时光网讯 《爱乐之城》
导演达米恩·查泽雷
32岁成为史上最年轻奥斯卡最佳导演，这之后的作品都颇受关注，在推出《登月第一人》之后，由他担任制片并参与执导的新剧《漩涡》
曝光正式预告。该剧讲述一名在巴黎开爵士酒吧的纽约人和搭档、前来寻找他的女儿以及当地势力纠葛的故事。
从今日公开的正式预告来看，安德烈·霍兰德
(《月光男孩》
)扮演一名从纽约来到巴黎的爵士音乐家，由于某种原因他告别了过去，希望能在巴黎这家小小的爵士酒吧重新开始，在这里他遇到了颇有天赋的女歌手乔安娜·库里格
(《冷战》
)，俩人从工作伙伴变成恋人。
《漩涡》是达米恩·查泽雷继《公园长凳上的盖伊和玛德琳》《爆裂鼓手》《爱乐之城》后再次涉及爵士题材。有趣的是，他的父亲就是法国人，自己也能说法语，曾经在巴黎居住过很长一段时间。因此这样的故事，对达米恩·查泽雷来讲执导起来应该是驾轻就熟。
《冷战》女星乔安娜·库里格现身海报
剧集由Netflix出品，共有8集，查泽雷执导前两集，霍兰德也担任执行制作人，杰克·索恩(《国家宝藏》《奇迹男孩》)为其中6集写剧本，6获格莱美的制作人Glen Ballard为剧中乐队写歌，Alan Poul(《六尺之下》《新闻编辑室》)执导最后两集。