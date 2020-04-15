《毒液2》导演安迪·瑟金斯在instagram上发了张手绘图，简化的毒液与屠杀造型交叠，旁边写着“明天屠杀要来了”，后来秒删。











可能因为对《毒液2》的故事发展太过期待，此前就曾有按捺不住的网友，用以往的影片素材自制了一版预告解闷。更有传闻曝光《毒液2》将在4月发布全球预告，并释出先导海报，不过很快大家就发现，这张海报其实是某位PS大神的愚人节玩笑。









首支预告会曝光哪些内容、毒液与屠杀如何展开一场你死我活的对决、荷兰弟饰演的蜘蛛侠是否会在片中亮相、未来的宇宙如何推动布局等等，都是值得粉丝们期待的重头大戏。









影片定于10月2日在北美上映，截止当前暂无调档信息，小伙伴们一起搬小板凳期待吧！



