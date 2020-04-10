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时光晚报:索尼4亿美元战略投资B站

导演与女武神聊"雷神4" "极寒之城"拍续集

2020-04-10 21:47:52 来源：Mtime时光网

今天是周五，重点电影新闻都在这里~

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 索尼4亿美元战略投资哔哩哔哩


　　据多家财经媒体报道，4月9日，在美国纳斯达克上市的中国弹幕视频网站哔哩哔哩（俗称B站）获得索尼4亿美元的战略投资。同时，双方还将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。此轮融资是B站自上市以来，继腾讯、阿里后引入的又一重要战略投资人。2018年10月，B站获得腾讯3.2亿美元投资。2019年2月，阿里巴巴宣布入股B站。

01. 塔伊加·维迪提与泰莎·汤普森聊《雷神4》



　　导演塔伊加·维迪提在instagram上办了场看《雷神3：诸神黄昏》的直播活动，“女武神”泰莎·汤普森也来线上客串。泰莎称自己已经读完了《雷神4》剧本的最终稿，塔伊加说本片共有4、5版剧本，不会是那种平平无奇的电影，甚至会比《雷神3》更上一个台阶，他开玩笑说，“就好像一个10岁小孩儿告诉我们该怎么拍电影，我们一项一项都照做了。”
02. 塞隆有望回归《极寒之城》续集


　　据外媒报道，Netflix正在开发电影《极寒之城》的续集，还处在早期开发阶段，可能性很多，主演查理兹·塞隆有望回归继续担任主演，并出任制片人。《极寒之城》的导演大卫·雷奇也是《疾速追杀》《死侍2》的导演，他是否继续回归执导尚未可知。影片根据安东尼·约翰逊的同名小说改编，讲述了“冷战”结束前的间谍行动。
03. 库布里克纪录片首发预告

　　关于斯坦利·库布里克导演（《2001：太空漫游》《发条橙》）的长片纪录片《库布里克谈库布里克》，今日发布了首支预告片，本片本应在翠贝卡电影节上进行首映，现在由于疫情被推迟了。本纪录片展示了导演与法国影评人Michel Ciment间的一些访谈内容，这是这些音频第一次被公开，库布里克的家人也贡献了许多独家内容。
04. 戴涵涵主演新剧《陌生人》发预告

　　新的流媒体平台Quibi上线不到一周，旗下新心理惊悚剧《陌生人》发了预告片，由“戴涵涵”戴恩·德哈恩主演，将于4月13日上线。本剧讲述的是麦卡·梦露饰演的女主角在跟戴涵涵饰演的神秘男乘客拼车时，突然被卷入噩梦般的境地中。男乘客承认自己刚刚杀了一幢豪宅中的居民，威胁也要杀她，除非她可以讲一个“非常好的故事”。
05. 朱丽安·摩尔将主演卷西执导新片



　　朱丽安·摩尔菲恩·伍法德《怪奇物语》）将主演新喜剧剧情片《当你拯救完世界》（When You Finish Saving the World），由“卷西”杰西·艾森伯格自编自导，“石头姐”艾玛·斯通与未婚夫戴夫·麦卡里共同制片。影片改编自杰西的同名有声书，故事横跨30年，有三位主人公：学着与新生儿子交流的父亲、想要寻找感情与生活中位置的年轻大学生、还有想要知道自己来自哪里的年轻人。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光晚报 B站 雷神4 极寒之城 真心半解 库布里克
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