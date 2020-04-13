本·阿弗莱克时光网专访，坦承自己在银幕外的挣扎，以及他与新电影《回归之路》的个人联结





而现实中，一切并不如看上去那般完美。阿弗莱克在为拍摄《蝙蝠侠大战超人》的训练中受伤，在艰难的拍摄过程中努力保持冷静，再度陷入了酗酒问题——这个根植于血液的问题，要追溯到他青春期的早期，在成长过程中一直和酗酒且性情多变的父亲做斗争。一段时间的分居之后，阿弗莱克和加纳在2017年最终离婚。也是在同一年，《正义联盟》遭到非议。在新闻发布会期间，从电视采访中，一个主演回答的内容中断章取义出来的“悲伤的阿弗莱克”甚至成为网络热词。









近日，在新型冠状病毒COVID-19席卷美国之前，时光网有了一次和阿弗莱克对话的机会，谈论他在新电影中的工作，这部电影是如何与他产生共鸣的，以及他在青少年时期生活中的榜样等等。











Mtime：家庭以外年长的榜样会给一个青少年带来深远的影响。在你的生活中，是否有这样的教练或者其他人?





本·阿弗莱克：高中时期我有一位话剧老师就扮演了这样的角色，像父亲一样。他真正地填补了很多青年人渴望的那个角色，介于同龄人和父母之间的那个位置——不是你的父母也不是同龄人，而是能够教给你东西，给你带来些什么，并与你产生强有力联结的人。





我们的话剧老师叫Gerry Speca，在我是个高年级生快要毕业的时候，他亲切地将我拉到一旁说，“我觉得你如果想的话是可以做到的。我觉得你是有机会的，这条路很困难，而且有很多竞争存在，但是我想鼓励你继续表演这条路。”那次谈话可能给我的职业生涯带来了最巨大的影响。





在接下来的几年里，当我四处碰壁，到处试镜想要得到工作，经常被拒绝进而觉得沮丧，觉得好像永远都不会成功的时候，我会记起那些话，它们对我来说意义重大。所以我是幸运的，能够得到Gerry的指导，能够有他做我的老师。





Mtime：在影片中有句台词是关于你的角色放下过去，努力成为他想成为的人。你如何描述现在你想成为的人，在你的生活中继续向前？





本·阿弗莱克：这是个好问题。这是个不断发展的过程，真的，当你长大变老的时候，你会想很多关于你想成为怎样的人。





我想最终每个人书写的传记中最重要的是留在我们内心可以启迪我们的孩子的东西。所以做一个父亲对我来说是最重要的事情，随之而来的是清醒——那对我来说相当重要。对我而言，诚实很重要，谦虚很重要，尊重他人也非常重要。而同样重要的是，我理解和接受了生活的真相——那就是事情在变动中。你必须接受这一点，并且能够应对生活中不断变化的东西。











Mtime：是什么时候你意识到，那种你曾经渴望的依靠酒精的生活，在未来是没有出路的？





本·阿弗莱克：你知道我的经历，还有我知道的很多人的经历，他们都处理过各种各样的成瘾，那往往是一个漫长的过程，而不是某天一蹴而就的。在戒除成瘾的过程中，一定会有些事情对我来说极度痛苦。但是我觉得那过程是往前两步后退一步。你进步了一点，然后遇到障碍；你再进步了一些，然后遇到另外一个障碍。





我觉得对我来说，核心问题都是围绕着接受（酗酒的现实）。幻想中是这样的，“哦，我正在经历这个，这就是一段不好的时光。我会解决好这个问题，之后我就能再次像平常那样喝酒了，”或者其他你上瘾的东西。但是你必须放弃这种不现实的幻想。科学告诉我们，经验也告诉我们，一旦大脑对于某样东西上瘾，它就无法真正戒除这种瘾。而接受这个事实，我必须说，对我个人而言可能是最重要的事情。





Mtime：在电影中扮演一个酒鬼，你是否曾觉得自己有复发的危险，因为你刚刚从中恢复？





本·阿弗莱克：再次强调，我觉得你需要意识到尤其是酗酒，是一种他们称作会慢性复发的疾病。没有人能确定说，“嗯，这是我喝的最后一杯酒了。”我当然希望自己可以这样，但我也觉得，重要的是去记住整个康复过程的关键在于，意识到复发可能性的存在。





你看到人们会在康复20年，30年之后复发，这很可怕也很复杂，人们甚至不确定为何会发生。对我来说，我并没有在低谷或者抑郁中挣扎，我意识到复发与我觉得自己感觉很好有关，就像“结束了，我再也不用和酒瘾斗争了，现在它不再是个问题了，我好了。”因此，我喜欢在这部电影里的每一天，我喜欢在诠释这个角色情感时的挑战，那是能让我真的全身心投入的事情。





作为一名演员，这是我真正想要诠释的角色。而复发对我来说，并不是和某人去吃饭的时候，他们喝酒了——那不是重点，你知道我的意思吗？或者你在电影里喝假的啤酒。它比这些更加深入更加复杂，也更加难以捉摸。这类的事情不会，像他们说的，触发我。





我觉得我需要更加警惕的是，那种我已经好了，所有都好了，我再也不用担心这个的意识和想法。我只需要意识到，这是一个持续的关于当下时刻的过程。











Mtime：但听起来扮演这个角色对你来说是一种释放，这种说法准确吗？





本·阿弗莱克：我想是的。就像我说过的，这是部非常紧凑的电影，涉及了很多大问题。某种程度上，他们都是很普遍的问题，因为他们很普通。但对很多人来说，他们也是极大地改变了生活的问题。





离婚是很多人一生中经历的最具挑战性的事情，离婚很难，也很痛——尤其是在牵涉到孩子的时候。我自己感同身受。





Mtime：电影中有一幕，是Jack向他的妻子道歉，在我和加文·欧康诺的对话中，他提到这对你来说非常重要。能谈谈这一幕的重要性吗？





本·阿弗莱克：我想，就个人成长而言，非常重要的一点是为自己的行为负责任的能力。这听起来很简单，但有人曾说过，“你酗酒这不是你的错，但是你需要对你的行为负责，对你的所作所为负责。”我觉得这是对的，虽然某些时候可能听起来有点矛盾，但是我真的不这么认为。





因为我觉得这对这个角色来说很重要，为了真正展现他的确走在通往更好的个人成长和康复的道路上，为了让观众看到他是能够负责的。尽管我们没有看到离婚，那是发生在电影开始之前的，但是能够看到他接受了自己所要担负的责任，以及在其中担任的角色，这是非常重要的。





在影片中，个人性的悲剧发生在他们身上，我觉得妻子的反应要好过丈夫。他有点逃避了，不过最终他还是承担了自己的责任。而我觉得这是个非常好的信号，表明了这个角色的心理健康和个人成长、成熟以及某种谦卑。





本·阿弗莱克 HFPA-Ben Affleck-February 2020





Mtime：如果你必须成为某种运动的教练，你觉得你自己会擅长执教哪种运动？





本·阿弗莱克：我不知道哪种运动我不擅长执教。但我猜导演就有点像是教练，某种程度上类似于一个领导者，你必须去激励人们，必须去挖掘出演员身上的绝大部分潜能。而那种状况下，我的处世哲学更倾向于激励启发，而不是训练教官式的做法。





就战术而言，我想棒球是我最了解的运动了。不过我相信有很多比我更有资格的人去做棒球教练。去年我执教过我儿子的少年棒球队伍，我想那是与我的水平匹配的。（笑）