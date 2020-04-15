2020-04-15 14:59:50 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：羊羊
导演：乌尔善
主演：黄渤 费翔
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Xuejian Li
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Wuershan
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Noi795337
1小时前
估计今年因为疫情上不了了
TonyRaj
12小时前
国产片的配音很鸡肋，印象里最好的是张艺谋的英雄！
LINJIANSEN
13小时前
国内是没有导演了吗 找这个乐色！
想长胖
14小时前
老李可不便宜啊
企鹅猜谜语
16小时前
喜欢李雪健老师 李老师也上年纪了 时不时还会回味《少帅》里的张作霖 《上海滩》里的冯敬尧
duoshao1s1小时前
我觉得让他演冯敬尧是失败和错误的
书书
19小时前
看了预告片，感觉要扑街，还是赔得血了呼啦那种。只说里面的人物穿着绫罗绸缎，那年代有这玩意嘛
PREDATOR2015
我有点儿糊涂了，现在的电影到底对白是现场录音还是后期配音？有的说是全后期配，有的说是主要在现场录，后期补配一些现场效果不好的对白。
小恶魔Tyrion
20小时前
李雪健是内地演技最高的男演员，没有之一、
月禾
今年很期待的一部大作
暗黑魔炅天使
中华文化瑰宝，一定要通过大银幕来呈现
适合一口气看完的西语悬疑片
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