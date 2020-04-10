在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. 索尼4亿美元战略投资哔哩哔哩
据多家财经媒体报道，4月9日，在美国纳斯达克上市的中国弹幕视频网站哔哩哔哩（俗称B站）获得索尼4亿美元的战略投资。同时，双方还将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。此轮融资是B站自上市以来，继腾讯、阿里后引入的又一重要战略投资人。2018年10月，B站获得腾讯3.2亿美元投资。2019年2月，阿里巴巴宣布入股B站。
01. 塔伊加·维迪提与泰莎·汤普森聊《雷神4》
导演塔伊加·维迪提
在instagram上办了场看《雷神3：诸神黄昏》
的直播活动，“女武神”泰莎·汤普森
也来线上客串。泰莎称自己已经读完了《雷神4》
剧本的最终稿，塔伊加说本片共有4、5版剧本，不会是那种平平无奇的电影，甚至会比《雷神3》
更上一个台阶，他开玩笑说，“就好像一个10岁小孩儿告诉我们该怎么拍电影，我们一项一项都照做了。”
02. 塞隆有望回归《极寒之城》续集
03. 库布里克纪录片首发预告
04. 戴涵涵主演新剧《陌生人》发预告
新的流媒体平台Quibi上线不到一周，旗下新心理惊悚剧《陌生人》
发了预告片，由“戴涵涵”戴恩·德哈恩
主演，将于4月13日上线。本剧讲述的是麦卡·梦露
饰演的女主角在跟戴涵涵饰演的神秘男乘客拼车时，突然被卷入噩梦般的境地中。男乘客承认自己刚刚杀了一幢豪宅中的居民，威胁也要杀她，除非她可以讲一个“非常好的故事”。
05. 朱丽安·摩尔将主演卷西执导新片
朱丽安·摩尔
与菲恩·伍法德
（《怪奇物语》
）将主演新喜剧剧情片《当你拯救完世界》（When You Finish Saving the World），由“卷西”杰西·艾森伯格
自编自导，“石头姐”艾玛·斯通
与未婚夫戴夫·麦卡里
共同制片。影片改编自杰西的同名有声书，故事横跨30年，有三位主人公：学着与新生儿子交流的父亲、想要寻找感情与生活中位置的年轻大学生、还有想要知道自己来自哪里的年轻人。