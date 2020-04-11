《蝙蝠侠》刚拍了1/4就因新冠疫情停下来了，能赶上明年6月25日的档期吗？









接受外媒Deadline采访时马特·里夫斯透露，影片才拍了1/4，还没有进入后期阶段，他现在只能是调整拍摄流程，并等待疫情缓和。影片定档明年6月25日，不知拍摄停滞会否让影片无法准时上映？





马特里夫斯





此外，马特·里夫斯对话Nerdist网站时也介绍了他如何塑造布鲁斯·韦恩，透露了一些关于《蝙蝠侠》的创作理念。





对于布鲁斯，他表示：“我想做的并不是起源故事，当然是受到起源影响的故事。是起源塑造了布鲁斯·韦恩，他是个极度挣扎的人，我们要讲的就是他试图从挣扎中崛起的故事。布鲁斯并不是完全理解(这种挣扎)，重要的是整个阴影本身，以及你能够在多大程度上与之结合。”





《蝙蝠侠：元年》漫画





马特·里夫斯表示，他和自己的搭档花了两年时间打造剧本，希望拍出悬疑片和黑色电影的感觉，他说影片有致敬经典漫画《蝙蝠侠：元年》，但并不是完全照着拍，他说：“有些东西偏向心理层面，也会发掘哥谭这个地方的腐败。非常切合当下的实际，每个时代都有腐败的故事，但如今，这个话题显得尤为应景。”



