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马丁和小李《花月杀手》预算超2亿美元

电影公司再次退出 Netflix或苹果可能接手

2020-04-11 09:22:07 来源：Mtime时光网

《花月杀手》讲述1920年代白人屠杀印第安人惨案，小李、德尼罗主演，老花钱了。
德尼罗、马丁和小李联手《花月杀手》

　　时光网讯 马丁·斯科塞斯下一部作品可能还是在流媒体上线，据《华尔街日报》消息，他和罗伯特·德尼罗莱昂纳多·迪卡普里奥合作的《花月杀手》预算高达2亿美元，派拉蒙影业再次感到压力退出了，马丁正在和苹果和Netflix商谈接盘计划。

　　去年他的《爱尔兰人》正是因为预算高达1.7亿美元，让原来的投资商临时退出，才有Netflix接手的。

　　《花月杀手》也是马丁与派拉蒙影业合作的电影，可能《爱尔兰人》拍得非常过瘾，这一次再次超过了电影公司允许的预算，派拉蒙允许斯科塞斯寻找其他投资商。据外媒分析，与 Netflix 相比，苹果可能更有优势完成这笔交易。虽然两家公司都不差钱，但 Apple TV+ 对电影院的友好度更高，可能会允许影片先在电影院发行。

马丁在《爱尔兰人》片场

　　而Netflix是出了名的喜欢独占，更希望所有的原创电影都能在流媒体服务上首映，让电影院尤其是大型连锁院线相当不爽。

　　《花月杀手》原计划今年3月开拍，2021年上映，斯科塞斯早前受访时表示，“这是一部西部片，故事发生在1921-1922年的俄克拉何马州。片中有牛仔，但他们有汽车也有马。影片主要聚焦于奥萨格，一个印第安部落。奥萨格人喜欢那片土地，因为他们对自己说，白人永远不会对这儿感兴趣。

　　然后那里发现了石油，在大约十年的时间里，奥萨格人成为了世界上人均最富有的人。然后，就像育空和科罗拉多矿区一样，趁火打劫的人来了，白人、欧洲人到达，一切都失去了。在那里，黑社会控制着一切，你杀了一条狗比杀了一个印第安人更有可能入狱。”

　　《花月杀手》已开发多年，影片改编自大卫·格兰的同名小说，由埃里克·罗斯(《本杰明·巴顿奇事》《阿甘正传》)操刀剧本。故事讲述1920年代发生的美国历史上最骇人听闻的白人屠杀印第安人惨案，该事件亦促使FBI机构诞生。

   编辑：小火纸

关键词： 花月杀手 小李 马丁斯科塞斯 罗伯特德尼罗 Netflix 苹果
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