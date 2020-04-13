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迪士尼前CEO鲍勃艾格尔重获领导实权

直面疫情重构未来 或缩减公司规模

2020-04-13 16:16:04 来源：Mtime时光网

迪士尼前CEO鲍勃·艾格尔重新接过迪士尼的领导实权，在疫情的危机时刻重整业务。艾格尔对于迪士尼和整个聚集性娱乐行业的未来，提出了一些想法。


　　时光网讯 外媒《纽约时报》报道，迪士尼前CEO鲍勃·艾格尔重新接过迪士尼的领导实权，在疫情的危机时刻重整业务。但这不影响鲍勃·查贝克的现任CEO头衔。

　　鲍勃·艾格尔作为首席执行官的任期自2013年以来先后延长了四次，于今年2月25日正式落幕，结束了长达15年的领导。

　　1月底，新冠病毒已经蔓延并迫使上海迪士尼乐园停运。不过艾格尔与董事会在当时坚持按照原先的计划：退居二线担任执行董事长，保证继任者鲍勃·查贝克顺利接班。


左为鲍勃·艾格尔 右为新任CEO鲍勃·查伯克

　　而如今，查贝克上任几周后，艾格尔开始重新接管公司。艾格尔认为疫情的发生将会使得迪士尼遭遇巨大的变化。他向同事们描绘了一个疫情以后的迪士尼——员工更少；致力于成为充满不确定性的“安全的聚集性娱乐”领域的领军力量。

　　艾格尔也向同事们表示，这个时刻同样是个机遇，能够放眼整个行业，永久性地改变它的运作方式。

　　艾格尔表示，他期望借此机会，终止那些昂贵、低效的老古董做法，比如举办广告洽谈周、为永远不会播出的节目制作导航集，等。


　　受到疫情影响，世界各地的迪士尼乐园被迫关闭。官方于上周日宣布，佛罗里达州奥兰多迪士尼世界4.3万名员工将强制休假，会保留基本福利，但是在4月19日后不再有薪水。

　　目前迪士尼能够重开的日期尚不明了，但鲍勃·艾格尔前几日接受媒体采访时，已经就重开后的新措进行了一些构想。他表示，可能会加入体温检测的流程，这会让冒险外出的人们感到安全一些。

　　艾格尔还表示，迪斯尼正在“仔细研究中国为了恢复常态一直在努力做的事情”，“如果你不测体温，你不能乘坐公共汽车或地铁或火车，或进入任何一个高层建筑。而且我相信当中国的学校重开后，他们还会这么做。”


   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 迪士尼 鲍勃艾格尔 CEO
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