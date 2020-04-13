过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《老友记》特别重聚篇推迟上线
02. 滚导：《银护3》与《自杀小队2》都不会延迟
“滚导”詹姆斯·古恩
近日在推特上回答粉丝提问时表示，自己接下来的《银河护卫队3》
和《自杀小队2》
都不会因疫情而延迟上映，“现在《自杀小队2》的上映日期没有理由延迟（2021.8.6），我们非常幸运，疫情之前已经拍完了，正在家剪辑”。《银护3》虽然暂未定档，滚导也给出了相似的更新，“《银护3》的计划也跟疫情之前的一模一样”。
03. 强森称自己当年很想演侠盗杰克
在Instagram上为自己的新片《霍布斯与肖2》造势时，道恩·强森
回答了许多粉丝问题，当被问到，“有没有什么你很想演、但输给其他男演员的角色？”他坦诚地透露说是汤姆·克鲁斯
饰演的“侠盗杰克”（Jack Reacher），“这大概是十年前吧，我当年的地位跟现在很不一样，阿汤哥是世界上最大的明星，我不是。我接到电话说落选了，我根本都不知道自己有过机会。”
04. 《壮志凌云2》后期工作快做完了
《壮志凌云：独行侠》
全美公映日期推迟到了今年12月23日，导演约瑟夫·科辛斯基
说，这部续集电影后期工作依然在按照原定6月公映的计划来，现在已经做到最后阶段了，“幸运的是，我现在正在做后期，如果是制片的任何一个其它阶段，继续工作都会很难。我们按原上映计划来做完这个片子，只是再等6个月。这是一部应该在大银幕上看的电影，如果没有大银幕，就不该放这个片子”。
05. 莱恩·约翰逊：我坚决不碰恐怖片
莱恩·约翰逊
拍了很多不同类型的电影，导演处女作《追凶》
是邪典片风格，《利刃出鞘》
是阿婆的悬疑风，《环形使者》
是科幻片，《星战》是动作冒险片，然而有一种电影类型是他不会碰的——恐怖片，“我从小长大，家里人很信教，不允许我看很多激烈的东西，我对于恐怖片没有很深的感情，这个类型无论如何都无法吸引我。”但莱恩也表示，原版《异形》
和《皮囊之下》
都给了他很多灵感。
01. 《攻壳机动队》联动《奥特曼》！