大林宣彦的遗作《海边电影院》原计划4月10日上映，他在这一天离开了人世，让人唏嘘不已。









《海边电影院》是大林导演时隔20年再度回到故乡尾道拍摄的作品，讲述的是一个关于电影院的穿越故事：尾道唯一的一座电影院“濑户内影院”即将关门，在影院内观看日本战争片影展的三个年轻人，机缘巧合下穿越到大银幕内的世界里——原子弹被投下前一夜的广岛。他们遇到了在真实历史上因原子弹而牺牲的移动话剧团“樱队”，于是三个对战争一无所知的年轻人开始试图改写历史，改变“樱队”的未来…





《海边电影院》预告片 据悉《海边电影院》原本将参加今年４月的北京国际电影节，也因为新冠疫情遗憾错过。





大林作为长子出生于一个医生世家。他从小爱好电影，6岁时就自己制作小动画片，15岁时曾至小津安二郎的《东京物语》拍摄现场实习。





1960年代后期，正值日本电视广告影片的草创时期，大林开始进入该领域。他在十年中拍摄了近两千部广告作品，其中不乏脍炙人口之作。他还率先邀请海外巨星拍摄广告，成为当时的一大热点话题。

“尾道三部曲”海报







