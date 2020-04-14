黛茜·雷德利聊到自己参演的《星战9》，她说拍摄的过程满满都是爱，然而观众们并没那么喜欢，可能主要是因为社交网络之类的。















随着《星战9》蓝光碟的发行，本片的幕后制作纪录片也放了出来，她在看这个纪录片时候的感受，与观众对于本片的感受大相径庭，“我本周看了拍《星战9》的纪录片，满满都是爱，然而观众们并没那么喜欢，这就很棘手了。每个人都有不喜欢什么东西的权利，但我觉得变得有点儿不太一样了，主要是因为社交网络之类的吧”。











黛茜还承认说，她看过网上对于参演的《星战》新三部曲的讨论，“现在这些对话都更公开了，所以我看到了很多本不该被我看到的东西。1月份的时候，我在看新闻都会躲着跟《星战》有关的内容，有时候我会看到一些新闻头条，心想‘我的天哪，这也太让人难过了吧’。但我也为参与、成为《星战》的一部分，感到很骄傲、很激动。”



