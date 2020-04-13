《回归之路》
时光网特稿
在经历过崎岖的过去几年之后，本·阿弗莱克
的职业生涯和私人生活，终于双双步入了正轨。大本的新片《回归之路》
评价不错，对于47岁的他来说，也是一场“回归”的演出。
本片根据真实事件改编，主人公是19世纪末的一位美国黑人传教士、一位英国记者和一位爱尔兰间谍，他们致力于揭露比利时国王利奥波德二世在刚果犯下的暴行（对当地黑人真的极为极为残暴，罄竹难书那种，维基百科原话：“对于不听话的黑人奴，工会将其妻儿的手砍断作为警告，有指近1500万刚果人惨遭屠杀，所作所为与古罗马著名的暴君尼禄的残暴统治无异”）。
一位无法满足橡胶采收配额的刚果父亲 凝视其5岁女儿遭砍下的手和脚
（图源维基百科）
“我是本片导演，我很幸运，马丁·斯科塞斯
和哈里·贝拉方特
都是《利奥波德国王的鬼魂》制片人，非常激动，”大本在近日与时光网的对话中表示，“剧本目前正在写，我们的编剧法哈·萨芬尼亚
非常棒，他曾经创作过《启示录》
等片。我很期待，故事很棒，殖民主义的悲剧和根源，到现在也与我们息息相关，我们至今也在受到后续影响，我对于能讲述这一故事，非常兴奋。”
“我在刚果待过很久，经常去那儿，对于当地产生了浓厚的爱，”大本接着说，“我非常非常希望剧本都写好，我们拿到投资的钱，得以开拍。但这一切会很难，因为拍摄本片会很贵，这是一部年代电影，在多个大陆上有多个取景地，要拍好的话需要有野心。”
国王与断手黑奴
“我觉得要是拿到投资的钱，对我来说极具挑战性，我很想把这件事做成。本片在前期发展阶段就会很难，但我在坚持，我还不知道什么时候可以开拍，但如果能让我选任何一部电影来拍，那就是这部。”