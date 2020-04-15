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《毒液2》导演安迪瑟金斯发ig后秒删

毒液与屠杀造型交叠 首支预告或将曝光

2020-04-15 11:00:09 来源：Mtime时光网

《毒液2》导演安迪·瑟金斯在instagram上发了张手绘图，简化的毒液与屠杀造型交叠，旁边写着“明天屠杀要来了”，后来秒删。


　　时光网讯　作为今年重量级的超英大片之一，《毒液2》的相关信息一直颇受粉丝关注。近期，导演安迪·瑟金斯在自己的社交网站上发布了一张图片，随后秒删，但仍有手快网友光速截屏。图片上简化的毒液与屠杀造型交叠，旁边写着“明天屠杀要来了”，迅速引发网友讨论，《毒液2》的首支预告是不是就要来了呢？ 

　　可能因为对《毒液2》的故事发展太过期待，此前就曾有按捺不住的网友，用以往的影片素材自制了一版预告解闷。更有传闻曝光《毒液2》将在4月发布全球预告，并释出先导海报，不过很快大家就发现，这张海报其实是某位PS大神的愚人节玩笑。

《毒液2》饭制海报

　　2018年《毒液：致命守护者》在中国大陆收获超过18亿人民币的惊人票房，在全球范围内狂揽8.55亿美元票房，一举打破多项超英电影纪录，成为当年最具话题热度的影片之一。片方乘此热潮追击，《毒液2》很快立项筹拍。不久前宣布全戏杀青，目前已进入后期阶段。

　　首支预告会曝光哪些内容、毒液与屠杀如何展开一场你死我活的对决、荷兰弟饰演的蜘蛛侠是否会在片中亮相、未来的宇宙如何推动布局等等，都是值得粉丝们期待的重头大戏。 

　　《毒液2》由“动作捕捉之王”安迪·瑟金斯执导，昆汀御用摄影师罗伯特·理查森掌镜，主演“汤老湿”汤姆·哈迪米歇尔·威廉姆斯正式回归，继续分别扮演“毒液”埃迪·布洛克与他的前女友安妮，伍迪·哈里森饰演“屠杀”克莱图斯·卡萨伊，女星娜奥米·哈里斯将会在片中饰演“尖叫”一角，与“屠杀”联手组成“反派夫妻档”。

　　影片定于10月2日在北美上映，截止当前暂无调档信息，小伙伴们一起搬小板凳期待吧！


汤姆·哈迪与伍迪·哈里森在片场

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 毒液2 安迪·瑟金斯 索尼
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毒液2

毒液2 (2020)

0.0

导演：安迪·瑟金斯

主演：汤姆·哈迪

在线播放

安迪·瑟金斯

安迪·瑟金斯

Andy Serkis

职业：演员 | 导演

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