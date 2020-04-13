《从不，很少，有时，总是》虽然触及未婚怀孕和堕胎，主要还是讲述一个青少年遇到难题的成长故事。











电影细腻地描绘17岁女主角奥顿的性格，她身处超乎自己能力可以处理的困境中，必须面对大人世界的冷酷无情。伊丽莎敏锐地捕捉了奥顿惯性压抑的不知所措，在极简但自然的对白催化下，《从不，很少，有时，总是》给人深刻的感受力。













从奥顿的惯性行为、以及与她身边亲友的互动中，希特曼生动设计了奥顿内向抑郁的性格，让弗拉尼根演活了这一角色，跟观众培养出更亲密的情感连接。





身理心理都开始出现变化的奥顿，到家附近的妇产科诊所就诊。电影从未直接透露奥顿肚子里孩子的爸爸是谁，也不知道是什么情况下怀孕，能确定的是奥顿不想要留孩子。但保守的宾州小镇妇产科诊所不提供、根本不认同堕胎，奥顿试了几个偏方，其中不乏极端的方式，仍旧徒劳无功。















行动派的史凯乐钱拿着、行李收好，就带着奥顿一起提着随时会坏掉的行李箱，从宾州小镇搭公车到冷漠的纽约大城市。过程中史凯乐从不多问细节，奥顿也不主动提，呼应了堕胎在女性之间仍是禁忌话题，但一路情义相挺的战友情谊比金坚。









海报 奥顿和史凯乐对这些似乎习以为常，电影里史凯乐更学到，在这种处境模式下的生存之道，替讲述年轻女孩经历的故事增添层次。





虽然触及未婚怀孕和堕胎，《从不》主要还是讲述一个青少年遇到难题的成长故事，恰巧奥顿遇到的是青少年能惹上最棘手问题之一。即使没有相同的经历，年轻时遇到大难题，内心产生不知所措的恐慌，是大家都有过的经验。希特曼的《从不，很少，有时，总是》用极具政治争议的议题作陪衬，着墨在描绘长大过程遇难时心里的情绪转折，勾起观众记忆中非常私人且深刻的情绪反应。