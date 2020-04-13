强森透露自己曾经和阿汤哥竞争“侠探杰克”这一角色，但没有机会。

阿汤哥在《侠探杰克2》中









“这大概是十年前吧，我当年的地位跟现在很不一样，阿汤哥是世界上最大的明星，我不是，我接到电话说落选了。那时候我根本不知道我有没有机会，但我身边的人怂恿我说机会很大，落选后我还小小抱怨了下‘为什么不是我’。”













单论块头，强森很适合杰克·雷彻这个角色





《侠探杰克》电影拍摄过两部，但李·查尔德已和亚马逊达成协议要开发剧集版，他他还认同书迷对电影版的看法：相对于书中对男主杰克·雷彻的描述，阿汤哥身材不够高。因此剧版会重新选角，选一个合适的男星。



