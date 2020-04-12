女神亚历珊德拉·达达里奥接受外媒专访，谈了谈当制片人的感想，以及回忆了《真探》试镜的过程。















日前，她接受了外媒采访，谈了谈初次当制片人的感受。她作为演员，帮助电影获得了必要的资金，然后获得了制片人头衔。但是达达里奥对此表现得很理性克制。





“我知道什么时候该退一步，什么时候介入对我有利。有一些事情我可以帮忙……但是作为一个演员，最重要的是能够为这个项目赚到钱。我感到非常幸运，我能在这样的位置上做到这一点。”



















“我记得当时我没能进入我最想要的角色的试镜房间，所以我很纠结，要不要像其他演员一样，继续认真走下去。当时我只是觉得，如果能在简历上表明我曾经和优秀的演员共事，就赚到了。当然，我也想参与真正好的素材。”





“我没有想到它会变得那么成功。在不知道会不会成的时候，我愿意冒这个险，是因为我有机会和其他人一起工作。除此之外，当时我还太年轻，对这个行业还不够了解，还没有意识到我所从事的行业的独特性。幸好当时我还有点理智。”