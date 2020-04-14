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时光晚报：科幻大片《沙丘》曝全明星剧照

演员秀贤怀孕 迪士尼用CG技术给美人鱼遮羞

2020-04-14 20:22:01 来源：Mtime时光网

今天的重点电影新闻都在这里~


在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01.科幻大片《沙丘》曝全明星剧照










      科幻片《沙丘》曝光一组新剧照，“甜茶”提莫西·查拉梅、丽贝卡·弗格森、奥斯卡·伊萨克、“灭霸”乔什·布洛林、赞达亚、“海王”杰森·莫玛、哈维尔·巴登等主演亮相。

      影片由《降临》《银翼杀手2049》导演丹尼斯·维伦纽瓦执导，根据同名经典科幻文学改编，夏洛特·兰普林、戴夫·巴蒂斯塔、张震、斯特兰·斯卡斯加德等豪华卡司共同出演。影片12月18日北美公映。

02.黛茜·雷德利聊"星战9"收到的负面评价



      粉丝们到底喜不喜欢新“星战三部曲”的收官之作《星球大战：天行者崛起》，这个问题可能会争论很久。尽管《星战9》在全球范围内获得了超过10亿美元的票房，影片还是收到了不少负面评论。

　　对此，“蕾伊”黛茜·雷德利近日敞开心扉，“每部电影观众的反应都不一样，98%的时候反响都很好。《星战9》就很难说，1月份还挺难的，很奇怪，我觉得我们第一次接触《星战》的时候（指的是她参演的第一部《星战7》），收到的所有爱意，会让我现在觉得，‘爱都去哪儿了？’”

03.《魔发精灵2》创流媒体平台点播之最



      环球影业昨日宣布，新上线流媒体平台的动画续集电影《魔发精灵2：世界之旅》，分别创造了流媒体电影中首日、首周末播放量之最。环球预估，这一成绩（未公布具体数字）要比旗下下一部流媒体电影的首日成绩多10倍。

04.狮门线上直播放映《疾速追杀》等片



      狮门影业将组织免费放映其旗下的四部经典电影，包括《饥饿游戏》《辣身舞》《爱乐之城》和《疾速追杀》。这一活动旨在提醒公众关注新冠疫情对影院工作人员的影响。

　　活动将由“尖叫女皇”杰米·李·柯蒂斯主持，在狮门的YouTube页面和Fandango的Movieclips YouTube页面进行现场直播。



01.万达集团辟谣AMC院线破产传言



      万达集团通过官方网站发布声明，表示网上个别自媒体炒作“万达控股的美国AMC院线申请破产”纯属谣言。

02.贾樟柯透露平遥国际电影展10.10举行



      导演贾樟柯透露，第四届平遥国际电影展计划于2020年10月10日到10月19日举行，目前筹备进展顺利。

      贾樟柯表示，在此困难时刻，我们的策展、选片、设计、物料制作、活动统筹及商业合作等工作仍然在有序进行，谢谢各位合作伙伴在人力、物力、财力方面的支持。我们会为10月10日如期开幕，继续做好我们能做的工作。



01.迪士尼用CG技术给美人鱼“遮羞”



《美人鱼》流媒体版片段

      由汤姆·汉克斯、达丽尔·汉纳主演的电影《美人鱼》近日登陆流媒体Disney+。一场美人鱼跑向大海的戏中，为了给美人鱼“遮羞”，迪士尼用CG技术给美人鱼加了一大截头发。

02."神奇动物"中的"纳吉尼"秀贤怀孕了



      出演过《复仇者联盟2：奥创纪元》与《神奇动物》系列等好莱坞大片的韩国女演员秀贤，日前宣布已怀孕，这将是她的第一个宝宝。

　　秀贤的经纪公司发声明称，“我们宣布秀贤已经怀孕15周了，状态日趋稳定，她现在的重心放在身体健康上，我们会小心地安排她的行程，她会参加最最重要的活动。感谢每个人的支持，恭喜。”

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报 沙丘 秀贤 美人鱼
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沙丘

沙丘 (2020)

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主演：提莫西·查拉梅

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美人鱼

美人鱼 (1984)

7.7

导演：朗·霍华德

主演：汤姆·汉克斯

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秀贤

秀贤

Soo-hyun Kim

职业：演员

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