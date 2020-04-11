蔡明亮工作室声明全文如下：

4月6日 有网民在豆瓣网上求看我尚未发行的《日子》 一位网名喵喵的人 随即奉上影片下载的连结 内容正是《日子》被流出的样带 属商业机密的私人财产 为何会在喵喵的手上 他又为何有权利进行输送活动 我们已把他当时在网上的行为截图存证了 像喵喵这种行为的人为数不少 我们能查到的都一一存档 以备法律之需





以时间来算 喵喵不是此样片流出的元凶 但显然他是第一个把《日子》非法传播到豆瓣网的人 影片被盗如同被谋杀 《日子》被谋杀了 喵喵就是继凶手之后再补上一刀的其中一人 这些助纣为虐者 带着血淋淋的双手和满足的微笑 捧着别人的血汗生命 大肆招揽冷漠嗜血的群众来看热闹 这样的猴戏在世界的某处天天上演

我想知道喵喵是谁 是男是女 长得漂亮 四肢健全 受过高等教育 以上全问号





喵喵 你触法了 知道吗 当你轻轻按下《日子》样片输送的按键 还是你并不觉得 你以为这样是可以的 你的世界没有法律 也没有是非吗





我想知道喵喵是谁 是怎样的人 他跟我有什么不同 他三头六臂吗





喵喵 你的人生有掉过东西吗 或者被扒被偷 有过被侵占的经验吗 或被糟蹋的感受 在街上捡到一个钱包 你会交给警局吗 或者你会想那丢钱的人也许有急用 你就在原地傻傻地等他 或者你就走掉了





喵喵 请尽速跟我联系