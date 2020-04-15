安娜·肯德里克在《魔发精灵2：世界之旅》中回归配音主角Poppy，该片近日已登陆流媒体，并获得了非常好的点击量。

（HFPA-Trolls World Tour-Anna Kendrick-February 2020）









在12岁的年纪，她已凭借1998年在百老汇音乐剧《上流社会》中的精彩演出，成功提名托尼奖的音乐剧最佳女主角奖。













《会计刺客》剧照 与此同时，在脱口秀节目和她2016年出版的自传回忆录《Scrappy Little Nobody》中，肯德里克还展现出一种谦虚的机智和狡黠的讽刺，这为她在社交媒体上赢得了一大批忠实粉丝（Instagram上有1630万粉丝，Twitter上有720万）。





















Mtime：回归这个角色是否给你更多机会去思考，人们尤其是年轻的观众们，会从Poppy身上学到什么？





安娜·肯德里克：是的，Poppy是非常积极、丰富多彩和快乐的，但同时她也很坚强。这表明，不管外界如何看待我们，我们的内心都有无数种特质，我们绝不是只有一面。





Mtime：影片使用了多种不同类型的音乐，这否是让你感到兴奋和有趣？











安娜·肯德里克：是的。剧本几经删改，而一直不断保留着的精髓是想要通过Poppy和Branch的眼睛来展现整个故事。因为他们并不了解所有这些不同种类的音乐和不同精灵部落的存在。





故事的概念是，我们和他们一起踏上旅程，这是非常有趣和美好的过程，并且有真正的灵光出现，而不是必须带着恐惧接触全新的事物。





我认为我们最不想要传达的概念是，我们应该都一样，因为如果我们摒弃这些音乐的差异性或者文化的差异性，最终我们都会成为一样的，不是的，我们想要保留这所有的音乐差异和文化差异。你可以享受任何你喜欢的音乐，可以享受所有这些不同类型的音乐，这会让你们聚到一起，而这并不意味着我们都是一样的——这意味着我们在某些方面是不同的，而我们却都可以在一起享受这所有的不同。





Mtime：这一部中Poppy是流行部落的女王，这个角色有什么不同了吗？









在这部电影里Poppy的旅程中，精彩之处在于她首次以领导者的身份出现，她觉得自己已经了解了很多事情并相信自己的直觉，却忽视了倾听。我想这对无论多大年纪的人，都是一个真实存在的挑战。这是一部家庭电影，但我们也发现自己会思考，“我已经了解了生活的真相，”然后惊讶于生活呈现的方式，“不，你还有很多东西要学。”















安娜·肯德里克：哦，天哪，那太多了。《小美人鱼》对我来说影响很大。有一年，我的父母给我找来了《小美人鱼》的录像带，我激动到大哭。我觉得动画片特别美好，直到今天我都很热爱动画片，因为它们可以用那种在真人电影里没法经常看到的方式，一遍一遍地讲述故事。我就觉得那些真正详实的动画电影，简直就是讲述故事的教科书般的大师。而从《小美人鱼》开始，动画电影一直都是我生活的一部分。





Mtime：你从你的书《Scrappy Little Nobody》中回望了过去的经历，这是否锻炼了你的创作能力，而书写过程中的自律是否改变了你和表演创作的关系呢？





安娜·肯德里克：这本书的经历让我明白，如果我要再写点什么，我会想着找个搭档一起。当我完完全全自由的时候，我必须对自己极度严苛。所以为了完成那本书的初稿，我每天写2000字，整整写了45天。即使写得不好，我也坚持写2000字。而很多其实都很糟糕，并没有放进最后的定稿里。（笑）





不过，我觉得这是因为我从未当过作家，我也不认为自己是个作家，我只是希望每一句话都是我自己的，这样的话如果有人认为是有人代笔或者其他的，我至少会知道书里的每个字都是我自己的。我有个作家朋友，只是帮我改了一些章节的标题，因为我真的很不擅长起标题。为此我甚至很内疚。不过在未来，如果我想要写作，不管是哪种形式的，我想我会找个搭档一起合作。





Mtime：谈到旅行，当你去度假的时候，对你来说什么是最重要的或者最有趣的呢，什么会决定你旅行体验的好坏呢？





安娜·肯德里克：度假？嗯我觉得我太苍白了，真的不太适合去像夏威夷或者哥斯达黎加这样的热带地区。这些地方可能对所有人来说都是天堂，但不包括我。（笑）





我真正喜欢去的是那种可能会下雨的地方，那种有很好的博物馆、文化和历史的地方。我想这可能是受我父亲的影响，因为他曾当了很长一段时间的历史老师。所以当我学到新东西的时候，我就会觉得那是个很好的假期。





Mtime：你的希尔顿宣传片，乐事薯片以及其他零食的广告，让你在电视观众中家喻户晓。对于拍摄这些商业作品你喜欢吗？











安娜·肯德里克：嗯，对我来说最有趣的部分在于，这些我合作的品牌是真的非常开放和轻松——不是那种，我仅仅需要说，“这是世界上最好的产品，下面是原因，”而是我们在享受其中的乐趣，而产品是其中的一部分。最重要的是，他们专注于一些小的讽刺和幽默，而这让我几天的工作变得异常欢乐。





Mtime：哪首歌让你最开心？





安娜·肯德里克：天命真女组合（Destiny’s Child）的Bootylicious，这是首超棒的歌。





Mtime：总结一下，是什么让你一直都脚踏实地？





安娜·肯德里克：我的家人，当然还有我的哥哥。我有个哥哥，我不知道你是否有哥哥或姐姐，但是那种和哥哥之间的亲密从未改变过。有时候是好事而有时则是坏事，（笑）但的确是他让我一直觉得有根。



