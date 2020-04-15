网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报:山姆雷米将执导"奇异博士2"

查泽雷"漩涡"发预告 神盾局最终季5月开播

2020-04-15 08:20:32 来源：Mtime时光网

早上好，全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《爱乐之城》导演新剧《漩涡》发预告

　　Netflix为达米恩·查泽雷执导的新迷你剧集《漩涡》发布了预告片，主题就是他最心爱的爵士。曾出演过《月光男孩》（正是本片在奥斯卡上打败了达米恩的《爱乐之城》）的安德烈·霍兰德，在剧中饰演一位来自纽约的音乐人，他走进巴黎的爵士俱乐部，却发现自己的搭档有着不为人知的一面，可能会毁掉他的事业。《漩涡》将于5月8日登陆Netflix。
02. 山姆·雷米确认执导《奇异博士2》



　　今年1月，导演斯科特·德瑞克森因“创作分歧”退出了《奇异博士2》。而近日，老版《蜘蛛侠》三部曲的导演山姆·雷米自己确认，将执导由漫威漫画改编的这部超英大片。巧合的是在《蜘蛛侠2》中， J·K·西蒙斯饰演的报社老板，与山姆亲弟弟泰德·雷米饰演的角色，还在讨论中cue到了“奇异博士”（最终决定叫“章鱼博士”）。回想起这一巧合，山姆觉得特别有意思。
03. 《杀死伊芙》第三季回归势头强劲



　　吴珊卓与“小变态”朱迪·科默主演的第三季《杀死伊芙》，回归播出后势头强劲，在BBC美国与AMC首播后，平均观众人数达到110万，比去年同期第二季的首映下降了9%，比第二季全季增加了4%，创下了连续两季间观众人数增长之最。第三季第一集的评分比第二季最后一集上涨了33%，迅速在社交网络上刷了屏。六处特工伊芙与杀手维拉内拉继续她们的猫鼠游戏，两人的爱恨纠缠还没结束。
04. 《神盾局特工》最终季5.27开播

　　ABC宣布了美剧《神盾局特工》最终季的播出日期为5月27日，克拉克·格雷格温明娜汪可盈伊丽莎白·亨斯屈奇亨利·西蒙斯等人均回归出演。ABC放出的宣布开播日期宣传片中，寇森也再次出现，“怎么没人说话啊？”他的伙伴们一脸震惊。第七季中，大家会回到上世纪30年代，他们必须阻止可以时间旅行的外星人Chronicoms入侵战前的纽约。
05. 5位西班牙导演家中创作剧集《在家》



　　HBO欧洲找来了5位西班牙导演，让他们在家中创作与冠状病毒疫情有关的选集剧集，定名为《在家》（At Home）。拉蒂西亚·多瑞拉罗德里戈·索罗戈延宝拉·奥提兹卡洛斯·马尔克斯·马尔赛特Elena Martín将会用智能手机拍摄各自的那集，需要在家中取景，以与自己一起隔离的人为主角，每集拍15分钟，检验诸如“如果你发现和你一起隔离的伴侣，不是你想象中的那个人怎么办？”
05. 《喋血战士》导演将执导新科幻片



　　《喋血战士》导演戴夫·威尔森将再度与索尼合作，准备执导科幻惊悚片《流入》（Influx，暂译）。索尼今年早些时候买下了Daniel Suarez的2014年同名原著科幻小说改编权，扎克·奥尔维奇会将本书改编为剧本。《流入》的世界中，未来的可能性已经早被发现、被发明，但是被藏了起来，只有少数人才能接触到。本书主人公是位物理粒子学家，他发明了可以反映重力的机器，却因此被囚禁。

01. “荷兰弟”与老吉再“秀恩爱”

　　没想到过去了大半年，《蜘蛛侠：英雄远征》还有售后。“荷兰弟”汤姆·赫兰德近日在Instagram上分享了一段视频，他、弟弟哈里还有杰克·吉伦哈尔在飞机上玩儿扔水瓶游戏，老吉全程O字嘴。荷兰弟的配文言简意赅：“想念我老公”（Miss my husband）。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 漩涡 杀死伊芙 神盾局特工 HBO 喋血战士 荷兰弟
关注时光网微信

相关电影/影人

漩涡

漩涡 (2020)

0.0

导演：达米恩·查泽雷

主演：蕾拉·贝克缇

在线播放

杀死伊芙

杀死伊芙 (2018)

7.6

导演：达蒙·托马斯

主演：吴珊卓 朱迪·科默

在线播放

神盾局特工

神盾局特工 (2013)

7.5

导演：Vince Misiano

主演：克拉克·格雷格

在线播放

拉蒂西亚·多瑞拉

拉蒂西亚·多瑞拉

Leticia Dolera

职业：演员 | 导演

查看影人作品  >

戴夫·威尔森

戴夫·威尔森

Dave Wilson

职业：导演

查看影人作品  >

奇异博士2

奇异博士2 (2021)

0.0

主演：本尼迪克特·康..

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (6)

发表

本周热读

1

居然想出这么妙的设定！

适合一口气看完的西语悬疑片

开局就高潮！一口气看到底。
2

如果不是想逼死影院，总该做点什么吧

影院从业者呼吁设定复工时间表和标准

该文章认为，影院无论是密闭程度和人员拥挤程度，相对火..
3

"哈利波特"罗恩升级当爸爸！

31岁鲁伯特格林特 相恋多年女友怀孕

9
看着罗恩长大的你，现在在干什么？
4

神反转？艾梅伯可能因伪造证据入狱

称眼睛被德普打黑 其实是化妆伪造的？

自从今年初艾梅伯亲口承认打德普的音频被曝光后，事情往..
5

复制黏贴！星二代艾尔安德森写真曝光

"生化危机"米拉女儿 将饰演童年黑寡妇

8
《生化危机》女主米拉·乔沃维奇和导演保罗·安德森的女..

查看更多