今天的重点电影新闻都在这里~





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01.科幻大片《沙丘》曝全明星剧照















































粉丝们到底喜不喜欢新“星战三部曲”的收官之作《星球大战：天行者崛起》，这个问题可能会争论很久。尽管《星战9》在全球范围内获得了超过10亿美元的票房，影片还是收到了不少负面评论。

对此，“蕾伊”黛茜·雷德利近日敞开心扉，“每部电影观众的反应都不一样，98%的时候反响都很好。《星战9》就很难说，1月份还挺难的，很奇怪，我觉得我们第一次接触《星战》的时候（指的是她参演的第一部《星战7》），收到的所有爱意，会让我现在觉得，‘爱都去哪儿了？’”





03.《魔发精灵2》创流媒体平台点播之最











环球影业昨日宣布，新上线流媒体平台的动画续集电影《魔发精灵2：世界之旅》，分别创造了流媒体电影中首日、首周末播放量之最。环球预估，这一成绩（未公布具体数字）要比旗下下一部流媒体电影的首日成绩多10倍。





04.狮门线上直播放映《疾速追杀》等片











狮门影业将组织免费放映其旗下的四部经典电影，包括《饥饿游戏》《辣身舞》《爱乐之城》和《疾速追杀》。这一活动旨在提醒公众关注新冠疫情对影院工作人员的影响。

活动将由“尖叫女皇”杰米·李·柯蒂斯主持，在狮门的YouTube页面和Fandango的Movieclips YouTube页面进行现场直播。











01.万达集团辟谣AMC院线破产传言











万达集团通过官方网站发布声明，表示网上个别自媒体炒作“万达控股的美国AMC院线申请破产”纯属谣言。





02.贾樟柯透露平遥国际电影展10.10举行











导演贾樟柯透露，第四届平遥国际电影展计划于2020年10月10日到10月19日举行，目前筹备进展顺利。

贾樟柯表示，在此困难时刻，我们的策展、选片、设计、物料制作、活动统筹及商业合作等工作仍然在有序进行，谢谢各位合作伙伴在人力、物力、财力方面的支持。我们会为10月10日如期开幕，继续做好我们能做的工作。











01.迪士尼用CG技术给美人鱼“遮羞”















02."神奇动物"中的"纳吉尼"秀贤怀孕了









