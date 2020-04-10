这个星二代日子过得好辛苦。



















现在她除了主张杏是T公司的员工之外，还计算出杏赔偿公司“20年来应得收益约12亿日元”。杏方面表示，自己想要离开的原因是母亲被“通灵者”洗脑，一直在被骗取大量金钱，并且钱的来源全是T社买单。





在接受《周刊新潮》的采访中，杏所属事务所回应，“确实听说关于诉讼的事是事实”。而母亲由美子方面暂无回应。





















3月，东出昌大出席记者会，被问到更喜欢杏还是唐田时，沉默了12秒，随后称：“我现在把心中所想在这里说出来的话会伤害到妻子，所以恕难回答。”





杏的父亲渡边谦2002年和杏的生母离婚，后来再婚演员南果步，然而近年来渡边谦桃色新闻缠身，曾被曝同时劈腿4名女性，和21岁女生交往三年。