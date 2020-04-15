过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 《爱乐之城》导演新剧《漩涡》发预告
Netflix为达米恩·查泽雷
执导的新迷你剧集《漩涡》
发布了预告片，主题就是他最心爱的爵士。曾出演过《月光男孩》
（正是本片在奥斯卡上打败了达米恩的《爱乐之城》
）的安德烈·霍兰德
，在剧中饰演一位来自纽约的音乐人，他走进巴黎的爵士俱乐部，却发现自己的搭档有着不为人知的一面，可能会毁掉他的事业。《漩涡》将于5月8日登陆Netflix。
02. 山姆·雷米确认执导《奇异博士2》
03. 《杀死伊芙》第三季回归势头强劲
吴珊卓
与“小变态”朱迪·科默
主演的第三季《杀死伊芙》
，回归播出后势头强劲，在BBC美国与AMC首播后，平均观众人数达到110万，比去年同期第二季的首映下降了9%，比第二季全季增加了4%，创下了连续两季间观众人数增长之最。第三季第一集的评分比第二季最后一集上涨了33%，迅速在社交网络上刷了屏。六处特工伊芙与杀手维拉内拉继续她们的猫鼠游戏，两人的爱恨纠缠还没结束。
04. 《神盾局特工》最终季5.27开播
05. 《喋血战士》导演将执导新科幻片
《喋血战士》
导演戴夫·威尔森
将再度与索尼合作，准备执导科幻惊悚片《流入》（Influx，暂译）。索尼今年早些时候买下了Daniel Suarez的2014年同名原著科幻小说改编权，扎克·奥尔维奇
会将本书改编为剧本。《流入》的世界中，未来的可能性已经早被发现、被发明，但是被藏了起来，只有少数人才能接触到。本书主人公是位物理粒子学家，他发明了可以反映重力的机器，却因此被囚禁。
01. “荷兰弟”与老吉再“秀恩爱”
没想到过去了大半年，《蜘蛛侠：英雄远征》
还有售后。“荷兰弟”汤姆·赫兰德
近日在Instagram上分享了一段视频，他、弟弟哈里还有杰克·吉伦哈尔
在飞机上玩儿扔水瓶游戏，老吉全程O字嘴。荷兰弟的配文言简意赅：“想念我老公”（Miss my husband）。