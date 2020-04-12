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广大宅男心目中的女神亚历珊德拉·达达里奥
从16岁起就开始在银幕上表演，然而去年开始，她有了新的头衔——电影制片人。
在《我们召唤黑暗》
中，达达里奥饰演一名重金属狂热少女，她带着两个朋友去美国中西部参加一场重金属音乐会。故事发生在上世纪80年代的撒旦恐慌时代，当她们遇到一群流浪的家伙时，事情发生了致命的转变。
日前，她接受了外媒采访，谈了谈初次当制片人的感受。她作为演员，帮助电影获得了必要的资金，然后获得了制片人头衔。但是达达里奥对此表现得很理性克制。
“我知道什么时候该退一步，什么时候介入对我有利。有一些事情我可以帮忙……但是作为一个演员，最重要的是能够为这个项目赚到钱。我感到非常幸运，我能在这样的位置上做到这一点。”
另外，她还回忆了HBO热剧《真探》
对她职业生涯的影响。达达里奥回忆说：“我记得当时我真的很努力去争取这个角色，或者剧中的任何一个角色，因为当时，我的职业生涯处在一个瓶颈期。”
“我记得当时我没能进入我最想要的角色的试镜房间，所以我很纠结，要不要像其他演员一样，继续认真走下去。当时我只是觉得，如果能在简历上表明我曾经和优秀的演员共事，就赚到了。当然，我也想参与真正好的素材。”
“我没有想到它会变得那么成功。在不知道会不会成的时候，我愿意冒这个险，是因为我有机会和其他人一起工作。除此之外，当时我还太年轻，对这个行业还不够了解，还没有意识到我所从事的行业的独特性。幸好当时我还有点理智。”