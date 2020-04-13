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时光早报:"老友记"特别重聚篇被推迟

银护3&自杀小队2都按期 攻壳联动奥特曼!

2020-04-13 08:32:41 来源：Mtime时光网

早上好~新的一周开始了，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《老友记》特别重聚篇推迟上线



　　华纳传媒旗下的流媒体平台HBO Max今年5月上线时，《老友记》的“特别重聚篇”无法如期上线了。“莫妮卡”柯特妮·考克斯此前曾说，重聚篇这一集原定3月23、24日这两天拍摄，由于冠状病毒疫情，现在延迟了。重聚篇中还将出现本剧十季的许多幕后花絮，詹妮弗·安妮斯顿大卫·休默莉莎·库卓马特·勒布朗马修·派瑞与柯特妮悉数回归，之后依然会拍，只是不确定什么时候。
02. 滚导：《银护3》与《自杀小队2》都不会延迟



　　“滚导”詹姆斯·古恩近日在推特上回答粉丝提问时表示，自己接下来的《银河护卫队3》《自杀小队2》都不会因疫情而延迟上映，“现在《自杀小队2》的上映日期没有理由延迟（2021.8.6），我们非常幸运，疫情之前已经拍完了，正在家剪辑”。《银护3》虽然暂未定档，滚导也给出了相似的更新，“《银护3》的计划也跟疫情之前的一模一样”。
03. 强森称自己当年很想演侠盗杰克



　　在Instagram上为自己的新片《霍布斯与肖2》造势时，道恩·强森回答了许多粉丝问题，当被问到，“有没有什么你很想演、但输给其他男演员的角色？”他坦诚地透露说是汤姆·克鲁斯饰演的“侠盗杰克”（Jack Reacher），“这大概是十年前吧，我当年的地位跟现在很不一样，阿汤哥是世界上最大的明星，我不是。我接到电话说落选了，我根本都不知道自己有过机会。”
04. 《壮志凌云2》后期工作快做完了



　　《壮志凌云：独行侠》全美公映日期推迟到了今年12月23日，导演约瑟夫·科辛斯基说，这部续集电影后期工作依然在按照原定6月公映的计划来，现在已经做到最后阶段了，“幸运的是，我现在正在做后期，如果是制片的任何一个其它阶段，继续工作都会很难。我们按原上映计划来做完这个片子，只是再等6个月。这是一部应该在大银幕上看的电影，如果没有大银幕，就不该放这个片子”。
05. 莱恩·约翰逊：我坚决不碰恐怖片



　　莱恩·约翰逊拍了很多不同类型的电影，导演处女作《追凶》是邪典片风格，《利刃出鞘》是阿婆的悬疑风，《环形使者》是科幻片，《星战》是动作冒险片，然而有一种电影类型是他不会碰的——恐怖片，“我从小长大，家里人很信教，不允许我看很多激烈的东西，我对于恐怖片没有很深的感情，这个类型无论如何都无法吸引我。”但莱恩也表示，原版《异形》《皮囊之下》都给了他很多灵感。

01. 《攻壳机动队》联动《奥特曼》！



　　Netflix发布了《攻壳机动队：SAC_2045》《机动奥特曼》的联动宣传视频！两部动画作品都是由神山健治荒牧伸志执导，本周日还宣布了《攻壳机动队》的两位新角色：曾世海司配音的John Smith，以及喜山茂雄配音的Kurisu Ōtomo Teito。新3D CG《攻壳机动队》动画剧集，将于4月23日在Netflix首播。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 老友记 银河护卫队3 道恩·强森 壮志凌云：独行侠 莱恩·约翰逊
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