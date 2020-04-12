在新型冠状病毒COVID-19肆虐全世界后，2020年的电影节以及更多东西会受到怎样的冲击？







时光网洛杉矶讯 在包括西南偏南电影节在内的一众小型国内、国际电影节因这场不断蔓延的流行病而夭折后，电影盛会届最大的一张多米诺骨牌在3月14日倒下了——戛纳电影节的组织者被迫承认了这一明显的事实：乐观来讲，他们将2020年的活动“延后”至5月12-23日举办；然而按照目前的现实来看，今年的戛纳电影节很可能彻底取消。





就算真的能在今夏晚些时候举办，其今年的光芒也会远逊往年，因为那些来自中国、伊朗、意大利，甚至是美国的电影与电影人们都很可能无法现身戛纳舞台了。





在新型冠状病毒COVID-19肆虐全世界后，今年剩余的各大电影节——包括秋季紧连的三场大型盛事，威尼斯、多伦多和特柳赖德——都要打上一个问号。





对人类来说，电影是一个独特又合适的艺术形式。其制作通常是需要共同努力的，根据规模的不同，可能会需要成百上千人的贡献。当然，观影同样是种共享的体验，在一个个坐满了人的放映厅里，他们既可能是完全陌生的人，也可以是彼此的朋友与家人。





那些新人以及未来电影人与演员们，那些希望冲入娱乐行业或期盼在其中立足的人们，还有那些想要全力冲击自己第一座闪亮奖杯的知名匠人们，他们的命脉——电影节的未来，在一个“后新冠”世界中，会是什么样子？









“地方性的小型电影节真的就像这个行业的毛细血管，蔓延丛生，”Seed & Spark是个专门支持新人电影人的众筹平台，其创始人兼CEO——Emily Best在近期与时光网的一次电话访问中这样解释道，“它们为初出茅庐的能人提供平台、支持他们发声，也为这些艺术家们在铸造职业生涯的路上创造了无限可能。所以如果这些电影节消失，这简直就是电影制作业的垮塌，真的。到那时，我们必须共同努力适应现状。”





“这真的可能对整个生态体系造成不小的负面冲击，”John Bolsterwayne，一位帮助年轻电影人跟发行商牵线搭桥的洛杉矶独立制作代表，表示同意，“我工作的很大一部分，可能有85%，都跟电影节有关……要么就是直接去现场谈合同，要么就是一年到头靠在电影节搭建好的人脉网过活。展映可能会挣扎一阵儿，但其模式有着巨大的恢复能力。其中一部分还是可以适应这种环境的，因为总有人想看大制作奇观。





“从某些方面来说，电影节所面临的挑战是更为巨大的，因为我们现在谈论的是一些利润很低的东西，且与公共健康危机纠缠在了一起，这使得人们可能很长一段时间都不想去碰那些更为冒险的片子，社会各界可能也不愿去资助（电影节）。如果我们失去那可触碰的一部分，那么之于电影的未来，我感到恐惧。”











不幸的是，有一件事是明确的，那就是像Apple+、Netflix、Hulu、Amazon、Disney+这样的流媒体供应商并不能轻易地接管全局、立即筹办起有几十部参展量的线上电影节。





其中有着种种原因，但本质上还是关于呈现的技术标准问题——既复杂又昂贵，那些在小型电影节上映的独立电影根本没有把这些算进最终预算。结果就是，像现在的情况一样，几乎没有商业刺激存在，各大流媒体巨头也不愿去花费无数的金钱来全面改革创新，将独立电影解救出泥潭。因为他们完全可以继续播出自己的东西，并进行内部制作——即使在今年晚些时候，他们同样可能会遇到供应瓶颈。





然而，很多团体都在努力维持着美国独立电影系统以及国际电影节生态的建设，包括他们所提供的电影渠道。













超过三十个美国地区性电影节已经签署了一份联名承诺书，允许参展电影在线上放映，且不影响今后参与其它电影节。放眼世界，其它国家的地区性电影节，包括欧洲那些，已经开始将相似的承诺书签署提上日程。





在金球奖拥有票选权的好莱坞外国记者协会已经将目光放在了那些国际影片上——预计接下来几个月中在本国上映的影片（这也是参与评选最佳外语片的条件之一）遇到了许多的不确定性，而好莱坞外国记者协会正在为这些影片讨论潜在的豁免权。









西南偏南电影节在取消2020年的活动举办后——或者说其主办城市德州奥斯汀帮助他们做了这个决定——转向了一个双管齐下的线上方法，评审们可以获取一个私密观影链接，并为影片评奖；或者电影人也可以选择加入一个安全线上浏览平台Shift 72，这让每个创意团队都能将自己的作品展示给记者、买家（发行商）还有其它行业源。因为取消时间距举办时间太近，西南偏南电影节没能为广大电影节爱好者提供一个线上观影平台。





但西南偏南电影节没能做到的事情，可能成为一些大型秋季电影节的一部分。比如说，时光网得到消息，强大的创新艺人经纪公司（Creative Artists Agency）和其他许多准备好去到法国蓝色海岸的经纪人、项目卖家一同进行着深度、细节的讨论，想要做一个线上版本的戛纳电影节。





如果这个脆弱的电影节最终可以在六月底或七月中上旬进行，那就太好了——这当然也是最理想的状态。但考虑到法国及欧洲仍大范围地受到此次疫情的折磨，这些公司感觉线上版本——一个平等的解决方案——可以安排起来，几个备受瞩目的流媒体也可能参与其中。





同时，威尼斯、多伦多和特柳赖德电影节有着得天独厚的日程优势。它们都能再多些时间观察，而且能借鉴之前的经验，包括如何应对病毒及其影响，以及热点地区死灰复燃的可能性。





前面提到的这类电影节，包括北京和上海国际电影节，都有着共同的优势，那就是其强大到足以轻松吸引投资人、电影厂商、政府机构以及知名人士的品牌效应。它们同样有着创造更多安全措施的能力——从派发大量手部消毒液、口罩，到限制观众数量、甚至在座位间留出更大空间等。地区性和小众国际电影节都遇到了更大的挑战，以及更多的不确定性。





新冠病毒COVID-19、严肃的隔离措施、以及偷偷混入全世界几百万人生活的“刷片/剧”习惯，是否已经开始加速瓦解了几代人熟知的影院市场模型？





然而，两件现在还受到一些争议的事情是可以确定的——第一就是，现在人们无可非议地惧怕大规模聚集；第二，人类本质上还是社会性物种。这些观念之间的鸿沟如何被填平，将会是今年下半年、甚至未来几年内，娱乐行业中最有趣、最值得观察的趋势之一。



