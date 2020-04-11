网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《蝙蝠侠》才拍了1/4 无法如期上映？

马特里夫斯导演：这次不再聚焦起源故事

2020-04-11 09:52:43 来源：Mtime时光网

《蝙蝠侠》刚拍了1/4就因新冠疫情停下来了，能赶上明年6月25日的档期吗？
　　《蝙蝠侠》片场照

　　时光网讯 罗伯特·帕丁森主演的新《蝙蝠侠》3月14日被叫停拍摄后，导演马特·里夫斯一直呆在英国等待重新开拍，刚开始华纳只宣布停拍两周，如今过去快一个月了，仍没有重新开机的迹象。

     接受外媒Deadline采访时马特·里夫斯透露，影片才拍了1/4，还没有进入后期阶段，他现在只能是调整拍摄流程，并等待疫情缓和。影片定档明年6月25日，不知拍摄停滞会否让影片无法准时上映？

马特里夫斯

　　此外，马特·里夫斯对话Nerdist网站时也介绍了他如何塑造布鲁斯·韦恩，透露了一些关于《蝙蝠侠》的创作理念。

　　对于布鲁斯，他表示：“我想做的并不是起源故事，当然是受到起源影响的故事。是起源塑造了布鲁斯·韦恩，他是个极度挣扎的人，我们要讲的就是他试图从挣扎中崛起的故事。布鲁斯并不是完全理解(这种挣扎)，重要的是整个阴影本身，以及你能够在多大程度上与之结合。”

《蝙蝠侠：元年》漫画

　　马特·里夫斯表示，他和自己的搭档花了两年时间打造剧本，希望拍出悬疑片和黑色电影的感觉，他说影片有致敬经典漫画《蝙蝠侠：元年》，但并不是完全照着拍，他说：“有些东西偏向心理层面，也会发掘哥谭这个地方的腐败。非常切合当下的实际，每个时代都有腐败的故事，但如今，这个话题显得尤为应景。”

   编辑：小火纸

关键词： 蝙蝠侠 马特理夫斯 新冠疫情 元年
关注时光网微信

相关电影/影人

蝙蝠侠

蝙蝠侠 (2021)

0.0

导演：马特·里夫斯

主演：罗伯特·帕丁森

在线播放

马特·里夫斯

马特·里夫斯

Matt Reeves

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

相关文章

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

居然想出这么妙的设定！

适合一口气看完的西语悬疑片

开局就高潮！一口气看到底。
2

神仙打架，4月这15部新剧要炸

《杀死伊芙》回归 “美队”也出新作！

15
你最想看哪一部？
3

《西部世界》女主埃文蕾切尔伍德写真

第三季已开播 仍是HBO的头牌剧集

11
在《西部世界》中，埃文·蕾切尔·伍德饰演女主角多萝西..
4

外媒:华纳可能换掉"闪电侠"埃兹拉米勒

DCEU重新规划 沃利韦斯特取代巴里艾伦?

根据外媒报道，由于埃兹拉·米勒近日传出的掐女粉脖子视..
5

神反转？艾梅伯可能因伪造证据入狱

称眼睛被德普打黑 其实是化妆伪造的？

自从今年初艾梅伯亲口承认打德普的音频被曝光后，事情往..

查看更多