劈腿4名女性，和21岁女生交往三年。

   编辑：时光君

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关键词： 索赔 东出昌大 渡边谦
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