



本片根据真实事件改编，主人公是19世纪末的一位美国黑人传教士、一位英国记者和一位爱尔兰间谍，他们致力于揭露比利时国王利奥波德二世在刚果犯下的暴行（对当地黑人真的极为极为残暴，罄竹难书那种，维基百科原话：“对于不听话的黑人奴，工会将其妻儿的手砍断作为警告，有指近1500万刚果人惨遭屠杀，所作所为与古罗马著名的暴君尼禄的残暴统治无异”）。







一位无法满足橡胶采收配额的刚果父亲 凝视其5岁女儿遭砍下的手和脚

（图源维基百科）









“我在刚果待过很久，经常去那儿，对于当地产生了浓厚的爱，”大本接着说，“我非常非常希望剧本都写好，我们拿到投资的钱，得以开拍。但这一切会很难，因为拍摄本片会很贵，这是一部年代电影，在多个大陆上有多个取景地，要拍好的话需要有野心。”







国王与断手黑奴





“我觉得要是拿到投资的钱，对我来说极具挑战性，我很想把这件事做成。本片在前期发展阶段就会很难，但我在坚持，我还不知道什么时候可以开拍，但如果能让我选任何一部电影来拍，那就是这部。”