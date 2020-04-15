网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"西伯侯"李雪健为《封神三部曲》配音

原计划暑期上映 疫情是否影响档期尚未可知

2020-04-15 14:59:50 来源：Mtime时光网

导演乌尔善分享了一组演员李雪健进棚配音的照片。李雪健在《封神三部曲》中饰演西伯侯姬昌。
      时光网讯 日前，电影《封神三部曲》开始配音工作，导演乌尔善分享了一组演员李雪健进棚配音的照片。

      据悉，李雪健在《封神三部曲》中饰演西伯侯姬昌。

      《封神三部曲》计划于2020年、2021年、2022年连续三年上映，第一部于2020年暑期登陆登陆院线。目前尚不清楚疫情是否会影响到该片的档期。

      该系列取材于中国家喻户晓的古典神魔小说名著《封神演义》，讲述一场三千多年前人、仙、妖之间旷日持久的神话战争，谱写一部波澜壮阔的中国神话史诗。



   编辑：羊羊

关键词： 封神三部曲 李雪健 乌尔善
关注时光网微信

相关电影/影人

封神三部曲

封神三部曲 (2020)

-1.0

导演：乌尔善

主演：黄渤 费翔

在线播放

李雪健

李雪健

Xuejian Li

职业：演员

查看影人作品  >

乌尔善

乌尔善

Wuershan

职业：导演 | 编剧 | 演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (12)

发表

本周热读

1

居然想出这么妙的设定！

适合一口气看完的西语悬疑片

开局就高潮！一口气看到底。
2

如果不是想逼死影院，总该做点什么吧

影院从业者呼吁设定复工时间表和标准

该文章认为，影院无论是密闭程度和人员拥挤程度，相对火..
3

"哈利波特"罗恩升级当爸爸！

31岁鲁伯特格林特 相恋多年女友怀孕

9
看着罗恩长大的你，现在在干什么？
4

神反转？艾梅伯可能因伪造证据入狱

称眼睛被德普打黑 其实是化妆伪造的？

自从今年初艾梅伯亲口承认打德普的音频被曝光后，事情往..
5

复制黏贴！星二代艾尔安德森写真曝光

"生化危机"米拉女儿 将饰演童年黑寡妇

8
《生化危机》女主米拉·乔沃维奇和导演保罗·安德森的女..

查看更多