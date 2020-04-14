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台湾导演钮承泽性侵女助理一审判刑4年

支付7位数补偿金给女方 未换得法官同情

2020-04-14 13:45:01 来源：Mtime时光网

钮承泽执导电影《跑马》期间认识女助理，一次单独相处时，对其进行性侵。


　　时光网讯 据台湾媒体报道，导演/演员钮承泽被控性侵剧组女助理案，台北地院今日宣判，以强制性交罪判钮承泽4年有期徒刑。钮承泽可上诉。

　　法院审理期间，钮承泽“认错但不认罪”，辩称喜欢女助理，以为对方同样有意思，才想进一步发生关系，没有性侵意图。女方一开始没有抵抗，让他误以为对方同意。

　　钮承泽已将7位数金额补偿给女方，希望法官能手下留情。但公诉检察官认为，女助理身为剧组一员，与钮承泽有上司、下属关系，为了保住工作，才没有激烈反抗，不代表同意发生关系；钮承泽虽表示歉意，却推责给女助理，并非真心道歉。

　　女助理则表示，钮承泽赔钱只是求轻判，若不认罪，她就不会原谅。

钮承泽在自导自演的《爱》中，安排自己和舒淇上演对手戏

　　据悉，钮承泽执导电影《跑马》期间认识女助理，2018年11月23日临时取消工作会议，改邀剧组到家中聚会，待其他人陆续离开，女助理独自留下，钮承泽趁机将其强压在沙发上，实施指侵。

　　台北地方法院曾传唤闺密及女主管，闺密证称女助理不习惯违逆他人，她看过女助理与钮承泽的聊天纪录，认为两人没有情愫，女助理平时的情绪反应不大，但跟她述说事发经过时，一直抓手、猛抽烟，不太寻常，曾建议女助理去就医。

　　而另一位挺钮承泽的女主管则称，案发当天原本是带女助理去讨论《跑马》资料，但钮承泽不想看资料，才开始聊天，言谈间钮承泽数度透露喜欢女助理，女助理也都笑笑的，她感觉有种恋爱氛围，且认为女助理已成年，去留可以自己作主，才会放心离开。

   编辑：飒飒

关键词： 钮承泽 台湾 性侵 判刑
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职业：导演 | 演员 | 制作人 | 编剧 | 剪辑

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