时光网讯
粉丝们到底喜不喜欢新“星战三部曲”的收官之作《星球大战：天行者崛起》
，这个问题可能会争论很久。尽管《星战9》在全球范围内获得了超过10亿美元的票房，影片还是收到了不少负面评论。
对此，“蕾伊”黛茜·雷德利
近日敞开心扉，“每部电影观众的反应都不一样，98%的时候反响都很好。《星战9》就很难说，1月份还挺难的，很奇怪，我觉得我们第一次接触《星战》的时候（指的是她参演的第一部《星战7》
），收到的所有爱意，会让我现在觉得，‘爱都去哪儿了？’”
随着《星战9》蓝光碟的发行，本片的幕后制作纪录片也放了出来，她在看这个纪录片时候的感受，与观众对于本片的感受大相径庭，“我本周看了拍《星战9》的纪录片，满满都是爱，然而观众们并没那么喜欢，这就很棘手了。每个人都有不喜欢什么东西的权利，但我觉得变得有点儿不太一样了，主要是因为社交网络之类的吧”。
黛茜还承认说，她看过网上对于参演的《星战》新三部曲的讨论，“现在这些对话都更公开了，所以我看到了很多本不该被我看到的东西。1月份的时候，我在看新闻都会躲着跟《星战》有关的内容，有时候我会看到一些新闻头条，心想‘我的天哪，这也太让人难过了吧’。但我也为参与、成为《星战》的一部分，感到很骄傲、很激动。”
J·J·艾布拉姆斯
执导的《星战9》，正式终结了迪士尼的《星战》三部曲，接下来，米老鼠对于遥远星系中发生的一切，还会有新的规划。