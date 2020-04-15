《漩涡》正式预告来了，依旧是《爱乐之城》导演达米恩·查泽雷最爱的爵士，讲述一个美国人在巴黎的故事。













《漩涡》是达米恩·查泽雷继《公园长凳上的盖伊和玛德琳》《爆裂鼓手》《爱乐之城》后再次涉及爵士题材。有趣的是，他的父亲就是法国人，自己也能说法语，曾经在巴黎居住过很长一段时间。因此这样的故事，对达米恩·查泽雷来讲执导起来应该是驾轻就熟。





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剧集由Netflix出品，共有8集，查泽雷执导前两集，霍兰德也担任执行制作人，杰克·索恩(《国家宝藏》《奇迹男孩》)为其中6集写剧本，6获格莱美的制作人Glen Ballard为剧中乐队写歌，Alan Poul(《六尺之下》《新闻编辑室》)执导最后两集。











