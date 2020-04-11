该文章认为，影院无论是密闭程度和人员拥挤程度，相对火车、飞机旅行甚至餐厅，病毒传播风险都低一些。呼吁权威人士评估影院复工标准和重新开业的时间表。

国内影院短暂复工后再次关闭





本文转载自微信公众号“电影市场简报” 作者：贺炜 （已获授权）





编者按：4月9日国务院联防联控机制印发通知，强调结合当前疫情防控形势，落实分区分级防控要求，推进生产生活秩序逐步恢复。建议包括影院在内的密闭式娱乐、休闲场所均暂不开业，具体要求由各地依据本地疫情形势研究确定。





今天，GWY“建议电影院等密闭娱乐场所暂不开业”的消息在老编的盆友圈刷屏，这再次给电影院行业致命一击。大家都知道，“建议暂不开业”与“明令禁止不准开业”，并没有什么本质的区别。其他行业复工如火如荼，电影院复工遥遥无期，悲呼！

不允许电影院开业，大概是因为密闭场所新冠肺炎传播的风险大。为了群众的生命安全不允许影院营业，貌似政治正确，貌似毋庸置疑。然而，如果仅仅是因为新冠肺炎在密闭空间的传播风险比较大，那么为了规避风险，为什么不禁止所有密闭场所营业，唯独要禁止密闭娱乐场所呢？

老编不得不联想，“娱乐”才是不允许我们营业的头号理由，才是我们的原罪。要长期关闭所有密闭营业场所显然是不现实的，这是ZF不能承受之重，但是仅仅关闭娱乐场所就可以。因为有不少人都认为，“娱乐行业”不是影响国计民生的关键行业，“娱乐”不是人民群众的刚需。

也许有人不认同老编的这一观点，所以我再啰嗦几句。别的行业我不清楚，电影院我还是比较了解的。窃以为，电影院的传播风险，其实比很多密闭场所都低。不信的话，且听我道来。

新冠肺炎的传播是要有传染源和传播途径的。传染源的风险对大部分场所来说都是相似的，没有理由相信传染源出现在电影院的概率要明显高于其他场所。恰恰相反，传染源出现在很多地方的概率可能要大于电影院。譬如，有轻微症状但没有确诊的传染源，可能因为生活压力不得不去超市购物，去餐厅吃饭，坐公交地铁上班，但完全可以不去电影院。









传播途径方面，室内密闭场所的风险的确高于室外开放场所，因为室内场所人员密度更大，空气流通不佳。但是，与许多其他密闭空间相比，电影院的空间更大，人员密度更低。去年全国电影院的平均上座率不到15%，按现在的情形，就算允许全国影院开业，平均上座率想达到5%，高峰时段上座率想达到15%，恐怕都是很困难的。

一个200座的影厅，层高通常有6米，面积近200平方，就算上座率达到15%，也不过区区30人而已。这么大的空间，这么少的人，别说1.5米的安全距离，就算要保持3米的安全距离也是轻而易举的。与影院相比，地铁、公交、高铁、飞机、餐厅，甚至办公室等密闭空间的人员密度显然都要大得多。

从在密闭场所的停留时间看，普通观众在电影院的停留时间约2.5小时，远低于员工在办公室的停留时间，低于长途旅客在高铁上的停留，约等于乘客在飞机上的停留时间，略高于人们在餐厅堂食的时间。但是，在影院看电影完全可以全程不摘口罩，在餐厅堂食则显然不行。

请问，人员密度如此低，停留时间不算特别长，顾客又可以全程戴口罩，凭什么说影院的传播风险就比其他密闭空间大呢？如果传播风险并没有比别的密闭空间大的话，为什么唯独不允许电影院等密闭场所营业？这还不足以说明，“娱乐”才是我们的原罪么？

作为影院从业者，我当然希望影院尽快开业，但是我也绝对不希望影院开业是以让观众冒更大的风险为代价。我不是医学专业的，对于电影院新冠传播风险的判断只是个人认知。如果专业和权威人士们真的做了认真评估后，还是认为电影院就是风险更大，就是不能开业，我只能接受。





如果权威们认定了影院不能开业，那么，作为电影院从业者，我们也是中国人，也是守法的公民，也要养家糊口。在继续禁止电影院开业的时候，难道不应该稍微考虑一下我们的生计吗？难道不应该再多做一点什么吗？一禁了之，难道是负责任的做法吗？

如果新冠的传播风险将在未来成为常态，那么我们必须要学会与这个风险共存。除非以后都不允许电影院营业了，否则，最应该做的是制定出在常态的新冠风险之下，影院允许营业的标准。具体标准是什么，是专业和权威人士们的责任，老编不敢乱说。但是，至少先有个标准，再不断修正完善，才是负责任的做法。

如果新冠的风险是暂时的，为了度过这个短期风险，电影院必须停业，那么，怎样才算度过了风险，怎样才能重新开业，是不是也该给个指标呢？举个栗子，可以给个重新开业的日期，或者给一些疫情风险相关的指标，如“多少天无新增确诊，多少天无新增无症状感染者，多少天无新增境外输入，影院就允许开业”等。

给我们个指标，我们至少有个希望，影院投资者们可以判断一下自己的影院啥时候有望开业，影院从业者们可以判断一下是继续咬牙熬一熬还是干脆转行找工作。什么指标都没有，只说无论高中低风险地区一律暂不开业，让我们如何是好？要知 道，影院从业者里绝大多数都是平民，几个月没收入就有生活压力的大有人在。

如果权威们真的太忙，或者说疫情太多变，你们没办法制定标准或者指标，那么，在不允许影院开业的时候，能不能同步落实一些扶持措施呢？譬如把该返未返的专资全部返回来，譬如按2019年票房的一定比例给予影院免息贷款等。这次钦定不允许营业的行业并不多，咱们应该完全有能力同时制定相应的措施吧。电影院行业不奢望优待，但我们有权要求公平。

当年，老编阴差阳错进入电影行业后，因为喜欢电影，这十年一直在行内辗转，未曾有过转行的念头。希望这一次，老编还能坚持下去，不需要为了生计不得不逃离。无论未来如何，愿疫情尽快过去，愿影院早日开业，愿电影人一切安好。

余不一一。