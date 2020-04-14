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河正宇智斗敲诈韩星的中国境内黑客

吸毒事件因此而起 已有5韩星被成功勒索

2020-04-14 09:26:46 来源：Mtime时光网

在中国警方的配合下，两位嫌犯被捕，遭到起诉。


　　时光网讯 根据新浪娱乐报道，韩国男演员河正宇去年受到黑客威胁，要曝光他非法使用药物的信息，他当时决定由朋友代替他，向首尔警方报了案，并交出了自己手机。

　　昨天，在中国警方的协助下，两位嫌犯被捕，遭到起诉。被抓的两名嫌犯金某（女，30）、朴某（男，40）背后有幕后指挥者A某。A某是中国国籍，居住在中国境内，属于该案件中的总负责人，其他犯罪成员根据他的指挥进行“入侵、威胁、取款”等犯罪行为。

　　这些嫌犯涉嫌从去年末到今年初，入侵了8名著名明星的手机，并以公开个人情报为由进行威胁，向其中5名明星勒索到了约6亿1千万韩元（约合364万元），但河正宇和另外两位当时并没有给钱。

　　韩国警方向中方提出协助请求后，中国警方提供了能够扣押A的资料，并协助了此次案件调查。

　　据河正宇描述，黑客与他就入侵手机、涉嫌非法用药等相关事情共进行了三次对话：

　　第一次是河正宇在澳大利亚拍摄电影《波士顿1947》时，河正宇以为对方是在开玩笑，在受到威胁三天后的12月5日左右，河正宇才向首尔警察厅网络调查队报案并提交了手机全部的追踪明细。



《衣橱》剧场版中字预告

　　第二次是电影《衣橱》上映时，河正宇更换了电话号码，但黑客还是找上门来，他们一边称河正宇为“大哥"，一边发来短信威胁他：“除了大哥，还有很多其他艺人的黑客资料”，随后还还发来了其他艺人的手机黑客资料，这时河正宇才知道黑客们威胁着相当多的韩国艺人和名人。
 
　　第三次则是电影《白头山》进行网络直播时，黑客对着直播中的河正宇说：“我在看着你的直播”，河正宇透露说：每次那样的时候我都喘不过气来。在V LINE过程中说要去趟洗手间，暂时离开座位也是因为这个原因。

　　今年2月，河正宇被怀疑非法使用异丙酚，此事曝光后引发舆论热议，也迅速登上中国地区热搜。相关新闻链接

　　他当时公开表明立场称“只是为了治疗而已”，“我拥有当时与医生的所有短信内容，因为在遭受手机黑客袭击时，留下了所有相关数据。”
 
　　目前就河正宇涉嫌非法使用药物一事，检察机关也正式展开调查。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 河正宇 黑客
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河正宇

河正宇

Jung-woo Ha

职业：演员 | 导演

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