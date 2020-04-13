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大本将执导比利时国王在刚果暴行新片

利奥波德二世喜欢砍黑奴手脚 杀害1500万人

2020-04-13 12:00:41 来源：Mtime时光网

比利时国王利奥波德二世曾在刚果犯下惨无人道的暴行，近日本·阿弗莱克打算将这一题材的原著改编成电影，他本人担任导演。

《回归之路》

　　时光网特稿　在经历过崎岖的过去几年之后，本·阿弗莱克的职业生涯和私人生活，终于双双步入了正轨。大本的新片《回归之路》评价不错，对于47岁的他来说，也是一场“回归”的演出。

　　今年按照原计划，大本也会有几部新片面世——包括心理惊悚片《深水》，以及雷德利·斯科特执导、与好基友马特·达蒙重聚的《最后的决斗》。自2016年的《夜色人生》以来，大本还将再次拿起导筒，执导根据Adam Hochschild同名原著改编的新片《利奥波德国王的鬼魂》

　　本片根据真实事件改编，主人公是19世纪末的一位美国黑人传教士、一位英国记者和一位爱尔兰间谍，他们致力于揭露比利时国王利奥波德二世在刚果犯下的暴行（对当地黑人真的极为极为残暴，罄竹难书那种，维基百科原话：“对于不听话的黑人奴，工会将其妻儿的手砍断作为警告，有指近1500万刚果人惨遭屠杀，所作所为与古罗马著名的暴君尼禄的残暴统治无异”）。


一位无法满足橡胶采收配额的刚果父亲 凝视其5岁女儿遭砍下的手和脚
（图源维基百科）

　　“我是本片导演，我很幸运，马丁·斯科塞斯哈里·贝拉方特都是《利奥波德国王的鬼魂》制片人，非常激动，”大本在近日与时光网的对话中表示，“剧本目前正在写，我们的编剧法哈·萨芬尼亚非常棒，他曾经创作过《启示录》等片。我很期待，故事很棒，殖民主义的悲剧和根源，到现在也与我们息息相关，我们至今也在受到后续影响，我对于能讲述这一故事，非常兴奋。”

　　“我在刚果待过很久，经常去那儿，对于当地产生了浓厚的爱，”大本接着说，“我非常非常希望剧本都写好，我们拿到投资的钱，得以开拍。但这一切会很难，因为拍摄本片会很贵，这是一部年代电影，在多个大陆上有多个取景地，要拍好的话需要有野心。”


国王与断手黑奴

　　“我觉得要是拿到投资的钱，对我来说极具挑战性，我很想把这件事做成。本片在前期发展阶段就会很难，但我在坚持，我还不知道什么时候可以开拍，但如果能让我选任何一部电影来拍，那就是这部。”

作者：Brent Simon   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 本阿弗莱克 利奥波德国王的鬼魂 BrentSimon
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