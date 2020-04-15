网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

山姆雷米曾预测自己将执导"奇异博士2"

《蜘蛛侠2》“奇异博士”被Cue片段重温

2020-04-15 11:55:48 来源：Mtime时光网

山姆·雷米似乎是命中注定要执导《奇异博士2》。
　　

《蜘蛛侠2》中讨论奇异博士

时光网讯 近日导演山姆·雷米确认自己将接替斯科特·德瑞克森担任《奇异博士2》导演。2004年他在《蜘蛛侠2》中提到“奇异博士”的老黄历被翻出来，他对外媒表示这是个巧合，他也希望有能力预测自己16年后真的介入了这个项目。

　　山姆雷米说：“我小时候挺喜欢奇异博士，但还是排在蜘蛛侠、蝙蝠侠之后啦，算是我第五喜欢的超级英雄吧。他挺独特的，当我在《蜘蛛侠2》中提到他时，完全没想到自己有一天会执导《奇异博士2》，真的是个巧合。”



　　更巧合的是：在《蜘蛛侠2》中， 和J·K·西蒙斯饰演的报社老板对话的霍夫曼，是山姆的亲弟弟泰德·雷米扮演的。



　　《奇异博士2》全名《奇异博士：进入疯狂多元宇宙》，据此前凯文·费奇介绍，影片会有一些恐怖的情节，虽谈不上是一部“恐怖片”，但会包含一些元素。值得一提的是，山姆·雷米就是执导恐怖片打响名气的，《鬼玩人》系列和《堕入地狱》让影迷记忆犹新。

   编辑：小火纸

关键词： 山姆雷米 蜘蛛侠2 奇异博士2
关注时光网微信

相关电影/影人

奇异博士2

奇异博士2 (2021)

0.0

主演：本尼迪克特·康..

在线播放

蜘蛛侠2

蜘蛛侠2 (2004)

7.4

导演：山姆·雷米

主演：托比·马奎尔

在线播放

山姆·雷米

山姆·雷米

Sam Raimi

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

居然想出这么妙的设定！

适合一口气看完的西语悬疑片

开局就高潮！一口气看到底。
2

如果不是想逼死影院，总该做点什么吧

影院从业者呼吁设定复工时间表和标准

该文章认为，影院无论是密闭程度和人员拥挤程度，相对火..
3

"哈利波特"罗恩升级当爸爸！

31岁鲁伯特格林特 相恋多年女友怀孕

9
看着罗恩长大的你，现在在干什么？
4

神反转？艾梅伯可能因伪造证据入狱

称眼睛被德普打黑 其实是化妆伪造的？

自从今年初艾梅伯亲口承认打德普的音频被曝光后，事情往..
5

复制黏贴！星二代艾尔安德森写真曝光

"生化危机"米拉女儿 将饰演童年黑寡妇

8
《生化危机》女主米拉·乔沃维奇和导演保罗·安德森的女..

查看更多