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黛茜雷德利聊"星战9"收到的负面评价

"1月份很难过要躲着星战新闻 爱都去哪了?"

2020-04-14 17:09:37 来源：Mtime时光网

黛茜·雷德利聊到自己参演的《星战9》，她说拍摄的过程满满都是爱，然而观众们并没那么喜欢，可能主要是因为社交网络之类的。


　　时光网讯　粉丝们到底喜不喜欢新“星战三部曲”的收官之作《星球大战：天行者崛起》，这个问题可能会争论很久。尽管《星战9》在全球范围内获得了超过10亿美元的票房，影片还是收到了不少负面评论。

　　对此，“蕾伊”黛茜·雷德利近日敞开心扉，“每部电影观众的反应都不一样，98%的时候反响都很好。《星战9》就很难说，1月份还挺难的，很奇怪，我觉得我们第一次接触《星战》的时候（指的是她参演的第一部《星战7》），收到的所有爱意，会让我现在觉得，‘爱都去哪儿了？’”

　　随着《星战9》蓝光碟的发行，本片的幕后制作纪录片也放了出来，她在看这个纪录片时候的感受，与观众对于本片的感受大相径庭，“我本周看了拍《星战9》的纪录片，满满都是爱，然而观众们并没那么喜欢，这就很棘手了。每个人都有不喜欢什么东西的权利，但我觉得变得有点儿不太一样了，主要是因为社交网络之类的吧”。



　　黛茜还承认说，她看过网上对于参演的《星战》新三部曲的讨论，“现在这些对话都更公开了，所以我看到了很多本不该被我看到的东西。1月份的时候，我在看新闻都会躲着跟《星战》有关的内容，有时候我会看到一些新闻头条，心想‘我的天哪，这也太让人难过了吧’。但我也为参与、成为《星战》的一部分，感到很骄傲、很激动。”

　　J·J·艾布拉姆斯执导的《星战9》，正式终结了迪士尼的《星战》三部曲，接下来，米老鼠对于遥远星系中发生的一切，还会有新的规划。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黛茜·雷德利 星战9 天行者崛起
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黛茜·雷德利

黛茜·雷德利

Daisy Ridley

职业：演员 | 制作人

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