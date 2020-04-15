导演乌尔善分享了一组演员李雪健进棚配音的照片。李雪健在《封神三部曲》中饰演西伯侯姬昌。





据悉，李雪健在《封神三部曲》中饰演西伯侯姬昌。





《封神三部曲》计划于2020年、2021年、2022年连续三年上映，第一部于2020年暑期登陆登陆院线。目前尚不清楚疫情是否会影响到该片的档期。





该系列取材于中国家喻户晓的古典神魔小说名著《封神演义》，讲述一场三千多年前人、仙、妖之间旷日持久的神话战争，谱写一部波澜壮阔的中国神话史诗。











编辑：羊羊