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"我们要保留音乐和文化的差异性"

《魔发精灵2》安娜·肯德里克专访

2020-04-15 09:55:08 来源：Mtime时光网

安娜·肯德里克在《魔发精灵2：世界之旅》中回归配音主角Poppy，该片近日已登陆流媒体，并获得了非常好的点击量。
（HFPA-Trolls World Tour-Anna Kendrick-February 2020）

　　时光网洛杉矶讯 出生长大都在美国缅因州的安娜·肯德里克，父亲是一名教师，母亲是一名会计。很小的时候，她就发现了自己对表演的热忱，很快她就去往附近的纽约，参加舞台剧和商业作品的试镜。

　　在12岁的年纪，她已凭借1998年在百老汇音乐剧《上流社会》中的精彩演出，成功提名托尼奖的音乐剧最佳女主角奖。

《在云端》剧照

　　肯德里克的电影处女作是2003年的音乐电影作品《舞动夏令营》，讲述了一群十几岁的孩子在一个艺术表演夏令营的故事；她还凭借引人入胜、有趣的《火箭科学》（2007）得到评论界的一致赞誉；之后，更是在贾森·雷特曼执导的作品《在云端》中，凭借与乔治·克鲁尼的对手戏获得重大的突破。

　　从那之后，她一直忙碌于各类作品，展现其音乐上的天赋和才华（《完美音调》系列），既有独立影片（被低估的《狐朋酒友》以及《婚宴桌牌19号》），也有更广阔的主流喜剧（《网聘女伴》），还有另类的混搭类型，比如2018年的黑色惊悚喜剧《一个小忙》

《会计刺客》剧照

　　与此同时，在脱口秀节目和她2016年出版的自传回忆录《Scrappy Little Nobody》中，肯德里克还展现出一种谦虚的机智和狡黠的讽刺，这为她在社交媒体上赢得了一大批忠实粉丝（Instagram上有1630万粉丝，Twitter上有720万）。

　　此外，她还为一些动画电影配音，比如莱卡娱乐公司发行的定格动画《通灵男孩诺曼》（2012），还有2016年的《魔发精灵》以及其全新的续集《魔发精灵2：世界之旅》

《魔发精灵2》预告片

　　《魔发精灵2》的故事设定在第一部电影事件之后。生性乐观的Poppy（安娜·肯德里克配音）和脾气暴躁的Branch（贾斯汀·汀布莱克配音）发现，他们只是巨魔部落散落在六块土地上的六个魔发精灵部落之一，每个部落都致力于不同的音乐风格：流行、放克、摇滚、古典、高科技舞曲以及乡村。

　　当硬摇滚部落的女王Barb（蕾切尔·布鲁姆配音）开始寻找并收集吉他拨片，要摧毁所有其他类型的音乐时，Poppy和Branch跟朋友们一起试图拯救世界。

　　就在不久前，冠状病毒的严重影响尚未蔓延至美国时，时光网在洛杉矶对安娜·肯德里克进行了专访，和这位34岁的女演员聊了聊她的新电影，在孩童时代她最爱的动画片，最能让她感到快乐的歌曲等等。这段25分钟的对话现编辑摘录如下：

　　Mtime：回归这个角色是否给你更多机会去思考，人们尤其是年轻的观众们，会从Poppy身上学到什么？

　　安娜·肯德里克：是的，Poppy是非常积极、丰富多彩和快乐的，但同时她也很坚强。这表明，不管外界如何看待我们，我们的内心都有无数种特质，我们绝不是只有一面。

　　Mtime：影片使用了多种不同类型的音乐，这否是让你感到兴奋和有趣？



　　安娜·肯德里克：是的。剧本几经删改，而一直不断保留着的精髓是想要通过Poppy和Branch的眼睛来展现整个故事。因为他们并不了解所有这些不同种类的音乐和不同精灵部落的存在。

　　故事的概念是，我们和他们一起踏上旅程，这是非常有趣和美好的过程，并且有真正的灵光出现，而不是必须带着恐惧接触全新的事物。

　　我认为我们最不想要传达的概念是，我们应该都一样，因为如果我们摒弃这些音乐的差异性或者文化的差异性，最终我们都会成为一样的，不是的，我们想要保留这所有的音乐差异和文化差异。你可以享受任何你喜欢的音乐，可以享受所有这些不同类型的音乐，这会让你们聚到一起，而这并不意味着我们都是一样的——这意味着我们在某些方面是不同的，而我们却都可以在一起享受这所有的不同。

　　Mtime：这一部中Poppy是流行部落的女王，这个角色有什么不同了吗？

　　安娜·肯德里克：现在她是Poppy女王而不仅仅是Poppy公主了，这不是很棒吗！是的，她成为一位领导者这一点很有趣。而这部影片中有如此多优秀的女性领导者。凯莉·克拉克森配音的是乡村音乐部落的女王，当然还有Barb这个摇滚部落的女王——电影中有很多伟大的女性领袖。

　　在这部电影里Poppy的旅程中，精彩之处在于她首次以领导者的身份出现，她觉得自己已经了解了很多事情并相信自己的直觉，却忽视了倾听。我想这对无论多大年纪的人，都是一个真实存在的挑战。这是一部家庭电影，但我们也发现自己会思考，“我已经了解了生活的真相，”然后惊讶于生活呈现的方式，“不，你还有很多东西要学。”

　　Mtime：我想《魔发精灵》系列电影的初衷尤其想要抓住的是孩子们的注意力和想象力。那在你的孩童时代，有没有什么特别的动画片是你极为喜欢，让你有特殊记忆的？



　　安娜·肯德里克：哦，天哪，那太多了。《小美人鱼》对我来说影响很大。有一年，我的父母给我找来了《小美人鱼》的录像带，我激动到大哭。我觉得动画片特别美好，直到今天我都很热爱动画片，因为它们可以用那种在真人电影里没法经常看到的方式，一遍一遍地讲述故事。我就觉得那些真正详实的动画电影，简直就是讲述故事的教科书般的大师。而从《小美人鱼》开始，动画电影一直都是我生活的一部分。

　　Mtime：你从你的书《Scrappy Little Nobody》中回望了过去的经历，这是否锻炼了你的创作能力，而书写过程中的自律是否改变了你和表演创作的关系呢？

　　安娜·肯德里克：这本书的经历让我明白，如果我要再写点什么，我会想着找个搭档一起。当我完完全全自由的时候，我必须对自己极度严苛。所以为了完成那本书的初稿，我每天写2000字，整整写了45天。即使写得不好，我也坚持写2000字。而很多其实都很糟糕，并没有放进最后的定稿里。（笑）

　　不过，我觉得这是因为我从未当过作家，我也不认为自己是个作家，我只是希望每一句话都是我自己的，这样的话如果有人认为是有人代笔或者其他的，我至少会知道书里的每个字都是我自己的。我有个作家朋友，只是帮我改了一些章节的标题，因为我真的很不擅长起标题。为此我甚至很内疚。不过在未来，如果我想要写作，不管是哪种形式的，我想我会找个搭档一起合作。

　　Mtime：谈到旅行，当你去度假的时候，对你来说什么是最重要的或者最有趣的呢，什么会决定你旅行体验的好坏呢？

　　安娜·肯德里克：度假？嗯我觉得我太苍白了，真的不太适合去像夏威夷或者哥斯达黎加这样的热带地区。这些地方可能对所有人来说都是天堂，但不包括我。（笑）

　　我真正喜欢去的是那种可能会下雨的地方，那种有很好的博物馆、文化和历史的地方。我想这可能是受我父亲的影响，因为他曾当了很长一段时间的历史老师。所以当我学到新东西的时候，我就会觉得那是个很好的假期。

　　Mtime：你的希尔顿宣传片，乐事薯片以及其他零食的广告，让你在电视观众中家喻户晓。对于拍摄这些商业作品你喜欢吗？



　　安娜·肯德里克：嗯，对我来说最有趣的部分在于，这些我合作的品牌是真的非常开放和轻松——不是那种，我仅仅需要说，“这是世界上最好的产品，下面是原因，”而是我们在享受其中的乐趣，而产品是其中的一部分。最重要的是，他们专注于一些小的讽刺和幽默，而这让我几天的工作变得异常欢乐。

　　Mtime：哪首歌让你最开心？

　　安娜·肯德里克：天命真女组合（Destiny’s Child）的Bootylicious，这是首超棒的歌。

　　Mtime：总结一下，是什么让你一直都脚踏实地？

　　安娜·肯德里克：我的家人，当然还有我的哥哥。我有个哥哥，我不知道你是否有哥哥或姐姐，但是那种和哥哥之间的亲密从未改变过。有时候是好事而有时则是坏事，（笑）但的确是他让我一直觉得有根。

注：《魔发精灵2：世界之旅》已经于4月10日在流媒体平台上线。

作者：Brent Simon   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 安娜肯德里克 魔法精灵 配音 专访 BrentSimon
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魔发精灵2：世界之旅 (2020)

-1.0

导演：沃尔特·道恩

主演：安娜·肯德里克

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安娜·肯德里克

安娜·肯德里克

Anna Kendrick

职业：演员

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魔发精灵

魔发精灵 (2016)

7.5

导演：迈克·米歇尔

主演：安娜·肯德里克

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