钮承泽执导电影《跑马》期间认识女助理，一次单独相处时，对其进行性侵。















钮承泽已将7位数金额补偿给女方，希望法官能手下留情。但公诉检察官认为，女助理身为剧组一员，与钮承泽有上司、下属关系，为了保住工作，才没有激烈反抗，不代表同意发生关系；钮承泽虽表示歉意，却推责给女助理，并非真心道歉。





女助理则表示，钮承泽赔钱只是求轻判，若不认罪，她就不会原谅。









台北地方法院曾传唤闺密及女主管，闺密证称女助理不习惯违逆他人，她看过女助理与钮承泽的聊天纪录，认为两人没有情愫，女助理平时的情绪反应不大，但跟她述说事发经过时，一直抓手、猛抽烟，不太寻常，曾建议女助理去就医。



