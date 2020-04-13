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强森：我和阿汤哥竞争过"侠探杰克"

落选后接拍改变他命运的《速度与激情5》

2020-04-13 10:25:55 来源：Mtime时光网

强森透露自己曾经和阿汤哥竞争“侠探杰克”这一角色，但没有机会。
阿汤哥在《侠探杰克2》中

　　时光网讯 在社交媒体上为自己的新片《速度与激情：特别行动》续集造势时，道恩·强森回答了许多粉丝问题，当被问到，“有没有什么你很想演、但输给其他男演员的角色？”他坦诚地透露说是汤姆·克鲁斯饰演的“侠探杰克”（Jack Reacher）。

　　强森说，好莱坞演员就像被放在盒子里，肤色、身形相近的在一起，有类似角色就会在这群演员中找。他很幸运，好莱坞和身形类似的演员不多，因此很多角色基本是为其定制的，但《侠探杰克》是个例外。

　　“这大概是十年前吧，我当年的地位跟现在很不一样，阿汤哥是世界上最大的明星，我不是，我接到电话说落选了。那时候我根本不知道我有没有机会，但我身边的人怂恿我说机会很大，落选后我还小小抱怨了下‘为什么不是我’。”

　　强森回顾这件往事时说，他当时确实很想演，但杰克·雷彻是畅销小说中的角色，很多书迷有既定印象，留给他创新空间很少。因此他对自己没演成也心怀感激。事实上，强森落选《侠探杰克》后接拍了《速度与激情5》，反而为他的事业开拓了一条康庄大道。

　　电影《侠探杰克》改编自英国小说家李·查尔德的“浪子神探”系列，杂糅了悬疑推理和军事动作元素。书中的杰克·雷彻是前美国陆军宪兵军事调查员，其作风神秘，习惯独来独往，身高有6英尺5英寸（约1.95米），体重在210磅到250磅之间（95-113公斤），而电影中扮演她的汤姆·克鲁斯身高为5英尺7英寸（1.70米左右）。

单论块头，强森很适合杰克·雷彻这个角色

　　《侠探杰克》电影拍摄过两部，但李·查尔德已和亚马逊达成协议要开发剧集版，他他还认同书迷对电影版的看法：相对于书中对男主杰克·雷彻的描述，阿汤哥身材不够高。因此剧版会重新选角，选一个合适的男星。

　　其实除了巨石强森，在汤姆·克鲁斯之前，诸如布拉德·皮特休·杰克曼、吉米·福克斯和威尔·史密斯这样的一线演员都曾经来到剧组为这个角色试镜。单从身高和块头来讲，巨石强森是最适合的。

   编辑：小火纸

关键词： 巨石强森 侠探杰克 汤姆克鲁斯 选角
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