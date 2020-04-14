在中国警方的配合下，两位嫌犯被捕，遭到起诉。











昨天，在中国警方的协助下，两位嫌犯被捕，遭到起诉。被抓的两名嫌犯金某（女，30）、朴某（男，40）背后有幕后指挥者A某。A某是中国国籍，居住在中国境内，属于该案件中的总负责人，其他犯罪成员根据他的指挥进行“入侵、威胁、取款”等犯罪行为。





这些嫌犯涉嫌从去年末到今年初，入侵了8名著名明星的手机，并以公开个人情报为由进行威胁，向其中5名明星勒索到了约6亿1千万韩元（约合364万元），但河正宇和另外两位当时并没有给钱。





韩国警方向中方提出协助请求后，中国警方提供了能够扣押A的资料，并协助了此次案件调查。





据河正宇描述，黑客与他就入侵手机、涉嫌非法用药等相关事情共进行了三次对话：























他当时公开表明立场称“只是为了治疗而已”，“我拥有当时与医生的所有短信内容，因为在遭受手机黑客袭击时，留下了所有相关数据。”

目前就河正宇涉嫌非法使用药物一事，检察机关也正式展开调查。