当朱迪·科默与Villanelle这个角色合二为一那天起，又一颗耀眼的新星在荧屏上诞生了。





最迷人的反派，最性感的“变态”！当朱迪·科默与Villanelle这个角色合二为一那天起，又一颗耀眼的新星在荧屏上诞生了。











朱迪·科默是一位英国女演员，1993年3月11日出生于英国利物浦。





时至今日，已经具有国际知名度的朱迪·科默，在拍戏之余仍然在利物浦生活，陪伴在家人身边。





朱迪的父亲是埃弗顿足球俱乐部的理疗师，母亲则在交通部门工作。





朱迪少女时代就读于利物浦的圣朱莉天主教高中。一次她参加学校的才艺表演，在台上做了一场独白演出。她的表演引起戏剧老师的注意，老师鼓励朱迪去参加BBC广播四台的角色试镜，这个角色后来成为她的第一份表演工作。





2008年，15岁的朱迪在开启了自己的电视生涯，她在那年参演《皇室》的衍生剧集《今日皇室》。之后她出演了多部剧集，包括《霍尔比市》、《医者心》、《无声的证言》、《急诊室》、《法律与秩序 (英版)》、《维拉》和《乔治·詹特利探案》。











之后，朱迪开始在几部剧集中担任主角，包括五集的迷你剧《正义》，超自然题材的迷你剧《勿忘我》，以及搞笑剧集《肥瑞的疯狂日记》。





2015年，朱迪获得出演BBC一台的电视电影《查泰来夫人的情人》的机会。那一年她还在BBC一台的剧集《福克斯特医生》中扮演凯特这个角色。











2016年，科默主演了BBC三台的迷你剧《失落的十三年》，她在剧中饰演一个被人囚禁在地窖之中长达十三年的女孩。该剧于2016年2月28日在BBC三台首播。在同年的伦敦电影节上，科默被列入“国际银幕上的明日之星”榜单。





虽然出演了多部剧集，但朱迪在英国的演艺事业并不算顺风顺水——过往的众多角色没有给观众留下特别深刻的印象。是《白公主》和《杀死伊芙》给她带来了事业上的突破和转折，将她的演艺生涯推上了一个新高度。











2017年，朱迪主演了Starz频道的剧集《白公主》，在剧中饰演女主角伊丽莎白王后。





该剧是BBC迷你剧《白王后》的续集，改编自菲利帕·格里高利同名畅销小说：约克王朝公主伊丽莎白与亨利七世的婚姻表面上将英格兰统一，但他们的私人与政治纠葛以及引发的战争再次令英国陷入分裂的危险。











2018年4月，朱迪迎来令她名声大噪的BBC剧集《杀死伊芙》，她在剧中扮演一个有些神经质的杀手——Villanelle。她与追捕自己的军情五处女干员之间渐渐产生出一种特殊的互相迷恋。





朱迪在剧中的表演赢得了许多赞誉，《纽约客》称赞：该剧的“基调和节奏不停地变换”，而“薇拉内尔这一角色能自始至终地保持模糊性和不可能性，都要归功于科默那反复无常、无懈可击的表演的魅力”。











2019年，朱迪·科默凭电视剧《杀死伊芙》获得第29届英国电影和电视艺术学院最佳女主角奖 ；9月，她又凭《杀死伊芙》获得第71届艾美奖剧情类最佳女主角奖。





现在，《杀死伊芙》第三季刚刚播出第一集，而BBC早已续订了第四季。该剧在BBC的流媒体平台iPlayer上播出时，是2019年“观看请求”发起最多的剧集。





《杀死伊芙》剧方高管也曾不无骄傲地表示，“该剧在所有重要颁奖典礼上都收获颇丰，也是近6年来，收视率增长最高的美剧。”





朱迪·科默在《杀死伊芙》中饰演的女杀手Villanelle虽然手段残忍，杀人如麻，但其随性大胆、精灵古怪的行事作风让人完全恨不起来，甚至被剧迷们亲切的称为“小变态”。











朱迪自己也非常喜欢Villanelle这个角色，“她身上聚集了多重人格，可以说是集几个角色于一身。这让我在表演中可以做到多元化，这一点大家之前都没有料到。我在她身上看到了闪光点，诙谐、幽默，最重要的是，找到了这个角色的人性所在。我自己已经变得跟瓦伦妮尔密不可分，差不多要融为一体了。她非常的聪明，我想可能正是因为她的这些特质，也弥补了她邪恶的一面，人们才会那么喜欢这个人物。“





朱迪透露她在表演这个角色的时候更多的参考了自己的个人感觉。“我这个人平时生活中就比较大条，演这个角色的每个小表情都是根据我的喜好演出来的，这一点我妈妈可以作证。至于这个角色人物内心世界的表达，也是依据我个人的东西比较多。”











除了捉摸不定的性格，Villanelle大胆、多变的穿衣风格也是影迷们讨论的热点。整部《杀死伊芙》简直就是Villanelle的变装秀。





谈到Villanelle的穿衣风格，朱迪也不禁感叹“她跟我本人很不一样”，她解释：“她很大胆，这一点我很喜欢。你看我今天穿得就很鲜艳，但平时我也不经常穿成这样。一开始我也觉得瓦伦妮尔的衣着很有意思，特别是当她需要让自己尽快从一个地方全身而退时，其实是需要很低调的装扮的，但她这方面的控制能力真的很差。”











虽然禁不住吐槽，但朱迪仍然十分认同剧中Villanelle的装扮：“她的衣着风格有她自己的味道，并且贯穿在整个剧情当中。她穿衣服还是受到了她所生活的城市和她个人心情的影响。如果她有点什么情绪的话，就会相应搭配什么样的衣服。从衣着上也能看出她穿的很有自信，所以各种场合她都能应对自如。而且也体现了强烈的自我表现意识，因为她身边没有朋友，所以周围也没什么衣着正常的人能影响她。”





虽然Villanelle会用各种稀奇古怪的恐怖手法杀人，但现实生活中的朱迪确是个不敢看恐怖片的胆小鬼，她说自己每当电影中出现恐怖镜头，都会盯着电视机的某一个角落。











而作为当今电视剧界最受欢迎的反派角色的饰演者，朱迪·科默透露她本人最欣赏的反派角色是《飞天万能车》（1968）里抓小孩的坏蛋，“就算是现在已经成年了，一到圣诞节看这部电影，还是能把我吓的够呛。每次看见他走路的那个方式我都好紧张。”





《杀死伊芙》的成功不但让朱迪·科默人气大涨，也让好莱坞看到了这位年轻演员的潜力。





如果你是“星战”迷，一定记得，在《星球大战9》的结尾，朱迪·科默客串了蕾伊的母亲这一被影迷们讨论了多年的角色。





朱迪·科默还加盟了肯尼思·布拉纳的新版《尼罗河上的惨案》，与艾米·汉莫和盖尔·加朵搭档。











在科幻动作喜剧片《自由人》中，朱迪饰演女主角，跟瑞安·雷诺兹演对手戏。





在雷德利·斯科特的新片《最后的决斗》中，朱迪将与马特·达蒙、本·阿弗莱克、亚当·德赖弗合作。





相信疫情之后，朱迪·科默要在好莱坞大放异彩了。

编辑：羊羊