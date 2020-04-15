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《爱乐之城》导演新剧"漩涡"再曝预告

纽约客的巴黎爵士梦 5月8日Netflix上线

2020-04-15 08:54:17 来源：Mtime时光网

《漩涡》正式预告来了，依旧是《爱乐之城》导演达米恩·查泽雷最爱的爵士，讲述一个美国人在巴黎的故事。
　　

正式预告

时光网讯　《爱乐之城》导演达米恩·查泽雷32岁成为史上最年轻奥斯卡最佳导演，这之后的作品都颇受关注，在推出《登月第一人》之后，由他担任制片并参与执导的新剧《漩涡》曝光正式预告。该剧讲述一名在巴黎开爵士酒吧的纽约人和搭档、前来寻找他的女儿以及当地势力纠葛的故事。

　　从今日公开的正式预告来看，安德烈·霍兰德(《月光男孩》)扮演一名从纽约来到巴黎的爵士音乐家，由于某种原因他告别了过去，希望能在巴黎这家小小的爵士酒吧重新开始，在这里他遇到了颇有天赋的女歌手乔安娜·库里格(《冷战》)，俩人从工作伙伴变成恋人。

　　此时，阿曼德拉·斯坦伯格(《你给的仇恨》《饥饿游戏》)扮演的女儿来巴黎找爸爸，质问安德烈·霍兰德为何离开家不管不顾。法国男星塔哈·拉希姆则扮演在爵士酒吧中的小号手，预告中安德烈似乎和巴黎当地黑帮发生了冲突……

　　《漩涡》是达米恩·查泽雷继《公园长凳上的盖伊和玛德琳》《爆裂鼓手》《爱乐之城》后再次涉及爵士题材。有趣的是，他的父亲就是法国人，自己也能说法语，曾经在巴黎居住过很长一段时间。因此这样的故事，对达米恩·查泽雷来讲执导起来应该是驾轻就熟。


《冷战》女星乔安娜·库里格现身海报

　　剧集由Netflix出品，共有8集，查泽雷执导前两集，霍兰德也担任执行制作人，杰克·索恩(《国家宝藏》《奇迹男孩》)为其中6集写剧本，6获格莱美的制作人Glen Ballard为剧中乐队写歌，Alan Poul(《六尺之下》《新闻编辑室》)执导最后两集。




   编辑：小火纸

关键词： 爱乐之城 达米恩查泽雷 漩涡 Netflix 剧集 爵士
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漩涡

漩涡 (2020)

0.0

导演：达米恩·查泽雷

主演：蕾拉·贝克缇

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达米恩·查泽雷

达米恩·查泽雷

Damien Chazelle

职业：导演 | 编剧

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乔安娜·库里格

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安德烈·霍兰德

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