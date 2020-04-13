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调研：七成受访者期待去影院观影

没有输入病例成普遍认同“安全”观影时机

2020-04-13 14:15:19 来源：Mtime时光网

本次调研数据来源于猫眼数据平台影院购票观众的有效问卷,共回收有效样本1530份,性别、年龄比例及城市分布参照了院线观众的总体分布。


文章来源： 中国电影家协会、猫眼研究院

      自新冠病毒引发的肺炎疫情在全国乃至世界各地蔓延,在防控疫情的形势下休闲娱乐业集体“停摆”,电影院也随之暂停营业至今已有两个半月余。随着国内疫情得到基本控制,各地陆续推出复工复产规范性要求,饭店、商场等民生强关联服务业态逐步恢复营业,而属于非刚需的影院观影,则因为同时受到人员高度聚集、防疫难度大;统一经营、统一排片的行业整体性需求;上游优质片方谨慎观望等因素影响,全面复工仍有待时日。同时,在疫情防控隔离期间,受观众观影习惯由线下转至线上、新片营销宣传活动暂停等因素影响,可以预见后疫情时期的长尾效应对电影观众消费群体将持续产生影响。消费者是行业活力体现,观众是电影生存的根基。观众观影习惯是否会发生根本性改变？影迷是否会因兴趣发生转移而流失?为全面了解观众的心理状态和对影院观影的意愿变化,系统评估疫情对电影放映市场的影响,发现疫情后行业发展的难点和机遇,为行业恢复健康发展提供参考和依据,中国电影家协会联合猫眼研究院组织了本次观众观影意愿问卷调研。

      本次调研数据来源于猫眼数据平台影院购票观众的有效问卷,共回收有效样本1530份,性别、年龄比例及城市分布参照了院线观众的总体分布。

线上调研执行时间：2020.03.28-2020.03.30

性别比例：男性52%,女性48%

城市结构：一线城市19%;二线城市47%;三四线城市34%

年龄比例：25岁以下年轻观众36%;25岁及以上年长观众64%

作者：中国电影家协会；猫眼研究院   编辑：羊羊

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关键词： 院线

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