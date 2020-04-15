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从小看到大的"赫敏"艾玛沃森30岁了

"哈波"系列"学霸女神"变人美心善"小妇人"

2020-04-15 14:28:51 来源：Mtime时光网

曾经的“赫敏”艾玛沃森，今天30岁了！


　　时光网讯　在美国哥伦比亚影片公司出品的暖心疗愈佳作《小妇人》中，英国万人迷艾玛·沃森饰演的马奇家大姐梅格令人眼前一亮，温柔娴淑的气质让不少影迷惊呼：“糟了，是心动的感觉！” 今天恰逢艾玛30岁生日，曾经的《哈利波特》学霸女神已蜕变为成熟小妇人。而就在几天前的4月12日，在《小妇人》中饰演二姐乔的金球奖影后西尔莎·罗南也刚迎来26岁生日。

　　她们在《小妇人》中的表现各有千秋，其饰演的马奇姐妹代表了不同女性的人生道路，观众可以在她们身上发现不同的特质和相同的感动。《小妇人》入围今年奥斯卡六项提名，并最终斩获最佳服装设计大奖。影片此前因疫情撤出国内情人节档期，再定档日期择日公布，敬请期待。


2019年12月，《小妇人》首映式上
 
　　《小妇人》改编自经典同名长篇小说，讲述马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长故事。和稚气未脱的三妹贝丝（伊莱扎·斯坎伦 饰）和小妹艾米（佛罗伦斯·珀 饰）相比，年长几岁的大姐梅格和二姐乔有着更成熟的思想和更丰富的阅历。梅格人美心善，温婉贤淑，虽然厌烦贫穷，但最终还是抵住了物质的诱惑，选择跟穷教师约翰过清贫但踏实的日子，实现了她相夫教子的小确幸；

　　乔反叛不羁，渴望自由，立志成为扬名立万的女作家，但在经受了亲情、爱情的迷惘和孤独后，最终要找到了自己在这个世界上的位置，在激荡的生活中找到平衡和宁静。梅格代表了重视家庭生活的传统女性，乔则是追求独立自主的现代女性代言人。《小妇人》给予两者同样的尊重，告诉女性不必活成梅格或乔，而要活成自己。
 

艾玛海边低头微笑

　　艾玛和罗南都是好莱坞目前炙手可热的年轻女星，两人都在《小妇人》中展现了不同以往的全新面貌，并对自己的角色有着深刻的理解。在艾玛看来，虽然梅格是四姐妹中最传统的女性，但她其实是个坚定的完美主义者，清楚自己到底想要什么：和所爱之人白头偕老。

　　而演技担当的罗南也分享了自己饰演乔的秘诀：“对我来说，乔跟现在的女孩很相似，比片中其他女孩有更强的现代感，这些需要从她的言行举止中体现出来，比如我让乔的声音有一种现代人特有的放松感。”


艾玛和丈夫深情对视
 
　　在电影中，梅格和乔的姐妹深情和勇敢追梦令人动容，而在现实中，艾玛和罗南也是杰出女性的代表，给人鼓舞与力量。艾玛从小美到大，人生一路光环加持，10岁凭《哈利波特》火遍全球，24岁成联合国亲善大使，美国常春藤名校布朗大学学霸，2009年曾被吉尼斯世界纪录授予“21世纪最卖座女星”头衔，理由是过去十年她的电影全球总票房超过了54亿美元。

　　而罗南年仅26岁就已经凭借《赎罪》《布鲁克林》《伯德小姐》和《小妇人》四提奥斯卡，表演真实细腻，层次丰富，爆发力极强，摘得奥斯卡影后桂冠指日可待。两人日前还不约而同地在网上发声，用自己的明星号召力为抗疫做贡献，将《小妇人》中的真善美传递到现实世界。 


罗南海边若有所思
 
　　自去年圣诞节北美公映以来，温暖治愈的《小妇人》就在全球一路收割口碑和票房。影片在北美票房超过1亿美元，全球票房更是突破2亿美元大关，远超业内预期。剧本、表演、摄影、音乐、服化道等方面的全面开花征服了媒体和观众，并最终交出颁奖季73个奖项和183个提名的惊艳成绩单。

　　影片由奥斯卡金牌导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）改编执导，艾玛•沃森（《美女与野兽》）、西尔莎·罗南（《伯德小姐》）、伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、佛罗伦斯·珀（《黑寡妇》）组成“马奇姐妹花”，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、四次金球奖得主劳拉·邓恩（《大小谎言》）、三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普（《华盛顿邮报》）等实力演员倾情加盟。


罗南甜茶舞会开行共舞

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 小妇人 赫敏 艾玛·沃森 索尼
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小妇人

小妇人 (2019)

8.1

导演：格蕾塔·葛韦格

主演：西尔莎·罗南

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艾玛·沃森

艾玛·沃森

Emma Watson

职业：演员

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