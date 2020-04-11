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日本导演大林宣彦因肺癌去世享年82岁

曾创作《北京的西瓜》《穿越时空的少女》

2020-04-11 08:28:58 来源：Mtime时光网

大林宣彦的遗作《海边电影院》原计划4月10日上映，他在这一天离开了人世，让人唏嘘不已。
　　

大林宣彦

时光网讯 据日本媒体报道，当地时间4月10日晚间，曾创作出《北京的西瓜》以及《转校生》《穿越时空的少女》《寂寞的人》“尾道三部曲”的日本导演大林宣彦因肺癌去世，享年82岁。

　　大林宣彦于2016年被诊断出肺癌，当时被告知仅剩3个月的寿命，但仍全力投身于电影创作。其最新作品《海边电影院》原定4月10日在日本上映，但因新冠疫情而延期。 ​​​​

　　《海边电影院》是大林导演时隔20年再度回到故乡尾道拍摄的作品，讲述的是一个关于电影院的穿越故事：尾道唯一的一座电影院“濑户内影院”即将关门，在影院内观看日本战争片影展的三个年轻人，机缘巧合下穿越到大银幕内的世界里——原子弹被投下前一夜的广岛。他们遇到了在真实历史上因原子弹而牺牲的移动话剧团“樱队”，于是三个对战争一无所知的年轻人开始试图改写历史，改变“樱队”的未来…

　　

《海边电影院》预告片

据悉《海边电影院》原本将参加今年４月的北京国际电影节，也因为新冠疫情遗憾错过。

     大林作为长子出生于一个医生世家。他从小爱好电影，6岁时就自己制作小动画片，15岁时曾至小津安二郎的《东京物语》拍摄现场实习。

     1960年代后期，正值日本电视广告影片的草创时期，大林开始进入该领域。他在十年中拍摄了近两千部广告作品，其中不乏脍炙人口之作。他还率先邀请海外巨星拍摄广告，成为当时的一大热点话题。
“尾道三部曲”海报

　　进入1980年代，他的"尾道三部曲"（1982年的《转校生》、1983年的《穿越时空的少女》以及1985年的《寂寞的人》）比较引人瞩目。三个故事都发生在他的故乡广岛县南部的尾道市，都是带有一点幻想色彩，譬如交换身体、时空穿越等。

　　1989年拍摄的表现中日友好的《北京的西瓜》在国内影迷中有一定认知度。2017年的《花筐》更是入围《电影旬报》年度十佳第二名。 

   编辑：小火纸

关键词： 大林宣彦 北京的西瓜 花筐 穿越时空的少女
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大林宣彦

大林宣彦

Nobuhiko Obayashi

职业：导演 | 剪辑 | 编剧 | 原创音乐 | 制作人 | 演员

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北京的西瓜

北京的西瓜 (1989)

7.0

导演：大林宣彦

主演：本格尔 罇真佐子

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转校生

转校生 (1982)

-1.0

导演：大林宣彦

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穿越时空的少女

穿越时空的少女 (1983)

7.0

导演：大林宣彦

主演：原田知世 尾美利德

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寂寞的人

寂寞的人 (1985)

-1.0

导演：大林宣彦

主演：富田靖子 尾美利德

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海边电影院

海边电影院 (2020)

0.0

导演：大林宣彦

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