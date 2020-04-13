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《绝地战警：疾速追击》票房难撼动

票房冠军已定 疫情再不结束就要拿奥斯卡了

2020-04-13 12:24:37 来源：Mtime时光网

有网友开玩笑说，如果今年因为疫情没有新片上映的话，奥斯卡的最大赢家估计就是这部《绝地战警3》了。


　　时光网讯　全球疫情爆发，影院停业关门，新片纷纷撤档改档，全球电影行业进入了停摆状态。但自2020年开年以来，就一度蝉联全球及北美票房冠军宝座的电影《绝地战警：疾速追击》（以下简称《绝地战警3》），无论是票房还是口碑，都是目前今年最好的电影。有网友戏称，如果今年因为疫情没有新片上映的话，奥斯卡的最大赢家估计就是这部《绝地战警3》了。 

4.2亿美金票房领跑2020  
96%观众好评 口碑爆棚

　　《绝地战警3》自1月17日在海外市场上映以来，票房成绩非常优秀。电影不仅在北美市场连续五周夺得周总票房冠军，其全球票房更是累计超过4.2亿美金，成为2020年开年以来全球首部票房破亿的电影！2020年全球票房最高记录也被它一举斩获，并与第二名《刺猬索尼克》拉开了高达1.2亿美金的票房差距！
 


　　不仅票房成绩喜人，《绝地战警3》的口碑也是相当了得。影片在观众评分网站CinemaScore上获得了A级评价，烂番茄网站评分中的爆米花指数（观众喜爱度）始终保持在96%以上，在口碑上领跑2020北美电影市场，成为当之无愧的开年Top1好莱坞巨制，外媒评论中也是毫不吝惜对他的夸奖。 

　　若疫情没有得到缓解的话，就此票房和口碑来看，《绝地战警3》的年度冠军位至少在上半年的电影市场无人可以撼动。有网友甚至开玩笑说，明年的奥斯卡颁奖礼上《绝地战警3》可能会是最大赢家。 


高居榜首

系列最佳最背后的男人 
宝刀不老的冻龄男神

　　从媒体到普通观众，都一致认为这部电影都是《绝地战警》系列诞生以来最好的一部。无论是飙车、枪战还是动作戏，都拥有第一、二部导演迈克尔·贝赋予的基因。而且有系列特色的贫嘴、逗趣和打嘴炮也是更上一层楼，《绝地战警3》都完美的继承了《绝地战警》系列的精髓，真的是不爱都难。  

　　威尔·史密斯饰演的迈阿密警探麦克和马丁·劳伦斯饰演的搭档马库斯，在《绝地战警》系列的前两部中二人是迈阿密最为出名的“坏小子”，也是一对“相爱相杀”的好搭档，一次次冲在打击犯罪的前线，并且每次出勤的过程中都是斗嘴不停，仿佛在大银幕上看到了欧美动作版的郭德纲和于谦。  

年轻时期的史皇和马丁

　　时隔多年“坏小子”在《绝地战警3》中再度携手，影迷和粉丝惊喜的发现，史皇在电影中仿佛冻龄一样，他饰演的迈阿密警探麦克不仅身手依旧处于巅峰状态，连外表都没有太大改变。

　　北美媒体《纽约时报》也对此表现出惊讶之情——“威尔`史密斯是偷了特效公司的减龄机器吗？《绝地战警：疾速追击》中的史密斯，跟17年前第二部中简直没有任何区别”，同时媒体也表示威尔`史密斯在这部电影中的状态和表现，也堪称近年来其个人作品中最好的一部：“无论是动作身手还是幽默感，甚至是他那独有的性感都全部回到了最巅峰的状态”。

　　《绝地战警：疾速追击》已于1月17日在北美上映，这部口碑票房双丰收的绝赞佳作已经确认引进内地，让我们一起期待早日定档上映的好消息吧！


《绝地战警：疾速追击》先导海报

   编辑：迪通拿

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 绝地战警：疾速追击 索尼
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