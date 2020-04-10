今天是周五，重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01. 索尼4亿美元战略投资哔哩哔哩









据多家财经媒体报道，4月9日，在美国纳斯达克上市的中国弹幕视频网站哔哩哔哩（俗称B站）获得索尼4亿美元的战略投资。同时，双方还将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。此轮融资是B站自上市以来，继腾讯、阿里后引入的又一重要战略投资人。2018年10月，B站获得腾讯3.2亿美元投资。2019年2月，阿里巴巴宣布入股B站。





01. 塔伊加·维迪提与泰莎·汤普森聊《雷神4》











02. 塞隆有望回归《极寒之城》续集









03. 库布里克纪录片首发预告





04. 戴涵涵主演新剧《陌生人》发预告





05. 朱丽安·摩尔将主演卷西执导新片









