而Netflix是出了名的喜欢独占，更希望所有的原创电影都能在流媒体服务上首映，让电影院尤其是大型连锁院线相当不爽。

《花月杀手》原计划今年3月开拍，2021年上映，斯科塞斯早前受访时表示，“这是一部西部片，故事发生在1921-1922年的俄克拉何马州。片中有牛仔，但他们有汽车也有马。影片主要聚焦于奥萨格，一个印第安部落。奥萨格人喜欢那片土地，因为他们对自己说，白人永远不会对这儿感兴趣。





然后那里发现了石油，在大约十年的时间里，奥萨格人成为了世界上人均最富有的人。然后，就像育空和科罗拉多矿区一样，趁火打劫的人来了，白人、欧洲人到达，一切都失去了。在那里，黑社会控制着一切，你杀了一条狗比杀了一个印第安人更有可能入狱。”







